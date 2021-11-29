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Общество

Штраф до €7,2 тыс. или месяц тюрьмы: в Австрии обсуждают обязательную вакцинацию

В Австрии могут ввести крупные штрафы за отказ от обязательной вакцинации

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Австрия первой из стран Евросоюза может ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Прививки станут обязательными для всех жителей страны с февраля 2022 года, сейчас власти обсуждают соответствующий законопроект. По данным СМИ, черновой вариант документа предполагает штраф за отказ от прививки в размере до €7200.

Согласно текущей версии законопроекта, каждого, кто не придет в пункт вакцинации, вызовут для прививки в районный административный орган, передает Die Presse. Если гражданин проигнорирует повестку, ему отправят второе уведомление в течение четырех недель. Если же человек по-прежнему не вакцинируется, его оштрафуют на €3,6 тыс. (около 302 тыс. руб. в пересчете по курсу). Альтернатива штрафу — четыре недели лишения свободы.

При следующих отказах штраф может увеличиться до €7,2 тысяч (около 605 тыс. руб.). Средняя зарплата в Австрии, согласно базе данных вакансий австрийских кадровых агентств, в 2021 году до уплаты налогов составляла €3406 в месяц.

Законопроект еще дорабатывается, как ожидается, окончательная версия появится в декабре.

Вакцинация против COVID-19 станет обязательной в Австрии с 1 февраля следующего года и, как планируется, будет таковой в течение трех лет. Прививку смогут не делать беременные, дети до 12 лет и те, не может пройти вакцинацию из-за риска для жизни или здоровья.

Чтобы убедить больше людей вакцинироваться, Австрия с декабря сократит срок действия свидетельства о вакцинации, которое здесь называется «зеленым пропуском» (green pass). Пропуск можно получить после полного курса вакцинации, сейчас он действует в течение года. С декабря свидетельство будет действительно девять месяцев. Привиться в Австрии можно на выбор одной из четырех одобренных ЕС вакцин от следующих производителей: BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen.

Власти Австрии пошли на такой непопулярный шаг, как введение обязательной вакцинации, из-за роста заболевших COVID-19 в стране и перегруженности медицинской системы. Федеральный канцлер Австрии Александр Шалленберг в ноябре заявил, что число вакцинированных в стране остается недостаточным.

«Несмотря на месяцы уговоров, нам не удалось убедить достаточное количество людей пройти вакцинацию», — признал он.

Канцлер обвинил в этом оппозиционные политические силы и фейковые новости.

Коэффициент заболеваемости в Австрии на 26 ноября (число новых заболевших на 100 тысяч жителей в течение последних семи дней) по всей стране составлял 1077,3. К 29 ноября заболеваемость снизилась до 936,4. Всего с начала пандемии в стране выявили больше миллиона зараженных коронавирусом. Умерли 11 987 человек. За последние сутки в стране выявили 7501 нового больного. Полностью вакцинированы в стране около двух третей населения, и это один из самых низких показателей в Западной Европе.

Медицинская система Австрии на этом фоне с трудом справляется с притоком новых больных. Государственные клиники Зальцбурга ранее в ноябре уже объявили, что пошли на крайний шаг. В больницах сформированы специальные комиссии, которые в экстренной ситуации будут решать, кто из больных получит медицинскую помощь, а кому придется ждать.

Помимо обязательной вакцинации власти Австрии первыми среди стран ЕС этой осенью прибегли к общенациональному локдауну. Его ввели с 15 ноября, после 12 декабря он останется обязательным для всех непривитых. Во время локдауна в Австрии запрещено выходить из дома без уважительной причины, например, ради учебы или поездки на работу.

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