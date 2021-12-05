«Омикрон»-штамм мог сформироваться из-за передачи вируса от человека животному

Ученые, изучающие штамм COVID-19 «омикрон», разделились на два лагеря относительно версий его происхождения: первый считает, что новый вариант коронавируса мог появиться в результате эволюции в организме человека с ВИЧ. Второй — что инфекция перешла от человека животному и обратно.

Новый штамм коронавируса «омикрон» за несколько недель распространился в почти 40 странах мира. Специалисты в области здравоохранения пока не пришли даже к промежуточному выводу, чем отличается «омикрон» от своих штаммов-предшественников, как он появился, насколько опасен и каким образом повлияет на развитие пандемии.

Директор Гарвардской справочной лаборатории по ВИЧ в Ботсване и научный сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения TH Chan Сикхулиле Мойо, который первым констатировал появление нового варианта COVID-19, а также другие ученые поделились первыми итогами изучения «омикрона».

Когда возник

На текущий момент сложно понять, насколько рано появился штамм, констатировал Мойо. По его словам, вирусы не мутируют в одночасье и определить точный возраст «омикрона» пока не представляется возможным.

«Если вы посмотрите на предыдущие родословные [штаммов коронавируса] — на «альфу», «бету», то увидите, что новые мутации появляются с течением времени», — цитирует специалиста Bloomberg.

Некоторые ученые при этом провели повторное изучение ранее взятых образцов и считают, что

«омикрон» мог начать циркулировать еще в октябре.

Как появился

Существует версия, что штамм развился у выступившего резервуаром человека с ВИЧ, а его организм в силу ослабленного иммунитета позволил патогену дольше обычного там находиться и, соответственно, мутировать. Какие-либо доказательства такой гипотезы при этом отсутствуют, пояснил ученый.

Бывший сотрудник Калифорнийского Департамента общественного здравоохранения Чарити Дин считает, что в пользу этой версии говорит «сумасшедшая комбинация мутаций» «омикрона» — их свыше 50.

«Более вероятно, что это было результатом продолжающейся молекулярной эволюции внутри одного человека, распространившейся на популяцию», — заявила она Insider.

Согласно еще одной теории, «омикрон» мог возникнуть от животного. Предполагается, что человек передал вирус своему питомцу, после чего он быстро адаптировался в новом организме, а затем обратно перешел к человеку.

Поддерживает теорию о попадании вируса к животному профессор микробиологии и иммунологии в Медицинской школе Тулейна Роберт Гарри. Он выразил мнение, что «омикрон» содержит в себе несколько ключевых мутаций, которые позволили бы коронавирусу заразить, например, грызунов.

Мартин Хибберд, профессор новых инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины, согласен с таким предположением.

«Возможно, вирус проник в популяцию диких животных, потом мы его не видели какое-то время, и он вернулся — это не безумная гипотеза. Но у нас не так много доказательств этого», — отметил он.

Сторонники версии об эволюции «омикрона» в организме человека с ВИЧ не согласны. Хибберд считает, что если бы вирус скрывался среди животных, то его было бы особенно трудно обнаружить, поскольку механизм циркуляции патогена в их организме плохо известен.

Какие прогнозы

Мойо обнаружил «омикрон» у трех дипломатов, прибывших в Ботсвану. Он утверждает, что изначально было ощущение, что этот штамм похож на тот, который был выявлен в ОАЭ полтора года назад, но потом убедился, что «омикрон» содержит меньше мутаций. Когда он получил подтверждение коллег о похожих случаях, то был сделан вывод о появлении нового штамма.

При тщательной проверке мутаций «омикрона» в итоге оказалось, что он способен к еще более быстрому распространению, чем доминирующий ныне в мире штамм «дельта». Это означает, что «омикрон» имеет улучшенные возможности обходить иммунную защиту человеку, что увеличивает риск повторного заражения для переболевшего или вакцинированного человека.

По информации Всемирной организации здравоохранения, в настоящий момент не зарегистрировано ни одного летального случая среди заразившихся «омикроном».