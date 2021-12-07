Экс-глава Калининского района в Петербурге задержан по делу о мошенничестве

Экс-главу Калининского и Петроградского районов Санкт-Петербурга Ивана Громова подозревают в хищении более 165 млн рублей через подставные контракты с фирмой «Тэсоноро компьютерс». Сейчас чиновник задержан, в райадминистрации прошел обыск. Следствие будет просить суд заключить Громова и его брата-бизнесмена под арест. «Единая Россия» приостановит членство Ивана Громова в партии.

Бывший глава Калининского района Иван Громов и его младший брат Павел задержаны по подозрению в хищении более 165 млн рублей. Об этом сообщает газета «Фонтанка».

Бизнесмен и экс-чиновник проведут под стражей двое суток, следствие будет добиваться их отправки в СИЗО. В загородных домах Павла Громова под Москвой сегодня прошли обыски, следственные мероприятия также состоялись в администрации Калининского района. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — Мошенничество.

Следствие утверждает, что в деле Громовых насчитывается восемь эпизодов. С 2013 по 2018 год организованная группа коррумпированных чиновников и бизнесменов, возглавлять которую мог Иван Громов, похитила сотни миллионов рублей через госконтракты.

По ряду данных СМИ, похищены могли быть от 165 млн до более чем 300 млн рублей. Фигурирует также цифра в 250 млн рублей.

Контракты заключались комитетом по информатизации и связи Петербурга (его председателем Иван Громов был на протяжении четырех лет) и подведомственным комитету Информационно-аналитическим центром (ИАЦ) – на развитие и сопровождение петербургских информационных систем.

ИАЦ отвечает за сайт госуслуг Санкт-Петербурга, региональные госархивы и систему электронного взаимодействия.

По каждому контракту часть средств выводилась на счета компании-субподрядчика «Тэсоноро компьютерс». Следствие полагает, что работу фактически выполняли сотрудники госпредприятий, для которых ИАЦ якобы создавал информационные системы.

В преступную группу полиция также включает других питерских чиновников, занимавших должности в аппарате главы Петроградского района (Громов был главой района пять лет подряд, после руководства комитетом по информатизации Смольного) и самом ИАЦ. Младший брат Громова также подозревается в посредничестве при отмывании денег через офшоры на Кипре.

Кроме того, задержан бывший заместитель Громова Андрей Соколов, с которым они работали вместе еще в департаменте экономической безопасности МВД РФ. Обыск прошел у другого экс-главы комитета по информатизации Петербурга – преемника Громова Дениса Чамары. Наконец, задержан еще один бывший зам Громова Андрей Никольский, а экс-руководителей ИАЦ Андрея Овчаренко и Евгения Корабельникова полиция планирует допросить в скором времени.

Накануне задержания Иван Громов подал губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову заявление об увольнении с должности главы Калининского района – по собственному желанию. Этот район он возглавлял меньше месяца.

Официально причиной отставки Громова была названа «некачественная уборка снега в Калининском районе, где местные жители массово жаловались на нерасчищенные улицы и дороги».

Следствие будет ходатайствовать о помещении задержанного экс-чиновника под стражу. В качестве основания, среди прочего, указана его служба в милиции и работа в МВД – он «мог сохранить обширные связи и знакомства в органах внутренних дел и понимает в деталях, как работает расследование экономических преступлений». Громов работал в Департаменте экономической безопасности МВД и Федеральной налоговой службе (ФНС). При этом учитывается, пишет «Фонтанка», что

Иван Громов — сын бывшего первого заместителя полпреда президента в Центральном федеральном округе, экс-генерала КГБ СССР Александра Громова. Начальником его был ставший впоследствии губернатором Санкт-Петербурга экс-полпред в ЦФО Георгий Полтавченко.

В пресс-службе петербургского отделения «Единой России» на фоне новостей о задержании Громова сообщили, что членство в партии экс-главы Калининского района будет приостановлено.

«Решение о приостановлении членства будет принято на ближайшем заседании местного политического совета по месту учета, согласно п. 4.4.4. устава партии «Единая Россия», — говорится в сообщении.