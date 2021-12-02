Сбер предупредил о новой схеме мошенничества с риском потери жилья

Мошенники придумали новую схему вымогательства: они вынуждают граждан закладывать или продавать свои квартиры. Об этом 2 декабря сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбера Сергей Велигодский. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В четверг Сбер предупредил о новом тренде в финансовом мошенничестве. Злоумышленники пытаются войти в доверие к человеку и заставить свою жертву не только взять кредит, но и вместе с тем заложить или продать свое жилье. Об этом 2 декабря рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбера Сергей Велигодский.

«Мы буквально последний месяц видим новый тренд зарождающийся, на который стоит обратить внимание. Сначала мошенники крали деньги с карт, потом стали брать кредит, и новая тема — это воздействие мошенников на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитом еще и закладывал или продавал недвижимость. И если люди у нас раньше оставались после атак с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартиры», — пояснил он, выступая на форуме AntiFraud Russia.

Мошенники вынуждают людей пойти в банк и заложить недвижимость или выставить ее на продажу, показать квартиру покупателю, а затем перевести им полученные деньги.

«Вот это, мне кажется, такая вот самая непонятная история, что с этим делать», — приводит слова Велигодского РИА «Новости».

В свою очередь, начальник главного управления уголовного розыска МВД России Филипп Немов добавил, что «потерпевших выводят в практическую плоскость» посредством социальной инженерии.

«Благодаря коммуникации организовываются темы, связанные с риелторскими компаниями, микрофинансовыми компаниями», — пояснил он.

В таких ситуациях человек «не в виртуальной плоскости, а в реальной жизни» закладывает и продает квартиру, констатировал Немов. Он также отметил, что в эпизодах с кражей денег с карт человек просто называл код из СМС, как и при оформлении кредита, после чего злоумышленники повторно связывались с ним и вынуждали перевести средства на их счета.

24 ноября россиян предупредили о еще одном виде мошенничества. Новая схема связана с якобы «возвратом пенсионных накоплений» — соответствующие письма массово рассылают злоумышленники, представляясь «службой финмониторинга» или Пенсионным фондом России.

Число банковских операций без согласия клиентов в III квартале 2021 года выросло в России в 1,4 раза в годовом выражении. Банк России зафиксировал 256 тыс. преступлений кибермошенников.

За период с июля по сентябрь злоумышленники похитили со счетов граждан 3,2 млрд рублей, сообщили ранее в ЦБ. Активность преступников увеличилась почти в полтора раза.