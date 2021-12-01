Как создать благоприятную экологическую обстановку в российских городах

Следить за нарушениями

Сегодня Сингапур — один из самых чистых и зеленых мегаполисов в мире при том, что еще в 1965 году он был полуразрушен и сильно запущен. Нынешнего экологического благополучия удалось достигнуть путем реализации довольно жестких мер, ведь помимо восстановления закисленной почвы, завоза тысяч разновидностей растений, высаживания миллионов деревьев и кустарников, исправления системы полива и стоков, необходимо было в корне поменять менталитет жителей. Около двух десятилетий полицейские тщательно контролировали поведение граждан и штрафовали за каждое нарушение. Только благодаря четким и последовательным действиям властей удалось повлиять на самосознательность граждан и создать в Сингапуре благоприятную экологическую атмосферу.

По мнению Дмитрия Давыдова, сегодня при наличии современных технологий навести порядок в стране можно гораздо быстрее. Достаточно отслеживать нарушителей при помощи профессиональных видеокамер и штрафовать их.

При этом устанавливать камеры не за государственный счет, а при помощи предпринимателей, которые будут получать половину суммы штрафов, которые назначат нарушителям. Возможность получать прибыль со штрафов в размере 50% также дать так называемым уполномоченным заявителям, которые будут фиксировать нарушения.

«Результат не заставит себя ждать: студенты, пенсионеры, домохозяйки мгновенно отреагируют на данное предложение и, таким образом, мы получим систему эффективного массового контроля за чистотой, которая поможет навести полный порядок максимум за два года», — уверен Давыдов. Запустить пилотный проект, по его мнению, можно было бы в Сочи, а затем в случае положительных результатов распространить полученный опыт на всю Россию.

Изменить подход к отходам

В Швейцарии с 2000 года запрещена организация свалок на всей территории — сейчас в стране можно либо перерабатывать мусор, либо сжигать, получая при этом тепло- и электроэнергию. В результате страна возглавляет рейтинг самых экологически чистых стран мира и является одним из лидеров по утилизации мусора на европейском континенте — здесь перерабатывается в среднем 75% всех отходов. В Японии из переработанных пластиковых бутылок производят множество вещей — спортивную одежду, канцелярские товары, офисную мебель, школьную форму и прочее; из разных видов выброшенного стекла, глины и фарфора изготавливают стройматериалы, а часть пищевых отходов идет на переработку для производства удобрений.

Давыдов предлагает позаимствовать различный опыт у зарубежных стран-лидеров по переработке и четко расписать требования к сбору, сортировке и уничтожению мусора, чтобы граждане понимали, что является нарушением.

К примеру, он предлагает за основу взять «швейцарский» вариант, а также позаимствовать одну идею у немцев — организовать хозяйственные дворы, куда можно будет раз в неделю привозить различные крупные предметы, от которых необходимо избавиться. Их сможет забрать себе любой желающий, а то, что никто не возьмет — отправится на переработку.

В Германии работает более сотни мусоросжигающих заводов для утилизации мусора — это небольшие электростанции, вырабатывающие тепло- и электроэнергию. А в Швеции на заводе «Йерстадсверкен» после сжигания твердых бытовых отходов получают электроэнергию и тепло, которых хватает примерно для 90% городских домовладений. Из мусора в стране также получают биогаз, который используется для работы городского транспорта. При этом процессы сжигания отсортированного и неотсортированного мусора (как делают в России), принципиально отличаются. Во втором случае в воздух выбрасывается большое количество вредных веществ — таких, как диоксины, вызывающие опасные заболевания. Поэтому Дмитрий Давыдов предлагает принципиально пересмотреть отношения с отходами.

Переработка как национальная идея

По данным государственной корпорации «Ростехнологии», являющейся крупнейшим участником рынка мусоропереработки в стране, на территории России скопилось более 40 млрд. тонн неутилизированных отходов, и их количество ежегодно увеличивается. Мировой мусорный рынок сейчас оценивается примерно в $120 млрд, а в России переработка отходов, по разным оценкам, может приносить от $2 до 3,5 млрд в год.

«В связи с этим можно утверждать, что Россия проходит мимо больших денег, поскольку сегодня проекты по мусоропереработке являются мировым трендом, который интересен как российским, так и зарубежным инвесторам», — полагает Давыдов.

Предприниматель предлагает внедрить на всей территории страны самые современные технологичные способы переработки мусора, а для ускорения процесса инвестирующим в мусоропереработку компаниям предоставить налоговые льготы при условии, что их оборудование будет самым современным и соответствующим самым строгим критериям отбора, ориентированным на мировые стандарты.

«После введения предлагаемых мер мы избавимся от уже имеющихся мусорных свалок, наносящих большой вред экологии и здоровью граждан и активизируем предпринимательскую активность в стране в целом. Страна получит самые экологически чистые предприятия в мире по переработке и преобразованию бытовых отходов в теплоэлектроэнергию, а доходная часть бюджета увеличится за счет возникновения новых инвестиционных проектов и дополнительных поступлений от налогов и сборов», — уверен Давыдов.

При этом он замечает, что самое сложное в этом процессе — изменить менталитет российских граждан. Он полагает, что здесь может помочь продуманная система мотивации. А тех, кто заниматься сортировкой мусора не захочет, обязать закупать специальные мусорные пакеты, в стоимость которых уже будет включен специальный сбор на сортировку и утилизацию. За несоблюдение правил ввести большой штраф.

«Наведение чистоты и порядка в собственном дворе, городе, стране — достойная цель в жизни любого социально ответственного гражданина», — подчеркивает активист. Он добавляет, что без законодательной поддержки со стороны государства эти инициативы реализовать не получится, поэтому он он надеется, что власти обратят внимание на его предложения.