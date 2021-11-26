В BMW уходившего от погони на МКАД водителя инспекторы обнаружили 6 кг мефедрона

На выезде из Москвы произошло крупное ДТП. Машина, за которой гнались сотрудники ДПС, протаранила более пяти автомобилей, один из которых сгорел, а другой — вылетел в кювет. После задержания водителя, в его BMW гаишники обнаружили три пакета с крупной партией наркотиков. На допросе нарушитель не смог ответить, сколько было в его автомобиле мефедрина.

В пятницу, в середине дня полицейские вели погоню за нарушителем на МКАД. Как говорится на сайте МВД России, «в ходе проверки документов мужчина резко нажал на педаль газа». В то же время источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что погоня началась из-за того, что водитель BMW не стал останавливаться в ответ на требование сотрудников ДПС. По словам собеседника агентства, инцидент произошел на 30-м километре МКАД.

close Последствия погони за автомобилем BMW на МКАД в районе Фруктового парка, 26 ноября 2021 года Последствия погони за автомобилем BMW на МКАД в районе Фруктового парка, 26 ноября 2021 года Последствия погони за автомобилем BMW на МКАД в районе Фруктового парка, 26 ноября 2021 года Последствия погони за автомобилем BMW на МКАД в районе Фруктового парка, 26 ноября 2021 года Полную галерею можно посмореть

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Так или иначе полицейские начали погоню за нарушителем, который, пытаясь оторваться от них, протаранил не менее пяти машин, одна из которых — «Волга» — загорелась, а такси улетело в кювет. Информации о пострадавших автомобилистах пока не было.

«Пронеслась BMW в сторону Подольска. За ним — несколько патрульных автомобилей. Возле Подольска пробка была, я уже особо не видел. Его остановили или он сам остановился — не знаю», — рассказал свидетель Константин в комментарии РЕН ТВ.

Официальный представитель МВД Ирина Волк пояснила, что «в ходе преследования полицейскими было применено табельное оружие, и на 35-м километре Симферопольского шоссе иномарка была заблокирована».

За рулем, по данным РЕН ТВ, находился 23-летний Сергей Новиков. Молодой человек не сдался и после того, как полицейские остановили машину. Telegram-канал «Подъем» отмечает, что он хотел сбежать через поля, но сотрудники ДПС его задержали. В сеть попали видео, как молодого человека правоохранители ведут из зарослей под руки.

В ходе задержания мужчину ранили в шею, медики оказали ему всю необходимую помощь. «На заднем сиденье БМВ обнаружено три крупных свертка с белым порошкообразным веществом. Предположительно, это несколько килограммов синтетического наркотического средства», — добавила Волк.

По информации РЕН ТВ, в машине было шесть килограммов мефедрона. А о подозрительной машине полицейским сообщили сотрудники наркоконтроля.

На одной из записей видно, что правоохранители во время погони сопровождают машину нарушителя, озвучивают требование остановиться, но не пытаются ее заблокировать своими автомобилями. В комментарии «Газете.Ru» координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов о причинах такой тактики инспекторов.

«Вопрос в том, кто будет нести материальную ответственность за разбитый автомобиль. Вам, как инспектору, зачем это нужно? Доказывать, писать рапорт, объяснительные. А если они не будут приняты — придется, скажем, 200 тысяч платить», — сказал он.

Шкуматов подчеркнул, что, если действия патрульных признают неверными, то придется компенсировать ремонт служебного автомобиля из своего кармана. «Автоинспекторам это не понравится — им зачем это нужно? Естественно, они берегут служебную технику, что называется, до последнего», — заключил эксперт.

Нарушителю Новикову может грозить более 10 лет тюрьмы, считает юрист Дарья Ахтырко.

«В зависимости от последствий в результате столкновения транспортных средств (причинение вреда здоровью или же смерти одному или нескольким лицам), будет квалифицировано данное преступление по ст. 264 УК РФ. Ответственность в зависимости от последствий варьируется от 3 до 15 лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 3 года», — сказала специалист в комментарии «Газете.Ru».

Что касается найденных в машине наркотиков, то 6 кг мефедрона составляют особо крупный размер. «В таком случае, если не будет установлено цели сбыта, то квалифицируют по ч.3 ст. 228 УК РФ, в соответствии с которой наказание будет в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет», — подчеркнула она.

Помимо лишения свободы, Новикову может грозить и штраф до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.

«В связи с совершением нескольких преступлений наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного сложения назначенных наказаний», — заключила юрист.

МВД России уже опубликовало видео допроса Сергея Новикова. На нем он говорит, что «испугался», а также рассказывает, что ранее он уже сидел в колонии, а судим был по статьям 228 ч.2 («Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств») и 159 ч.1 («Мошенничество»). О наркотиках он сказал, что в машине у него «килограмма три или четыре» наркотиков. Точно он не знал, потому что «не взвешивал».