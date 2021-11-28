В ПФР разъяснили порядок начисления прибавок к пенсии

Нескольким категориям российских пенсионеров положены «прибавки к Новому году». Подробнее о том, кто вправе получить доплату с 1 декабря, — в материале «Газеты.Ru».

Три категории пенсионеров могут рассчитывать на автоматическую индексацию выплат с 1 декабря 2021 года. Речь идет, в частности, о пожилых людях, которым в ноябре исполнилось 80 лет, указали в Пенсионном фонде России.

«Им будет назначена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, размер которой на данный момент составляет 6 044 рублей 48 копеек. Таким образом, увеличенная составит 12 088 рублей 96 копеек», — разъяснили в ПФР.

Во-вторых, дополнительные выплаты начнут получать пенсионеры, которые работали до августа этого года, но уволились в последний месяц лета. При этом с 1 декабря им начислят автоматические прибавки с доплатой сразу за три месяца.

Дело в том, что ушедшим с работы пенсионерам восстанавливают индексацию пенсий не сразу, а только на четвертый месяц. «Таковы особенности принятия решений в ПФР: сначала в фонд поступает отчет от работодателей, в котором пенсионер все еще числится работающим. Информация об увольнении доходит до ПФР только через два месяца, после чего месяц уходит на принятие решения об увеличении пенсии. А далее пожилой человек уже получает выплату в новом размере», — отмечается в материале «МК».

Соответственно, в декабре эта категория граждан в беззаявительном порядке получит пенсии с учетом индексации, а также с доплатой за сентябрь, октябрь и ноябрь.

Кроме того, прибавку получат те, кто подавал заявления на перерасчет пенсии. Он производится с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором принято заявление со всеми подтверждающими документами (в данном случае — в ноябре). Обратиться с ним, в частности, вправе пожилые люди, у которых есть несовершеннолетние иждивенцы. За каждого из них (но не более чем за трех сразу) можно получить по 2 014 рублей в месяц в виде доплаты к пенсии.

Кроме того, дополнительные деньги (1 511 рублей) получат пенсионеры, представившие документы о наличии у них 30-летнего стажа работы в сельской местности.

Как проиндексируют пенсии в 2022 году

Министр труда и социального развития Антон Котяков ранее сообщал, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые — на 5,9%.

Таким образом, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит 18 521 рубль.

В 2021 году средний размер пенсии по регионам варьируется в пределах 14-17 тыс. руб. (в целом по стране, по данным Росстата на 1 июля, — 15 801,8 руб.).

Добавим, что с 1 января 2022-го в России заработают новые нормы, касающиеся пенсионных выплат.

Расходы россиян продолжают расти

Около 45% от всех трат жителей страны приходится на продукты и непродовольственные товары повседневного спроса, и эта доля выросла на 1,5% к показателю сентября, следует из данных компании «Ромир».

«Сейчас доходы растут медленнее, чем инфляция, и поэтому в первую очередь люди покупают продукты питания, товары повседневного спроса, соответственно и доля основных трат в общем объеме расходов увеличивается», — прокомментировала ситуацию исполнительный директор холдинга Инна Караева.

С 15 по 21 ноября индекс среднего чека (средняя стоимость одной покупки россиянина) составил 674 рубля, в годовом выражении он вырос на 8%. «Будем наблюдать, какие результаты покажет неделя с 22 по 28 ноября, на которую выпадают очередные скидки, приуроченные к акции «Черная пятница», — отметила Ксения Пайзанская, директор Romir Consumer Scan Panel.

В тот же период средние недельные расходы россиян составили 5511 рублей. За семь дней этот показатель увеличился на 13% (204 рубля), достигнув максимума с начала 2021 года.