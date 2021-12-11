Куда поехать некротуристу в России

Некротуризм, когда путешественники посещают старинные погосты и могилы известных людей, давно процветает в Европе. Он популярен в Париже, Вене, Праге, Риме и Лондоне. В России можно найти экскурсии по знаменитым московским и петербургским кладбищам, однако в регионах такой досуг встречается куда реже. «Газета.Ru» составила список самых необычных, загадочных и древних некрополей страны.

Арское кладбище, Казань, Татарстан

close 100% Максим Богодвид/РИА «Новости»

Первое упоминание погоста встречается в 1766 году – к этому времени здесь уже была часовня. Именно на Арском кладбище в 1774 году похоронили повстанцев армии бунтаря Емельяна Пугачева, которые погибли при штурме Казанского посада и Кремля.

Внутри некрополя можно найти могилы православных, лютеран, католиков, иудеев и даже старообрядцев. Последних легко отличить по букве «ятъ» и отсутствию изображений на надгробиях. Покой лютеран, в свою очередь, охраняют «плачущие ангелы».

Внимание туристов здесь привлекает могила создателя неевклидовой геометрии Николая Лобачевского. Известный английский математик Уильям Клиффорд называл его «Коперником геометрии».

«Здесь похоронен помощник попечителя казанского учебного округа, заслуженный профессор и ректор Императорского казанского университета, почетный член университета Московского, член-корреспондент Геттингенского Королевского общества и член общества северных антиквариев, действительный статский советник и разных орденов кавалер Николай Иванович Лобачевский», — гласит эпитафия на надгробном камне с лепниной. Венчает композицию крест с ажурными узорами.

На Арском же кладбище находится могила знаменитого врача и ученого-этнографа Карла Фукса. Он пользовался таким уважением современников, что был единственным мужчиной, которого, вопреки религиозным представлениям, допускали к больным женщинам-татаркам.

Среди «знаменитых» захоронений и могила сына Иосифа Сталина – Василия. Изначально его похоронили Арском кладбище, но позже останки перевезли в Москву на Троекуровское. В Казани же остался кенотаф – так называется символическое надгробие.

Всесвятское кладбище, Краснодар, Краснодарский край

close 100% bystrovkrd

Старейшее кладбище Краснодара появилось в 30-х годах XIX века. Здесь обрели покой многие государственные, политические и общественные деятели того времени.

На некрополе можно увидеть могилы участников персидской, крымской, кавказской, турецкой, японской, Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. Особняком стоят два вычурных «домика» — это фамильные склепы семей Богарсуковых и Тарасовых, богатейших екатеринодарских семей, внесших вклад в развитие промышленности, театра и архитектуры в России.

С Всесвятским кладбищем связана и известная мистификация. Бытует легенда, что именно здесь похоронен генерал Михаил Алексеев – человек, который склонил царя Николая II к отречению от престола. Есть даже его надгробие. На деле же Алексеев, хоть и умер в Екатеринодаре (старое название Краснодара), последнее пристанище нашел в Белграде. Да и надписи на могильном камне сделаны на современном русском языке. Сегодня краеведы сходятся на версии, что захоронение поддельное, а придумал байку бывший смотритель Иван Федоренко. Он был неординарным человеком, склонным к розыгрышам и фальсификациям.

А некоторым легендам не нужны даже поддельные доказательства. Например, могила Марфы Турищевой среди местной молодежи считается «ведьминской». Местные травят байки о том, что якобы женщина при жизни занималась колдовством. Вандалы даже выцарапали глаза на портрете и написали под ним: «Она жива!».

На самом деле женщина никакого отношения к оккультизму не имела. Она мать известного архитектора Василия Турищева. После ее смерти сын возвиг для нее помпезное надгробие с небольшими колоннами и каменной скамейкой.

Ивановское кладбище, Екатеринбург, Свердловская область

close 100% Aniram777/TripAdvisor

Первые захоронения здесь появились в 10-20 годах XIX века. На территории кладбища находится каменная Иоанно-Предтеченская церковь — единственная церковь Екатеринбурга, которая не закрывалась даже в советское время.

Главная достопримечательность кладбища – могила известного писателя Павла Бажова, подарившего России сказы из «Малахитовой шкатулки». Его захоронение венчает памятник в полный рост – он изображает литератора в раздумьях.

Недалеко от могилы Бажова можно заметить гранитную плиту, украшенную полуколоннами. Это надгробие Петра Ермакова, который вошел в историю страны как революционер и цареубийца. По многочисленным воспоминаниям членов команды, расстрелявшей Николая II с семьей, именно Ермаков штыком добивал умирающих Романовых.

На этом погосте закончилась одна из самых загадочных историй современности – о перевале Дятлова. В 1959 года студенты и выпускники Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова отправились в лыжный поход. Они не вышли на связь в назначенное время, а позже выяснилось, что группа погибла в полном составе при таинственных обстоятельствах. История легла в основу нескольких фильмов и сериалов. Могилы двоих участников трагической экспедиции — Кривонищенко и Золотарева — находятся на Ивановском кладбище. Их можно узнать по звездам на надгробиях.

Кырхляр, Дербент, Дагестан

close 100% Александр Рюмин/ТАСС

Кырхляр – одно из древнейших кавказских кладбищ и место паломничества мусульман. Его история восходит к первым арабским походам на Дербент. Оно предположительно появилось в 642-643 гг.

По легенде, когда арабы пошли на Дербент, они потеряли 40 воинов, местные же жители лишились 20 тыс. человек. Здесь и похоронили тех самых арабских бойцов. С тех пор кладбище получило свое имя: «кырх» переводится как 40. Обнаружить их надгробия легко – они отличаются ото всех прочих, это длинные белые саркофаги около 3 метров в длину.

Позднее некрополь стал местом, где покой обретали мученики за веру – шахиды. На территории кладбища расположен мавзолей дербентских ханов. Древние надгробия отличаются арабской вязью.

Кладбище Японских Военнопленных, Листвянка, Иркутская область

close 100% Сергей Ануфриев/TripAdvisor

На этом кладбище не встретишь ни крестов, ни фотографий. Лишь строгие белые надгробия-столбики с иероглифами.

Здесь в 1946 года были захоронены 60 офицеров и солдат Квантунской армии. Они были этапированы в Листвянку после поражения Японии в Советско-японской войне в 1945-м. В Иркутской области военнопленных использовали для строительства дорог и работы на лесоповалах.

Кладбище – знаковое место для японских туристов. Оно отмечено во всех путеводителях, сюда часто приезжают официальные делегации.