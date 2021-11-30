В Крыму пять человек пострадали из-за сильнейшего ветра

В нескольких районах Крыма оборваны линии электропередачи. Очевидцы в соцсетях выкладывают фото десятков поврежденных автомобилей, сорванных крыш, рухнувших деревьев, фонарных столбов и рекламных конструкций. По данным МЧС, пять человек получили травмы. Главное о последствиях урагана на полуострове — в материале «Газеты.Ru».

Десятки тысяч людей остаются в Крыму без света после того, как на полуостров обрушилась сильнейшая буря. По последним данным, в результате стихийного бедствия несколько человек пострадали, но жертв удалось избежать.

Причины непогоды…

Ураган пришел на черноморское побережье из Турции, где погибли пять человек, еще 38 получили различные травмы.

В Стамбуле ветер сбивал с ног прохожих, срывал крыши с домов, переворачивал автомобили. Движение судов через пролив Босфор было перекрыто.

Позднее циклон переместился в сторону территории России. Проход судов по Керченскому проливу временно закрыли.

…и последствия стихии

При шторме в акватории Ялты волны достигали высоты трехэтажного дома. С якоря снесло три яхты, еще одно небольшое прогулочное судно «Славия» затонуло. Тем временем на набережной города унесло в море новогодние декорации.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, на данный момент известно о пяти пострадавших. «В результате падения деревьев и крупных веток пострадали пять человек, четверо из них госпитализированы», — приводит данные ведомства ТАСС.

«Один человек находится в реанимационном отделении, он прооперирован ночью, с серьезными травмами, состоянию его ничего не угрожает. Еще одной пациентке предстоит оперативное вмешательство, как и двум другим, у которых переломы со смещением», — рассказала Первому каналу врач ортопед-травматолог филиала ФМБА в г. Ялта Ольга Ефремова.

Ураганным ветром сносило антенны с крыш. Вековые тополя в Симферополе падали прямо на проезжую часть. В Армянске и Севастополе разрушены фасады многоэтажек.

В нескольких районах оборваны линии электропередачи, около 60 тысяч жителей полуострова остались без электроснабжения. Его начали восстанавливать минувшей ночью. Движение троллейбусов из Симферополя в Алушту было приостановлено, передает телеканал.

Очевидцы в соцсетях выкладывают фото десятков поврежденных автомобилей, сорванных крыш, рухнувших деревьев, фонарных столбов и рекламных конструкций.

Штормовые предупреждения

В Крыму продолжают действовать сразу несколько штормовых предупреждений. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 ноября в южных, центральных и восточных районах полуострова ожидаются очень сильные дожди.

Прогнозируется сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер с порывами до 30 м/с. В горах возможен дождь, переходящий в снег, ветер до 35 м/с.

В Симферополе также ожидаются очень сильные дожди и усиление ветра до 20-25 м/с. МЧС России рекомендует соблюдать меры безопасности.

Отметим, аэропорт Симферополя работает в штатном режиме.

Ликвидация последствий

В МЧС проинформировали, что в Крыму случилось более 70 происшествий в 17 населенных пунктах. В общей сложности зафиксировано 65 происшествий, связанных с падением деревьев. Работы по их уборке завершены.

Кроме того, службой «Крымэнерго» уже восстановлено электроснабжение всех социально значимых объектов.

Всего к ликвидации последствий непогоды в Крыму привлечены 2 463 человека и 799 единиц техники.

«В настоящее время ситуация по погодным условиям стабилизировалась, сил и средств для ликвидации последствий комплекса опасных метеоявлений достаточно», — указали в ведомстве.