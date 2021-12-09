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«Залезают сначала в головы, потом в трусы». Тренера из Мурманска обвинили в педофилии

Мурманские школьницы рассказали о БДСМ-практиках тренера по карате

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Евгений Ларин

Евгений Ларин

Евгений Ларин/VK
В Мурманске по подозрению в педофилии задержали 49-летнего тренера карате Евгения Ларина. Его бывшие ученицы рассказали, что наставник заставлял выполнять упражнения без одежды, практиковал с ними БДСМ и склонял к сексу. Известно как минимум о двух пострадавших девочках.

Как рассказала полиции бывшая ученица Ларина, она пришла в секцию в ДЮСШ в возрасте 12 лет в 2012 году, пишет Telegram-канал SHOT. Тренер выделял ее как самую талантливую и предложил совершенствовать навыки на индивидуальных платных занятиях. Во время частных уроков Ларин вскоре заявил, что якобы хочет видеть, как работают мышцы, поэтому девочка стала отрабатывать приемы без верхней части кимоно. Затем тренер потребовал, чтобы она занималась голой. Он также привязывал ее к шведской стенке, завязывал глаза и избивал, в том числе плеткой, называя это закалкой спортивного духа. Когда девочка плакала, отмечает канал, тренер признавался ей в любви. В итоге Ларин начал заниматься с ребенком сексом, а потом переключился на другую ученицу.

Одной из первых, кому пострадавшая девочка решила рассказать о случившемся, стала бывшая жена Ларина. Та сообщила, что Ларин возбуждается, только если сильно избивает кого-то, поэтому они развелись. По информации канала, именно бывшая супруга тренера убедила девочку пойти в полицию. Школьница долго не решалась сообщить о насилии правоохранителям, поскольку ее тренер снимал истязания на камеру и она боялась, что эти кадры будут опубликованы.

Эта ученица не единственная, кто заявил о педофильских наклонностях учителя. Девочка 16 лет, на которую когда-то переключился тренер после первой жертвы, подтвердила, что вступала с Лариным в половую связь. Ученица рассказала следствию, что это продолжалось с 2019 года до настоящего времени.

По данным SHOT, есть еще одна 12-летняя девочка, которую хочет опросить следствие. Она не стала заниматься у Ларина и перевелась к другому тренеру.

Управление Следственного комитета (СК) по Мурманской области подтвердило, что в Мурманске задержан детский спортивный тренер 1972 года рождения по подозрению в педофилии.

«По версии следствия, в период с 2013 по 2014 годы обвиняемый, являясь детским спортивным тренером, совершал в отношении малолетней, 2000 года рождения, развратные действия», — указал СК.

Тренера обвинили в преступлении по ч. 2 ст. 135 УК (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Следствие попросило суд отправить Ларина под стражу на время расследования. СК допрашивает потерпевшую и свидетелей, изучает переписку тренера с бывшей ученицей.

Следователи также провели обыск дома у Ларина. Как отмечает SHOT, они нашли различные секс-игрушки: наручники, плетки, маски и вибраторы. Также обнаружены сотни дисков с видео. Что на них, канал не уточняет.

Сам Ларин отрицает свою вину. Директор школы, где он работал, рассказал, что дети никогда не жаловались на тренера. «Для меня и для родителей эта новость стала удивлением. Ларин работал давно. Я об этом узнал вчера вечером. Мы его пока временно отстранили. Сейчас он не женат, но раньше был», — отметил он.

Ларин баллотировался в депутаты городского совета как самовыдвиженец в 2019 году, добавляет SHOT, но не прошел.

Объясняя, почему последнее время в России растет количество уголовных дел, связанных с домогательствами к детям, адвокат Анна Левченко указала, что раньше такие факты скрывались, а сейчас люди не боятся говорить правду.

«То, что стало много уголовных дел и решений суда, я думаю, скорее хорошая новость, чем плохая. <…> Можно уже не особо бояться того, что если кто-то узнает, то тебя начнут унижать. Мне кажется, что люди просто перестали бояться защищать свои права и мыслить в формате «не выносить сор из избы», — пояснила юрист.

Специалист добавила, что тренеры и учителя в образовательных учреждениях — это классический типаж педофила. Левченко отметила, что им проще психологически подчинить себе ребенка. «Залезают сначала в головы, а потом уже в трусы. Этот человек имеет над ребенком власть, он является для него значимым взрослым. Гораздо проще послать левого мужика во дворе, который к тебе пристает, чем тренера, от которого зависит твоя карьера», — уточнила адвокат.

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