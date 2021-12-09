Что поможет повысить безопасность бизнеса в России и привлечь иностранные инвестиции

Задачу привлечения иностранных инвестиций в России решают без особого успеха уже много лет. Все признают, что для роста экономики без иностранных инвестиций не обойтись, и все понимают, что иностранцев отпугивают высокие риски для бизнеса. Предприниматель Дмитрий Давыдов считает очевидным, что проблема решается переходом к англосаксонской системе права, привычной для иностранных бизнесменов.

Стабильность и четкие правила — вот чего больше всего не хватает в России иностранному бизнесу, это очевидный факт. В своем проекте «20 идей по развитию России» предприниматель Дмитрий Давыдов выделяет отдельной задачей кардинальную перестройку российской судебной системы. По его мнению, наилучшим вариантом будет использовать принцип прецедента, на котором построена англосаксонское право, признанное лучшим в мире с точки зрения благоприятствования для развития бизнеса. Примером служит завидные экономические успехи Великобритании и США, где это право зародилось и развивалось.

Цена уверенности

Противоречивость судебной системы в России факт неоспоримый. Иностранцы опасаются российских судов и не доверяют им. Слишком уж много зависит от человеческого фактора, от субъективного восприятия конкретного судьи, от непредвиденных изменений законодательства. Не случайно среди юристов бытует шутка «Мы живем в мире непредсказуемого прошлого».

В итоге разбирательство в суде превращается в лотерею, вот только проигрыш здесь может обернуться потерей собственности и немалой. Конечно, это серьезно препятствует притоку иностранных инвестиций.

По мнению Дмитрия Давыдова, инвесторы поверят в перспективность долгосрочных вложений в России только в том случае, если юридическая защита права собственности у нас будет на том же уровне, что и в наиболее развитых странах мир. Предприниматель уверен, что переход на англосаксонское право существенно повысит инвестиционную привлекательность России в глазах иностранцев.

Сейчас Россия занимает всего лишь 28 место в мире по благоприятности условий ведения бизнеса в рейтинге Всемирного Банка. Давыдов считает вполне реальным для России войти в тройку лидеров по этому показателю, если государство проявит свою волю к этому и проведет необходимые реформы.

«Бизнесу нужно дать то право, в котором он нуждается, — отмечает Дмитрий Давыдов, —Общеизвестный факт, что прецедентное право – это «право бизнеса».

Приоритет права

В чем заключаются достоинства англосаксонской правовой системы, какие преимущества она дает? Почему по устоявшемуся в мире мнению эта система обеспечивает наиболее надежную защиту права собственности?

Для экономического процветания большое значение имеет развитая социальная защита для населения и поддержание должного общественного порядка, поскольку основа любого успеха в бизнесе — это люди. И здесь на первый план выходит справедливость уголовно-правовой системы в стране, беспристрастность органов власти, равное отношение ко всем.

Прецедентное право как раз основано на главенстве справедливости, поясняет Дмитрий Давыдов. Если суд принял решение по тому или иному вопросу, создал прецедент, то в дальнейшем по таким вопросам любой суд обязан принимать точно такое же решение. Прецедент имеет приоритетное значение перед законодательными или нормативными актами. Получается, что судья лишен возможности трактовать закон так, как лично ему кажется правильным, либо так, как ему выгодно по какой-то причине.

В России же сложилась совершенно другая практика. Решение суда зависит от квалификации, опыта и просто порядочности судей, которых практически никто не контролирует, поскольку именно независимость судебной системы призвана обеспечить ее беспристрастность. На деле же эта независимость оборачивается бесконтрольностью и безнаказанностью, которые действуют на судей разлагающе.

В российском законодательстве не всегда четко изложенные положения, поэтому судьи выступают мерилом справедливости. Но далеко не всегда судья служит образцом профессионализма и высокой морали. Неудивительно, что решения российских судей по одинаковым вопросам могут быть прямо противоположенными. И, конечно, такое положение дел, отсутствие четких ориентиров не может не беспокоить бизнес.

Давыдов считает, что в России должны выбрать лучшее, что есть в прецедентном праве, и создать для регулирования бизнеса более совершенные, чем сейчас, гражданский и уголовный кодексы, вместе составляющие «Правовую систему бизнеса».

Естественный отбор

Создавать прецеденты для новой, прецедентной системы права в России Дмитрий Давыдов предлагает на основе анализа большого числа однотипных дел. Понятно, что один-единственный прецедент никак не может охватить все разнообразие жизненных ситуаций, поэтому следует создавать по несколько прецедентов для каждого вида уголовного преступления или гражданского спора.

Прецедент будет содержать готовое обоснование, ссылки на законодательные источники и логическую взаимосвязь выводов. Это позволит создать базу прецедентов как по распространенным спорам, так и по редко возникающим.

Давыдов предлагает привлечь для формирования каждого самых опытных судей, авторитетных теоретиков права и практикующих юристов. Общими усилиями надо будет проанализировать российскую и мировую судебную практику для определения наилучших решений. Выбранные прецеденты составят общедоступную электронную базу.

Это позволит каждому предпринимателю при возникновении неоднозначной ситуации самостоятельно получить представление о том, какие у него шансы выиграть или проиграть в судебном разбирательстве. При этом нужно будет сохранить возможность совершенствовать базу прецедентов, чтобы она сохраняла свою актуальность: убирать неактуальные и добавлять злободневные.

По мнению Давыдова, такое использование прецедентов снизит нагрузку на судей при рассмотрении судебных дел, что положительно отразится на качестве принимаемых решений.

Очевидное преимущество прецедентного права состоит в том, что эта система позволяет значительно увеличить нагрузку на судью без потери качества его решений за счет использования готовых, обоснованных решений. Таким образом, судьи смогут гораздо лучше справлять с все возрастающим потоком обращений.

Автор идей надеется, что государство обратит на них внимание и поддержит их на законодательном уровне. В будущем, предполагает Давыдов, при такой унификации судебных решений вполне можно будет внедрить в суды решения на искусственном интеллекте, которые помогут еще быстрее разбирать дела. Система на искусственном интеллекте будет сверяться с базой данных прецедентов и мгновенно выдавать готовое решение для судьи. А дальше можно будет перейти и на полностью компьютеризированные суды — безошибочные и неподкупные.