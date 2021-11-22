Ученый объяснил появление источника повышенной радиации на улице Труда в Челябинске

В Челябинске обнаружили остатки столба от рекламного щита, которые излучают радиацию. По данным физика Андрея Ожаровского, который провел замеры в этом месте, уровень излучения превышает естественный фон в 400 раз. Он предположил, что столб могли сделать из оборудования от нефтепровода. Дело в том, что при добыче нефти и газа происходит образование осадков с повышенным содержанием природных радионуклидов на технологическом оборудовании, что создает потенциальную угрозу облучения людей.

Первое сообщение о превышении уровня радиации в центре Челябинска появилось в соцсетях в начале ноября. «На улице Труда есть остатки металлического столба, бывшей опоры билборда, которые неплохо так «светят». Мой некалиброваный показометр намерял где-то условных 10 мР/ч (безопасным считается уровень радиации до 50 мкР/час — «Газета.Ru»)», — написал пользователь Instagram под ником connect your dosimeter.

На эту информацию обратил внимание член Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский. «В соцсетях я увидел сообщение, что у одного из местных жителей, когда он проходил по пешеходной дорожке, в кармане сработал прибор [для измерения радиоактивного фона]. Там [была] действительно «конская доза» – 4 тыс. мкР/ч при обычном показателе в городе в 10 мкР/ч», — рассказал специалист «Газете.Ru».

Ожаровский пояснил, что в это время проводил другие замеры недалеко от Челябинска и решил проверить сообщение. Эксперт приехал в город 22 ноября и исследовал место с помощью собственных приборов. На расстоянии около 5 см от почвы уровень радиации оказался равен 41 мкЗв/ч или 4,1 тыс. мкР/ч.

Как пишет 74.ru, перед этим специалист померил фон в районе других столбов на улицах Труда и соседней Российской: в основном он составлял 8–10 мкР/ч. То есть в районе остатков столба естественный уровень радиации превышен в 400 раз.

«Как в анекдоте. Это Челябинск, это улица Труда, здесь люди проходят», — прокомментировал эксперт. Он уточнил, что излучение не опасно для тех, кто просто проходит мимо. Однако прохожие и ветер могли долгое время разносить по городу радиоактивный песок.

«Основная опасность не в том, что кто-то в той зоне может находиться, а том что радиационный источник представляет собой ржавчину, радиоактивный песок, который если прилипнет на обувь, может попасть в дом. Сотрудники [соседнего] автоцентра сказали, что этот столб спилили несколько лет назад. Даже не этим летом.

То есть, все это время радиоактивная пыль поднималась в воздух, люди могли ее вдохнуть. А если бы ребенок зачерпнул песочек с того места, это был бы вообще ужас», — пояснил «Газете.Ru» Ожаровский.

Он сообщил об опасной находке в МЧС. На место выехали представители МЧС и Роспотребнадзора, сотрудники городской администрации, специалисты замеряли радиоактивный фон.

«Была попытка ломом всковырнуть, снять почву с того места, притоптанную снежком. Это делали люди в изолирующих костюмах. 2-3 лопаты этой радиоактивной осыпи они вывезли, но что-то там еще осталось, там продолжает фонить. Непонятно пока, насколько вглубь это проходит», — рассказал о ходе работ Ожаровский.

В итоге региональный главк МЧС подтвердил наличие радиоактивного источника. «Проведены замеры, радиационный фон превышен, но угрозы для населения нет, территория оцеплена», — уточнили в министерстве.

Пресс-служба МЧС добавила, что остатки столба демонтируют «после проведения установочного совещания». Подозрительный предмет упакуют в специальный контейнер в целях последующей утилизации. Кроме того, через систему учета и контроля радиоактивных веществ будут искать ответственных за установку конструкции.

Как объяснил Ожаровский, скорее всего труба, из которой сделали столб, раньше была частью нефтепровода. В пластовых водах нефтяных и газовых месторождений содержится радий, продукты его распада оседают на стенках оборудования. «Это общая проблема любой нефтедобычи. Эти трубы, конечно, можно использовать повторно, и, видимо, эту трубу, которая здесь служила в качестве основания рекламного плаката, плохо почистили изнутри. И вот эта вся ржавчина, содержащая радий, и вызвала повышение фона», — сообщил эксперт.