Россияне рассказали, как их зарубежный бизнес пережил пандемию

Россияне, ведущие бизнес за рубежом, рассказали «Газете.Ru», с какими сложностями столкнулись в пандемию. Москвичу, открывшему салон красоты в Нью-Йорке летом 2020 года, было тяжело нанять сотрудников, так как получившие ковидные выплаты американцы не спешили искать работу. Тем временем житель Пензы, управляющий компанией в Эмиратах, пожаловался на местную бюрократию, а москвичка, недавно начавшая работать на рынке недвижимости в ОАЭ, — на поведение арабов.

«В Америке это работает по-другому»

33-летний Сергей Сухотин, который родился в московском районе Гольяново, летом 2020 года открыл салон красоты Eksprovocator Hair Club в Нью-Йорке. До этого у него с женой были аналогичные проекты в Москве и Петербурге — масштабироваться они решили из-за нестабильности российского рубля.

«Наш бизнес зависит от доллара, так как мы уже тогда закупались материалами в США. Нужна была выручка в твердой валюте, востребованной на международной арене. К тому же русский бьюти-бизнес в Америке популярен, так как уровень сервиса и качество услуг в США хуже, чем в России», – пояснил собеседник «Газеты.Ru».

Большой конкуренции на Манхэттене Сухотин не встретил: по его оценкам, в первую волну пандемии на самой дорогой улице Америки закрылось более 50% салонов красоты, где средний чек – $300 (22,6 тыс. рублей). Практически все документы для открытия салона подавал онлайн: личное присутствие потребовалось только для заведения банковского счета.

«В России салоны пытаются выделиться, предлагая новые уникальные техники, услуги или сервис. В Америке такого нет. Кажется, они отстают лет на десять», – поделился предприниматель.

Суммарно на запуск и раскрутку салона на Манхэттене в пандемию ушло около $1 млн (75,5 млн рублей), отметил он.

close 100% Егор Чернышев, генеральный директор PTPA MIDDLE EAST LLC в Пензе, курирует работу арабского офиса в ОАЭ Из личного архива

Помимо коронавирусных ограничений у Сухотина возникли сложности с арендой помещения.

«У русских есть убеждение, что только через знакомых можно найти хорошую работу. В Америке это работает по-другому. У нас был негативный опыт работы с русским брокером, который искал помещение под салон. В итоге он ничего не нашел и только развел нас на деньги. Американец почти сразу же показал то, что нам надо», — поделился он.

Сложно было также получить разрешение на работу от департамента по соблюдению строительных норм и правил зонирования Нью-Йорка.

«Пришлось согласовывать даже розетки, нанимали для этого специалистов. Стандарты на Манхэттене самые серьезные в мире и надо делать дорого и качественно, иначе не согласует выездная инспекция, без которой нельзя начать работу», — пояснил Сухотин.

Сложности возникли и с наймом сотрудников: безработные американцы не стремились искать нового работодателя, потому что из-за пандемии и так получили крупные выплаты от государства — к тому же они имеют право на социальное пособие, продолжил он.

«В США сейчас людям не нужна работа, потому что им и так платят. Минимальная зарплата на Манхэттене — 15$ (1 133 рублей) в час. Дешевле сотрудника не найти, если не хотите потерять в обслуживании клиентов.

Деньги не играют для американцев главной роли. Они очень свободные и не любят много работать. В основном выбирают неполный рабочий день, так как оплата везде почти почасовая, особенно это касается администраторов и клинингового персонала. Работать как в России без выходных и праздников в США не будут», — поделился бизнесмен.

Из-за этого ему пришлось нанять больше сотрудников, чем планировалось изначально, еще и отпускать их с работы в национальные праздники. В каждый из них в Нью-Йорке перекрывают главные улицы, и клиенты не могут пройти к салону.

«То евреи празднуют что-нибудь, то мусульмане, затем азиаты, русские празднуют все свои праздники, плюс ко всему этому добавляются государственные праздники США. И люди уезжают из города, чтобы отметить со своими семьями, дороги перекрывают тоже. С этим ничего нельзя поделать», — пожаловался Сухотин.

За время работы салона он заметил, что больше всего за внешностью в Америке следят испанки, а не американки.

«Испаноговорящие девушки – основной контингент, они очень красивые и любят эксперименты с окрашиванием, уход за волосами. На русскоязычную аудиторию мы не рассчитывали: русских клиентов у нас 5-7%», — поделился он.

Все сотрудники его салона говорят на двух языках: на английском и испанском, чтобы угодить очень платежеспособной аудитории.

«За 2021 год в череду волн коронавируса и ограничений мы не потеряли ни одного сотрудника, а, наоборот, добавили 16 новых. Кроме того, мы смогли отбить вложения в открытие салона, на что обычно уходит от трех до пяти лет», — резюмировал предприниматель. В ближайшем будущем супруги Сухотины планируют открыть еще несколько салонов в других городах США.

«С бюрократией в Арабских Эмиратах дела обстоят намного хуже»

Еще один россиянин — Егор Чернышев — поделился опытом удаленного ведения бизнеса в пандемию. Он — гендиректор высокотехнологичной компании из Пензы, специализирующейся на трубопроводной арматуре для нефтегазовой отрасли. В 2015 году компания открыла офис и производство в ОАЭ, увидев перспективу на Ближнем Востоке.

По словам 27-летнего управленца, самый легкий вариант открытия бизнеса в ОАЭ – регистрация в Свободной экономической зоне. Это деловые районы на территории Эмиратов, в которых иностранные инвесторы могут вести бизнес без участия местного партнера. В этом случае компания пользуется льготным налогообложением, отсутствием таможенных сборов и ограничений на вывоз капитала, предоставлением резидентских виз.

«Мы купили производственные мощности в эмирате Шарджа, в этой же Free Zone зарегистрировали новую фирму. Но, даже имея максимально комфортную бизнес-лицензию, можно действовать только внутри зоны. Внутри страны компанию не воспринимали как серьезного делового партнера без местных связей», – рассказал Чернышев.

В конце 2020 года в ОАЭ был разработан новый указ, снимающий требование, согласно которому местные компании должны в обязательном порядке на 51% принадлежать гражданам ОАЭ. Хотя этот закон и упростит условия открытия иностранной компании в Эмиратах, предпочтение при заключении сделок пока отдается фирмам с партнерами-арабами.

Всю пандемию Чернышев руководит проектом в Арабских Эмиратах из Пензы.

«Пандемия COVID-19 в последние два года подстегнула рост цен на сырье и материалы — в первую очередь на металлы, но и другие комплектующие также подорожали. Во-вторых, возникли проблемы с логистикой. Несмотря на то что в целом сейчас ситуация с международными перевозками стабилизировалась, цены на услуги логистических компаний выросли на 100%» — поделился он.

close 100% Сергей Сухотин, основатель международной сети салонов красоты Eksprovocator Hair Club Из личного архива

В период пандемии компании понадобилось выйти из Free Zone, а для этого – нанять грамотных местных финансовых консультантов и собрать документы, что оказалось очень дорогим и долгим процессом.

«Час работы бухгалтера или юриста стоит от $200 (15 тыс. рублей), а общие затраты при открытии офиса могут дойти до $80 тыс. (около 6 млн рублей). Сотрудник, который получает в Пензе $500 (37 тыс. рублей) с такой же квалификацией и тем же функционалом может в ОАЭ стоить $5 тыс. (377 тыс. рублей). Во-первых, это окладная часть, она на рынке очень высокая, плюс нужно дать обеспечение в виде полной медицинской страховки, а также жилья и автомобиля», — поделился Чернышев.

В 2020 и 2021 году в ходе расширения компании в поиске сотрудников он встречал выходцев со всех частей света – европейцев, индусов, африканцев. По мнению Чернышева, лучше всего на управленческие должности подходят европейцы с опытом работы на рынке Эмиратов.

«Основных причин здесь две. Европейцы ближе к нам в культурном и деловом плане. Во-вторых, европейские товары на Ближнем Востоке считаются статусными и высококачественными, и специалисты из Европы обычно пользуются большим уважением как профессионалы и среди арабов, и среди приезжих», — пояснил он.

Также Чернышев столкнулся с бюрократией в Эмиратах: подготовка двух официальных заверенных переводов (с русского на английский и с английского на арабский), получение подтверждения МИД РФ и одобрения Посольства занимали до пандемии четыре недели, а в разгар эпидемии до шести недель — вместо одного-двух дней.

«Россияне считают, что бюрократия – проблема исключительно нашей страны, но по факту оказывается, что в Арабских Эмиратах дела обстоят намного хуже. Мало того, что люди здесь в принципе никуда не торопятся, так еще и исполнителями в бюджетных организациях чаще всего являются индусы или приезжие граждане (арабы тут не работают), которые не всегда хорошо говорят по-английски», — рассказал эксперт.

Он отметил, что в ОАЭ большое количество праздников, когда правительственные организации просто закрыты. В итоге в арабский офис Чернышев нанял сотрудника на минимальную ставку, который носил документы по инстанциям и сидел в очередях.

«Они очень любят задирать женщин, особенно блондинок»

В марте 2021 года москвичка Анна Васютина, имеющая степень MBA, также решила стать предпринимателем в ОАЭ. Она переехала в страну еще в 2019 году, работала по контракту, потом изучила рынок недвижимости и решила открыть свой бизнес по продаже и сдаче в аренду квартир и участков. Аналогичный опыт у нее был в российской столице.

«Де-факто я начала в марте 2021 года, когда работала здесь по контракту, присмотрела себе недвижимость, которая легко сдается в аренду. И уже в скором времени начала получать 100 тыс. дирхам (около 2 млн рублей) в год. Потом я приобрела объект арабской стройкомпании, который при сдаче в аренду приносит порядка $3,5 тыс. (264,4 тыс. рублей) в месяц», — пояснила она.

close 100% Анна Васютина, генеральный директор ООО 'Васютина', выпускник Executive MBA Warwick Business School and Graduate of St. Georges International School of London Из личного архива

При работе по найму в Эмиратах ей предлагали низкий оклад, поэтому женщина решила начать свой бизнес в Дубае. Больше всего потенциальных покупателей интересует жилая резидентская недвижимость.

«Она очень популярна. Четыре сделки недавно провели для клиентов из Москвы, две квартиры и два земельных участка. Люди с радостью сдают в аренду. В Арабских Эмиратах для этого не нужно оформлять юрлицо, нет дискриминации, что физическое лицо с аренды платит 13%, а юридическое 4%, как в России. Здесь все платят 4%», — заключила агент.

По ее словам, из-за пандемии в 2020 и в 2021 годах в Эмиратах началась стагнация рынка недвижимости, покупателей стало меньше.

«Россияне, тем не менее, покупают жилую недвижимость в Эмиратах. Офисы и коммерческая недвижимость здесь вообще не развиты. Есть склады, которые сдают в аренду, некоторой популярностью еще пользуются коливинги, коворкинги», — подчеркнула Васютина.

Поскольку ее работа связана с контактами с разными людьми, она рассказала о своих наблюдениях за местными.

«За два года жизни здесь я поняла, что в бизнесе у мужчин арабской национальности не возникает дискриминации к женщинам-предпринимателям, они не стремятся нас обидеть. Скорее обижает персонал мелкий — торговцы, сотрудники. Они очень любят задирать женщин, особенно блондинок. И обязательно почему-то говорят, что блондинки глупые, и намекают на использование женщин», — заключила она.