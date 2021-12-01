Источник оценил долю контрабандного оружия на черном рынке в 20%

В нелегальном обороте находится от 5 до 20 млн единиц различного огнестрела, рассказал «Газете.Ru» председатель организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин. В основном оно было украдено с военных складов, но на рынке есть и игроки, которые изготавливают его самостоятельно. Отследить продавцов стало сложнее — они берут плату только в биткоинах, отметил источник в правоохранительных органах.

В России задержали 85 подпольных оружейников, ликвидировано 17 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Задержанные занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и их продажей. Изъято 353 единицы иностранного и отечественного оружия. Спецоперация проходила при взаимодействии ФСБ с МВД и Росгвардией.

close Огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками ФСБ РФ во время оперативных действий по пресечению деятельности лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту Огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками ФСБ РФ во время оперативных действий по пресечению деятельности лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту Огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками ФСБ РФ во время оперативных действий по пресечению деятельности лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту Огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками ФСБ РФ во время оперативных действий по пресечению деятельности лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту Полную галерею можно посмореть

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Среди изъятого — шесть пулеметов, 23 автомата, 18 пистолетов-пулеметов, 224 пистолета и револьвера, больше сотни винтовок, карабинов и ружей. Также изъяты артиллерийские боеприпасы, противопехотные мины, 30 кг взрывчатых веществ и 12 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Как появляется нелегальное оружие

В России в нелегальном обороте сейчас находится от 5 до 20 млн единиц оружия, рассказал «Газете.Ru» председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

«Черный рынок оружия довольно неплохо работает. Достоверно посчитать все стволы невозможно, поэтому такой разброс», — уточнил он.

Основная часть нелегального оружия, по словам Гринина, поступила на черный рынок в 90-е — злоумышленники обворовывали армейские склады, после чего поджигали их, чтобы скрыть масштабы хищения.

«Основные источники поступления оружия на черный рынок — это военные и полицейские склады, откуда происходят утечки. Уходило в огромном количестве. В настоящее время такое происходит нечасто. Затем идут горячие точки, откуда после окончания боевых действий большое количество оружия ушло на черный рынок. Оружие собирается и хранится долгое время», — объяснил Гринин.

Также сбытом нелегального оружия занимаются «черные копатели» — они ищут старое, например, оставшееся со времен ВОВ, реставрируют его и продают.

«Копаное оружие — его в теории обязаны сдавать в органы, но бывает, что не сдают.

Также популярны самоделки разного вида — из холощеного, списанного, травматического или просто куска железа, из чего только не делают. Изготовить оружие, проще, чем автомобиль. К тому же сейчас есть 3D-принтеры, на которых вполне уже печатали работающие пистолеты», — добавил он.

Самодельное или переделанное оружие занимает около 80% от общего объема нелегального, сообщил «Газете.Ru» источник в правоохранительных органах.

«Остальные 20% — это привозное, контрабандное оружие из-за рубежа. Купить его можно на заказ через посредников либо в даркнете. В случае с интернет-заказами — это сложнее. Оплата теперь только в биткоинах, которые не отследить, раньше была в долларах. Оружие разбирают и прячут в нескольких точках, потом сообщают заказчику геолокации», — пояснил он.

Та же самая схема действует при продаже боеприпасов — таких как мины и гранаты, отметил Гринин. «Их также воровали с военных складов. Есть самодельные СВУ, которые без проблем делаются. Раньше публиковались списки утерянного оружия, в нем было порядка 400 тыс. единиц и в том числе 71 переносная ракетная установка», — посетовал он.

При этом даже среднюю стоимость товаров разных групп назвать невозможно — она сильно разнится. «Сколько стоит такое оружие, никто не сможет сказать, только продавец и покупатель», — подчеркнул эксперт.

Основные клиенты таких подпольных оружейников — криминальные группировки, отдельные преступники, террористические организации и иногда граждане, которые приобретают оружие для самообороны, но не имеют легального права на ношение.

Также это могут быть коллекционеры огнестрельного оружия, сообщил «Газете.Ru» подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения «Право и порядок» Олег Иванников.

«Проблема заключается в том, что многие владельцы незарегистрированного огнестрельного оружия — увлеченные люди. Для них это вроде хобби — они его покупают и обмениваются, модернизируют его. Это необязательно матерые преступники — могут быть вполне приличные люди, которые имеют вес в обществе. Боеприпасы типа мин или гранат такие люди могут использовать при браконьерстве. Причем многие из них гибнут, поскольку не умеют с ними обращаться», — добавил он.

Основной поток оружия, по его словам, идет с Украины либо через границу с Белоруссией, либо российско-украинскую границу.

«Также многие современные западные образцы приходят из Китая — они производят мировые марки вооружения и через границу его поставляют преступным группировкам по всей России», — уточнил бывший правоохранитель Иванников.

Выявление таких преступников — системная работа. «Значительную роль играют сотрудники полиции, которые получают информацию от агентов и осведомителей», — заключил он.

Согласно официальной статистике МВД, в 2018-2020 годах из незаконного оборота было изъято свыше 67 тыс. единиц огнестрельного оружия, 3,3 млн боеприпасов, 14 тыс. взрывных устройств. Свыше 130 тыс. преступлений в сфере оборота оружия зарегистрированы только за три последних года.