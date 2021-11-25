На шахте «Листвяжная» произошло возгорание в штреке, под землей остаются люди

Пятеро горняков из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на скорую помощь города Белово сообщает агентство «Интерфакс».
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что один человек погиб – это, по данным Readovka, 23-летний рабочий. По данным МЧС, эвакуационно-спасательные работы продолжаются, под землей находятся 49 шахтеров.
Всего из «Листвяжной» из-за сильного задымления были выведены 236 человек. Врачи оценивают состояние еще 36 шахтеров как средней тяжести. Всего,
по последним данным, пострадали 43 человека.
К моменту ЧП внизу находились 285 человек, передает ТАСС. Сейчас остававшихся в шахте горняков выводят на поверхность.
Сибирское управление Ростехнадзора сообщает, что в шахте утром 25 ноября был зафиксирован взрыв – он мог произойти из-за возгорания угольной пыли в одном из вентиляционных штреков.
Обрушений в шахте не зафиксировано, но там практически нечем дышать.
«Причиной ЧП стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте. После этого дым по вентиляции распространился по всей шахте. Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет», — сказал ТАСС источник в экстренных службах.
По факту задымления прокуратура начала проверку. «Сегодня, 25 ноября, около 08:30 в пгт Грамотеинский г. Белово произошло задымление на шахте «Листвяжной», работники предприятия выводятся на поверхность. По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли», — говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.
Следственными органами СК РФ по Кемеровской области также проводится доследственная проверка.
Шахта «Листвяжная» была образована в 2003 году на базе шахты «Инская». Она работает в составе компании «СДС-Уголь» миллиардера Михаила Федяева. По спискам средняя численность работников шахты — более 1,7 тыс. человек.
Как сообщает агентство Regnum, в апреле 2021 года проверка Сибирского управления Ростехнадзора выявила на шахте 139 нарушений. Юрлицо и более 20 должностных лиц были привлечены к административной ответственности.
Инспекторы выявили среди прочих следующие нарушения — отсутствие датчиков обнаружения ранних признаков возникновения пожара (контроля оксида углерода) в одном из вентиляционных штреков, неисправные двери вентиляционного шлюза, неполную комплектацию противопожарного щита, неисправность аппаратуры громкоговорящей аварийной связи и оповещения.
Часть нарушений была исправлена, на работу с прочими руководство шахты получило время.