Банк России предложил ввести обязательные компенсации жертвам мошенников

ЦБ предложил ввести обязательную к возврату денежную сумму при кражах со счетов граждан. Регулятор планирует изменить порядок списания средств по мошенническим операциям, соответствующие поправки будут внесены в 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

ЦБ предложил увеличить сумму возврата средств, похищенных у граждан через банки. На данный момент она составляет менее 8% от украденного, пишет РБК.

Регулятор намерен определить сумму, которую банки должны возвращать в упрощенном порядке жертвам мошенников. Соответствующие поправки планируется внести в 161-ФЗ «О национальной платежной системе», следует из материалов Банка России.

«Основными предпосылками для внесения изменений в закон являются: наблюдаемая картина по доле возврата денежных средств клиентам, необходимость существенной модернизации механизма противодействия хищению денежных средств и возврата списанных со счетов клиентов денежных средств», — пояснил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

В предлагаемых поправках отмечается, что связанное с добровольной передачей персональных данных мошенничество является одной из острых проблем, отрицательно влияющих на уровень доверия населения к дистанционным платежным сервисам и к кредитно-финансовой системе в целом.

Упрощенный возврат

Предполагается, что пострадавшие граждане должны уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции. Сумму компенсации определит ЦБ, при этом технология ее расчета не раскрывается.

Указывается, что она «будет посчитана, исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии».

Пока неизвестно, насколько на процедуре возврата отразится поведение непосредственно клиента банка, когда он под воздействием мошенников сам переводит им деньги. По действующему законодательству банки должны возвращать средства только в тех случаях, когда они украдены не по вине клиента.

Кроме того, ЦБ предложил существенно поменять процедуру подтверждения банками операций, если они видят признаки мошенничества. В частности, регулятор хочет дать банкам право списывать деньги по ним по истечении одного-двух рабочих дней, даже несмотря на согласие клиента.

Обязанность проверять операции на признаки мошенничества регулятор предлагает возложить также и на тот банк, в котором обслуживается получатель перевода. ЦБ планирует наделить банки правом блокировать на пять рабочих дней все расходные операции по счету получателя, информация о котором содержится в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов без согласия клиента. Этот срок необходим для обращения в суд,

Блокировать операции банки смогут только при возбуждении уголовных дел.

В ноябре россиян предупредили о новом виде мошенничества: cхема связана с якобы «возвратом пенсионных накоплений» — соответствующие письма массово рассылают злоумышленники, представляясь «службой финмониторинга» или Пенсионным фондом России.

На прошлой неделе Сбер сообщил о новом тренде в финансовом мошенничестве. Злоумышленники пытаются войти в доверие к человеку и заставить свою жертву не только взять кредит, но и вместе с тем заложить или продать свое жилье.

Устоять перед уловками телефонных мошенников могут менее 1% россиян, указали ранее в компании Visa по итогам тематического опроса.

Согласно исследованию группы «Тинькофф», в 2020 году мошенники похищали у россиян в среднем 13,9 тыс. руб. за раз.

Число банковских операций без согласия клиентов в III квартале 2021 года выросло в России в 1,4 раза в годовом выражении. Банк России зафиксировал 256 тыс. преступлений кибермошенников. За этот период злоумышленники похитили со счетов граждан 3,2 млрд рублей, сообщили ранее в ЦБ. При этом банки вернули клиентам только 7,7% похищенных средств (менее 250 млн рублей).