Убивший четырех человек в Стамбуле ураган приближается к Крыму и Сочи

Сильнейший ураган обрушился на турецкий Стамбул — ветер срывает крыши с многоэтажных домов, переворачивает грузовые автомобили и рушит здания. Четыре человека погибли, пострадали еще 19. Шторм уже пришел в Крым, там ветер ломает деревья, начались перебои с электричеством. В Сочи введен трехдневный экстренный режим. На Москву тем временем надвигается генуэзский циклон «Бенедикт», который принесет рекордные за 69 лет осадки.

Удар по Босфору

Ураганный ветер привел к гибели четырех человек в турецком Стамбуле. Об этом сообщила администрация городского губернатора, передает телеканал NTV. По данным метеорологической службы Турции, скорость ветра достигает 80 км/ч.

Ранения получили 19 человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии. В районе Бешикташ из-за ветра упал столетний платан, сообщается о множестве сломанных деревьев в других частях Стамбула.

Очевидцы засняли также обрушение башни с часами в одном из туристических районов города.

Dar kmayn her an olabilirsiniz

stanbul pic.twitter.com/bOIxal6J35 — Eyp (@eypogzhn1) November 29, 2021

Власти Турции также временно приостановили движение судов через Босфор. Изменить свои курсы и лететь на новые аэродромы вынуждены были по меньшей мере шесть самолетов Turkish Airlines.

Ветер переворачивает тяжелые грузовики прямо на трассе.

stanbul atalca. Acil ii olmayan dar kmasn. #Frtna pic.twitter.com/GjRBgxDeyR — Be Se Te (@BeeSeeTee) November 29, 2021

С многоэтажных жилых домов в Стамбуле ураган срывает крыши. Причиной гибели по меньшей мере двух человек стало именно обрушение кровли.

Кроме того, ветер ломает летние веранды кафе.

iddetli rzgar stanbul'da bir kafenin atsn byle uurdu. pic.twitter.com/ECjLosSLSD — Pusholder (@pusholder) November 29, 2021

Главный удар пока впереди

Крым и Кавказ также готовятся принять на себя стихию. Крымчане сообщают о перебоях с электроснабжением из-за мощного урагана, передает РИА «Новости».

Света нет в ряде населенных пунктов Симферопольского района. По словам местных жителей, они не видели такого шторма очень давно.

«На улице мегаопасно — сильный ветер замыкает провода, аж искры летят. Домой надо передвигаться с кирпичом за пазухой, у кого малый вес», — написал Telegram-канал «Таврический край».

Крымское управление МЧС сообщает, что порывы ветра достигают 26 м/с.

В одной лишь столице Крыма, Симферополе, ураганный ветер повалил уже более 11 деревьев. «Тем временем кое-где первые жертвы уже есть — это деревья и авто. В парке 60-летия СССР упала старая сосна, а на Приморском ветка чуть не придавила мимо проходящую женщину. Сильным грязевым дождем днем плотно накрыло стекла всех припаркованных на улице автомобилей. Аварийные службы переведены на круглосуточный режим работы, сформировано шестнадцать аварийных бригад», — передает РИА «Новости Крым».

В Москву идет генуэзский циклон

Из района итальянской Генуи в сторону Москвы движется циклон «Бенедикт», который 30 ноября обрушит на столицу России сильнейшие за последние 69 лет осадки.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве выпадет до 23 мм осадков — 40% месячной нормы. Интенсивные дожди «будут лить стеной» и сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением видимости до 900 м.

Тишковец добавил, что рекорд по количеству осадков 30 ноября пока принадлежит 1952 году, когда выпало 25,4 миллиметра осадков. Суточный рекорд осадков для всего ноября равен 41 миллиметру, отметил эксперт.