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Общество

«В Америке такого нет. Кажется, они отстают от России лет на десять»

Россияне рассказали, как их зарубежный бизнес пережил пандемию

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Сергей Сухотин, основатель международной сети салонов красоты Eksprovocator Hair Club

Сергей Сухотин, основатель международной сети салонов красоты Eksprovocator Hair Club

Из личного архива
Россияне, ведущие бизнес за рубежом, рассказали «Газете.Ru», с какими сложностями столкнулись в пандемию. Москвичу, открывшему салон красоты в Нью-Йорке летом 2020 года, было тяжело нанять сотрудников, так как получившие ковидные выплаты американцы не спешили искать работу. Тем временем житель Пензы, управляющий компанией в Эмиратах, пожаловался на местную бюрократию, а москвичка, недавно начавшая работать на рынке недвижимости в ОАЭ, — на поведение арабов.

«В Америке это работает по-другому»

33-летний Сергей Сухотин, который родился в московском районе Гольяново, летом 2020 года открыл салон красоты Eksprovocator Hair Club в Нью-Йорке. До этого у него с женой были аналогичные проекты в Москве и Петербурге — масштабироваться они решили из-за нестабильности российского рубля.

«Наш бизнес зависит от доллара, так как мы уже тогда закупались материалами в США. Нужна была выручка в твердой валюте, востребованной на международной арене. К тому же русский бьюти-бизнес в Америке популярен, так как уровень сервиса и качество услуг в США хуже, чем в России», – пояснил собеседник «Газеты.Ru».

Большой конкуренции на Манхэттене Сухотин не встретил: по его оценкам, в первую волну пандемии на самой дорогой улице Америки закрылось более 50% салонов красоты, где средний чек – $300 (22,6 тыс. рублей). Практически все документы для открытия салона подавал онлайн: личное присутствие потребовалось только для заведения банковского счета.

«В России салоны пытаются выделиться, предлагая новые уникальные техники, услуги или сервис. В Америке такого нет. Кажется, они отстают лет на десять», – поделился предприниматель.

Суммарно на запуск и раскрутку салона на Манхэттене в пандемию ушло около $1 млн (75,5 млн рублей), отметил он.

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Егор Чернышев, генеральный директор PTPA MIDDLE EAST LLC в Пензе, курирует работу арабского офиса в ОАЭ

Егор Чернышев, генеральный директор PTPA MIDDLE EAST LLC в Пензе, курирует работу арабского офиса в ОАЭ

Из личного архива

Помимо коронавирусных ограничений у Сухотина возникли сложности с арендой помещения.

«У русских есть убеждение, что только через знакомых можно найти хорошую работу. В Америке это работает по-другому. У нас был негативный опыт работы с русским брокером, который искал помещение под салон. В итоге он ничего не нашел и только развел нас на деньги. Американец почти сразу же показал то, что нам надо», — поделился он.

Сложно было также получить разрешение на работу от департамента по соблюдению строительных норм и правил зонирования Нью-Йорка.

«Пришлось согласовывать даже розетки, нанимали для этого специалистов. Стандарты на Манхэттене самые серьезные в мире и надо делать дорого и качественно, иначе не согласует выездная инспекция, без которой нельзя начать работу», — пояснил Сухотин.

Сложности возникли и с наймом сотрудников: безработные американцы не стремились искать нового работодателя, потому что из-за пандемии и так получили крупные выплаты от государства — к тому же они имеют право на социальное пособие, продолжил он.

«В США сейчас людям не нужна работа, потому что им и так платят. Минимальная зарплата на Манхэттене — 15$ (1 133 рублей) в час. Дешевле сотрудника не найти, если не хотите потерять в обслуживании клиентов.

Деньги не играют для американцев главной роли. Они очень свободные и не любят много работать. В основном выбирают неполный рабочий день, так как оплата везде почти почасовая, особенно это касается администраторов и клинингового персонала. Работать как в России без выходных и праздников в США не будут», — поделился бизнесмен.

Из-за этого ему пришлось нанять больше сотрудников, чем планировалось изначально, еще и отпускать их с работы в национальные праздники. В каждый из них в Нью-Йорке перекрывают главные улицы, и клиенты не могут пройти к салону.

«То евреи празднуют что-нибудь, то мусульмане, затем азиаты, русские празднуют все свои праздники, плюс ко всему этому добавляются государственные праздники США. И люди уезжают из города, чтобы отметить со своими семьями, дороги перекрывают тоже. С этим ничего нельзя поделать», — пожаловался Сухотин.

За время работы салона он заметил, что больше всего за внешностью в Америке следят испанки, а не американки.

«Испаноговорящие девушки – основной контингент, они очень красивые и любят эксперименты с окрашиванием, уход за волосами. На русскоязычную аудиторию мы не рассчитывали: русских клиентов у нас 5-7%», — поделился он.

Все сотрудники его салона говорят на двух языках: на английском и испанском, чтобы угодить очень платежеспособной аудитории.

«За 2021 год в череду волн коронавируса и ограничений мы не потеряли ни одного сотрудника, а, наоборот, добавили 16 новых. Кроме того, мы смогли отбить вложения в открытие салона, на что обычно уходит от трех до пяти лет», — резюмировал предприниматель. В ближайшем будущем супруги Сухотины планируют открыть еще несколько салонов в других городах США.

«С бюрократией в Арабских Эмиратах дела обстоят намного хуже»

Еще один россиянин — Егор Чернышев — поделился опытом удаленного ведения бизнеса в пандемию. Он — гендиректор высокотехнологичной компании из Пензы, специализирующейся на трубопроводной арматуре для нефтегазовой отрасли. В 2015 году компания открыла офис и производство в ОАЭ, увидев перспективу на Ближнем Востоке.

По словам 27-летнего управленца, самый легкий вариант открытия бизнеса в ОАЭ – регистрация в Свободной экономической зоне. Это деловые районы на территории Эмиратов, в которых иностранные инвесторы могут вести бизнес без участия местного партнера. В этом случае компания пользуется льготным налогообложением, отсутствием таможенных сборов и ограничений на вывоз капитала, предоставлением резидентских виз.

«Мы купили производственные мощности в эмирате Шарджа, в этой же Free Zone зарегистрировали новую фирму. Но, даже имея максимально комфортную бизнес-лицензию, можно действовать только внутри зоны. Внутри страны компанию не воспринимали как серьезного делового партнера без местных связей», – рассказал Чернышев.

В конце 2020 года в ОАЭ был разработан новый указ, снимающий требование, согласно которому местные компании должны в обязательном порядке на 51% принадлежать гражданам ОАЭ. Хотя этот закон и упростит условия открытия иностранной компании в Эмиратах, предпочтение при заключении сделок пока отдается фирмам с партнерами-арабами.

Всю пандемию Чернышев руководит проектом в Арабских Эмиратах из Пензы.

«Пандемия COVID-19 в последние два года подстегнула рост цен на сырье и материалы — в первую очередь на металлы, но и другие комплектующие также подорожали. Во-вторых, возникли проблемы с логистикой. Несмотря на то что в целом сейчас ситуация с международными перевозками стабилизировалась, цены на услуги логистических компаний выросли на 100%» — поделился он.

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Сергей Сухотин, основатель международной сети салонов красоты Eksprovocator Hair Club

Сергей Сухотин, основатель международной сети салонов красоты Eksprovocator Hair Club

Из личного архива

В период пандемии компании понадобилось выйти из Free Zone, а для этого – нанять грамотных местных финансовых консультантов и собрать документы, что оказалось очень дорогим и долгим процессом.

«Час работы бухгалтера или юриста стоит от $200 (15 тыс. рублей), а общие затраты при открытии офиса могут дойти до $80 тыс. (около 6 млн рублей). Сотрудник, который получает в Пензе $500 (37 тыс. рублей) с такой же квалификацией и тем же функционалом может в ОАЭ стоить $5 тыс. (377 тыс. рублей). Во-первых, это окладная часть, она на рынке очень высокая, плюс нужно дать обеспечение в виде полной медицинской страховки, а также жилья и автомобиля», — поделился Чернышев.

В 2020 и 2021 году в ходе расширения компании в поиске сотрудников он встречал выходцев со всех частей света – европейцев, индусов, африканцев. По мнению Чернышева, лучше всего на управленческие должности подходят европейцы с опытом работы на рынке Эмиратов.

«Основных причин здесь две. Европейцы ближе к нам в культурном и деловом плане. Во-вторых, европейские товары на Ближнем Востоке считаются статусными и высококачественными, и специалисты из Европы обычно пользуются большим уважением как профессионалы и среди арабов, и среди приезжих», — пояснил он.

Также Чернышев столкнулся с бюрократией в Эмиратах: подготовка двух официальных заверенных переводов (с русского на английский и с английского на арабский), получение подтверждения МИД РФ и одобрения Посольства занимали до пандемии четыре недели, а в разгар эпидемии до шести недель — вместо одного-двух дней.

«Россияне считают, что бюрократия – проблема исключительно нашей страны, но по факту оказывается, что в Арабских Эмиратах дела обстоят намного хуже. Мало того, что люди здесь в принципе никуда не торопятся, так еще и исполнителями в бюджетных организациях чаще всего являются индусы или приезжие граждане (арабы тут не работают), которые не всегда хорошо говорят по-английски», — рассказал эксперт.

Он отметил, что в ОАЭ большое количество праздников, когда правительственные организации просто закрыты. В итоге в арабский офис Чернышев нанял сотрудника на минимальную ставку, который носил документы по инстанциям и сидел в очередях.

«Они очень любят задирать женщин, особенно блондинок»

В марте 2021 года москвичка Анна Васютина, имеющая степень MBA, также решила стать предпринимателем в ОАЭ. Она переехала в страну еще в 2019 году, работала по контракту, потом изучила рынок недвижимости и решила открыть свой бизнес по продаже и сдаче в аренду квартир и участков. Аналогичный опыт у нее был в российской столице.

«Де-факто я начала в марте 2021 года, когда работала здесь по контракту, присмотрела себе недвижимость, которая легко сдается в аренду. И уже в скором времени начала получать 100 тыс. дирхам (около 2 млн рублей) в год. Потом я приобрела объект арабской стройкомпании, который при сдаче в аренду приносит порядка $3,5 тыс. (264,4 тыс. рублей) в месяц», — пояснила она.

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Анна Васютина, генеральный директор ООО

Анна Васютина, генеральный директор ООО 'Васютина', выпускник Executive MBA Warwick Business School and Graduate of St. Georges International School of London

Из личного архива

При работе по найму в Эмиратах ей предлагали низкий оклад, поэтому женщина решила начать свой бизнес в Дубае. Больше всего потенциальных покупателей интересует жилая резидентская недвижимость.

«Она очень популярна. Четыре сделки недавно провели для клиентов из Москвы, две квартиры и два земельных участка. Люди с радостью сдают в аренду. В Арабских Эмиратах для этого не нужно оформлять юрлицо, нет дискриминации, что физическое лицо с аренды платит 13%, а юридическое 4%, как в России. Здесь все платят 4%», — заключила агент.

По ее словам, из-за пандемии в 2020 и в 2021 годах в Эмиратах началась стагнация рынка недвижимости, покупателей стало меньше.

«Россияне, тем не менее, покупают жилую недвижимость в Эмиратах. Офисы и коммерческая недвижимость здесь вообще не развиты. Есть склады, которые сдают в аренду, некоторой популярностью еще пользуются коливинги, коворкинги», — подчеркнула Васютина.

Поскольку ее работа связана с контактами с разными людьми, она рассказала о своих наблюдениях за местными.

«За два года жизни здесь я поняла, что в бизнесе у мужчин арабской национальности не возникает дискриминации к женщинам-предпринимателям, они не стремятся нас обидеть. Скорее обижает персонал мелкий — торговцы, сотрудники. Они очень любят задирать женщин, особенно блондинок. И обязательно почему-то говорят, что блондинки глупые, и намекают на использование женщин», — заключила она.

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