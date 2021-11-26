В Госдуме предложили запретить использование пиротехники около жилых домов

Депутат Госдумы Евгений Федоров в беседе с «Газетой.Ru» предложил запретить запуск фейерверков вблизи жилых домов. По его мнению, также необходимо ограничить продажу пиротехники несовершеннолетним. Использование бенгальских свеч или петард без соблюдения техники безопасности чревато ожогами, травмами кистей и пальцев, предупреждают врачи.

Подальше от дома

В Госдуме предложили запретить запуск фейерверков вблизи жилых домов. Соответствующее предложение в беседе с «Газетой.Ru» озвучил депутат Евгений Федоров.

«В местах компактного проживания людей, вблизи жилых домов должны быть установлены запреты [на использование пиротехники] до 500 метров. Многие города уже ввели такие инструкции. Просто, наверное, эти вещи надо регулировать на более высоком уровне – нормами правительства как минимум. Мы не должны использовать петарды в тех местах, где люди могут пострадать, где может начаться пожар и так далее», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Евгений Федоров.

Кроме того, считает парламентарий, необходимо запретить продажу фейерверков и петард лицам младше 18 лет.

«Я считаю, что ограничение в продаже [пиротехники] для несовершеннолетних должно быть, как у нас есть ограничения по алкоголю, табаку, например», — добавил он.

В сети тиражируются и более радикальные предложения — полностью запретить ввоз, оборот и использование петард в России. Соответствующая инициатива обозначена в петиции на Change.org. На момент написания материала под ней стояло более 152 тыс. подписей.

«Каждый раз в новогодние праздники информационное пространство традиционно разрывается массовыми сообщениями на тему трагических последствий применения петард. Испуг, травмы, сердечные приступы, ожоги, увечья и даже летальные исходы — постоянные спутники применения данных пиротехнических средств ради развлечения», — пишут авторы документа.

Они отмечают, что от взрывов петард страдают не только люди, но и животные, испытывающие стресс из-за громких звуков.

В прошлом году из-за пиротехники только за новогодние праздники в России произошло 15 пожаров, передавало МЧС. В Псковской области подростку петардой оторвало часть пальца, а в Пермском крае люди пострадали из-за «бомбочки», брошенной в окно квартиры, сообщали местные СМИ.

Травмы от петард

Используя пиротехнику и не соблюдая правила безопасности, вы подвергаете себя риску получить травму, отметил консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт Павел Прокин.

«В частности, это травмы глаз, ожоги, попадание инородных тел в глаза — например, частичек окалины, а также травмы лица и кистей, в некоторых случаях сопровождающиеся отрывом пальцев или существенным их повреждением», — рассказал он.

Если вы зажигаете бенгальские огни, то не держите их перед глазами и лицом, чтобы избежать попадания искр, добавил он. Это чревато повреждением конъюнктивы — тонкой прозрачной «пленки», покрывающей глаз. Симптомы при ее травме: боль, жжение, покраснение, чувство инородного тела, ощущение «песка».

Более тяжелое повреждение можно получить, если кусочек окалины впивается в роговую оболочку глаза, предупредил врач. Если его не удалить вовремя, то может развиться кератит (воспаление роговицы) с исходом в рубец.

Как выбрать пиротехнику

Перед покупкой пиротехники необходимо в первую очередь обратить внимание на упаковку, отметил эксперт по безопасности Александр Гофштейн.

«Небрежная упаковка, плохая расплывчатая полиграфия — это признак того, что товар некачественный, такой продукцией лучше не пользоваться», — пояснил он.

Специалист предостерег от использования пиротехники в помещениях — лучше всего запускать фейерверки на специальных площадках или, по крайне мере, на свежем воздухе, подальше от зданий.

«Если вы уже подожгли пусковое устройство — шнур или палочку фейерверка или хлопушки, нужно отойти подальше», — добавил Гофштейн.

Использовать пиротехнику в состоянии алкогольного опьянения также не стоит.

«С фейерверками и другими пиротехническими условиями всегда существует возможность отказа. Например, на упаковке написано, что будет девять залпов, а сработало только восемь. Ни в коем случае не проводите эксперименты и не пытайтесь поджечь устройство снова. Лучше выкиньте», — рекомендовал специалист.