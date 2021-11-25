На шахте «Листвяжная» произошло возгорание в штреке, под землей остаются люди

Взрыв произошел в одном из штреков угольной шахты «Листвяжная» в Кузбассе. Из-за сильного задымления были эвакуированы 263 шахтеров, более 40 горняков пострадали от дыма. Погиб один человек, пятеро находятся в тяжелом состоянии, у остальных – состояние средней тяжести. Причиной ЧП могло стать возгорание угольной пыли. Несколько десятков человек до сих пор остаются под землей.

Пятеро горняков из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на скорую помощь города Белово сообщает агентство «Интерфакс».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что один человек погиб – это, по данным Readovka, 23-летний рабочий. По данным МЧС, эвакуационно-спасательные работы продолжаются, под землей находятся 49 шахтеров.

Всего из «Листвяжной» из-за сильного задымления были выведены 236 человек. Врачи оценивают состояние еще 36 шахтеров как средней тяжести. Всего,

по последним данным, пострадали 43 человека.

К моменту ЧП внизу находились 285 человек, передает ТАСС. Сейчас остававшихся в шахте горняков выводят на поверхность.

Сибирское управление Ростехнадзора сообщает, что в шахте утром 25 ноября был зафиксирован взрыв – он мог произойти из-за возгорания угольной пыли в одном из вентиляционных штреков.

Обрушений в шахте не зафиксировано, но там практически нечем дышать.

«Причиной ЧП стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте. После этого дым по вентиляции распространился по всей шахте. Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет», — сказал ТАСС источник в экстренных службах.

По факту задымления прокуратура начала проверку. «Сегодня, 25 ноября, около 08:30 в пгт Грамотеинский г. Белово произошло задымление на шахте «Листвяжной», работники предприятия выводятся на поверхность. По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли», — говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

Следственными органами СК РФ по Кемеровской области также проводится доследственная проверка.

Шахта «Листвяжная» была образована в 2003 году на базе шахты «Инская». Она работает в составе компании «СДС-Уголь» миллиардера Михаила Федяева. По спискам средняя численность работников шахты — более 1,7 тыс. человек.

Как сообщает агентство Regnum, в апреле 2021 года проверка Сибирского управления Ростехнадзора выявила на шахте 139 нарушений. Юрлицо и более 20 должностных лиц были привлечены к административной ответственности.

Инспекторы выявили среди прочих следующие нарушения — отсутствие датчиков обнаружения ранних признаков возникновения пожара (контроля оксида углерода) в одном из вентиляционных штреков, неисправные двери вентиляционного шлюза, неполную комплектацию противопожарного щита, неисправность аппаратуры громкоговорящей аварийной связи и оповещения.

Часть нарушений была исправлена, на работу с прочими руководство шахты получило время.