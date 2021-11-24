Приведет ли введение QR-кодов по антителам к активизации мошенников

В России могут начать выдавать QR-коды переболевшим коронавирусом неофициально — главное, чтобы были антитела. Их число пока не определено, при этом иммунологи призывают вообще не устанавливать общий для всех титр — по их словам, достаточно минимального значения. Если инициатива будет принята, получение QR-кодов по антителам может привести к всплеску интереса к поддельным справкам.

Власти обсуждают возможность выдачи QR-кодов тем, у кого есть антитела к коронавирусу, но кто при этом не числится официально переболевшим, рассказали РБК два источника, близких к профильным ведомствам.

Правительство в данный момент «работает над этим» вопросом, уточнил один из собеседников РБК. По его словам, соответствующее решение может быть принято в ближайшее время и «формализовано». Каким образом и когда именно это будет сделано, источник РБК сообщить отказался, пояснив, что детали продолжают обсуждаться.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что 300 единиц антител (BAU) полностью защищают от «дельты».

«С июля 2021 года существует международный стандарт измерения антител — единица BAU. Его предложила ВОЗ. Это нужно для того, чтобы свести все измерения к единому знаменателю. Потому что человек может сдать анализ на антитела двумя разными тест-системами», — рассказал «Газете.Ru» иммунолог Владимир Болибок.

При этом антитела разделяются по классам. Иммуноглобулин G (IgG) — это поздние антитела, которые показывают, что инфекция была перенесена давно. Иммуноглобулин М (IgM) — ранние антитела. Их наличие говорит о том, что в последние 12 недель вирус присутствовал в организме.

«Также они различаются по типу белка, к которому они тестируются. В коронавирусе мы смотрим, есть ли антитела к S-протеину, N-протеину и P-протеину. Но на самом деле, с точки зрения иммунологии, не важно какой титр антител — если они находятся в крови, значит, пациент перенес коронавирус.

Если антитела к коронавирусу были, а потом исчезли — это не важно. Важно то, что организм сталкивался с коронавирусом, иммунная система распознала его, выработала клеточный иммунитет и антитела. В какой-то степени человек защищен», — отметил медик.

С ним согласен и врач-иммунолог, профессор Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов. По его словам, достаточный для защиты титр антител отличается в зависимости от групп пациентов.

«Споры о том, какое количество антител нужно для защиты, будут и дальше, потому что на сегодняшний день никто не знает их необходимый уровень. Да, ВОЗ дает средние данные, но это не решает проблему, потому что для каждого человека свой уровень.

Для здорового один, а для того, кто имеет хронические заболевания, другой — те же 300 могут его не защитить, нужно будет 800, к примеру. В будущем возможно будут цифры для каждого, по категориям: молодых, пенсионеров, хроников», — подчеркнул он.

Комментируя инициативу ввести QR-коды для неофициально переболевших, Болибок отметил, что необходимо приравнять к этой категории тех, кто лечился дома самостоятельно, и тех, кто при первом обращении в медучреждение получил отрицательный тест, но в итоге перенес ковид.

«И вот от момента, как у них выявили антитела, считать полгода и после вакцинировать. Бессмысленно устанавливать какой-то определенный титр антител. Люди с большим количеством могут серьезно болеть, а на низких титрах могут вообще не заболеть. Все зависит от иммунной системы. Главное — сам факт их наличия», — пояснил он.

Тем временем массовое тестирование на антитела ради получения QR-кодов может показать реальное число перенесших коронавирус. «Этот вопрос важный, потому что он покажет нам реальную картину иммунной прослойки населения», — уточнил Костинов.

Вместе с тем инициатива может привести подогреть интерес к поддельным справкам о наличии антител, заявил «Газете.Ru» основатель компании бизнес-разведки «Р-техно», эксперт по кибербезопасности Роман Ромачев.

«Россияне — хитрый народ, который всегда найдет лазейку. Поэтому поддельные тесты на антитела точно появятся.

Медики тоже хотят зарабатывать — спрос рождает предложение. Штамповка этих сертификатов будет поставлена на конвейер. Ведь достаточно бланка организации и данных, можно даже не отправлять кровь на анализ. Кроме того, много мелких клиник, которые берут анализы и даже не просят паспорт — можно просто назвать любые имя и фамилию, а потом передать другому человеку», — сказал он.

Властям следует внимательно продумать техническую реализацию идеи, подчеркнул Болибок. «Нужен механизм, когда данные из лаборатории будут попадать в базу наподобие ЕМИАС. Тогда, вероятно, подделок будет мало», — заключил он.