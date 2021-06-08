Опасности для жителей нет: почему в Ленобласти ввели режим повышенной готовности

В Ленинградской области ввели режим повышенной готовности из-за возможной радиационной опасности. Этот режим затронул только территорию Кузьмоловского городского поселения во Всеволожском районе, заявила пресс-служба облправительства.

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«С 10 утра 8 июня в Кузьмоловском городском поселении введен режим повышенной готовности в связи с возможностью радиационного заражения и ухудшением экологической обстановки из-за ситуации, возникшей на территории Радиационного комплекса, ранее входившего состав ФГУП «РНЦ «Прикладная химия», — отмечается в сообщении.

«Режим повышенной готовности введен в связи с передачей полномочий на ведение объектом, который имеет потенциальную радиационную опасность. Для контроля за обстановкой задействованы датчики постоянного мониторинга радиационной обстановки на территории Кузьмолово», — приводит пресс-служба слова вице-губернатора по безопасности региона Михаила Ильина. Отмечается, что собственник сменился у Радиационного комплекса.

При этом в региональном главке МЧС заметили, что в районе введения режима превышений допустимого радиационного фона не зафиксировано, передает ТАСС. В ведомстве пообещали ежедневно доводить до жителей информацию о состоянии радиационного фона на территории Радиационного комплекса и прилегающей к нему территории в радиусе 1 км.

Если будет необходимость, специалисты готовы дежурить в районе возможной опасности круглосуточно. ТАСС отмечает, что эксперты постоянно отбирают пробы и ведут контроль.

В пресс-службе администрации Ленинградской области в комментарии «КП-Санкт-Петербург» пояснили, что никакой опасности для жителей территорий, прилегающих к Радиационному комплексу, нет. По данным издания, режим повышенной готовности представляет собой техническое мероприятие, которое было запланировано еще в конце прошлого месяца.

«На территории поселка расположен Государственный институт прикладной химии (ГИПХ). Сейчас он меняет собственника. Соответственно, комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций приняла решение, пока длится этот переход, на всякий случай обратить на Кузьмолово и Институт особое внимание», — отметили в областной администрации.

Как отмечает kp.ru, причина введения такого режима в самом комплексе, где в советские годы ученые проводили работы с радиоактивными материалами. При этом, что конкретно там изучалось и проводилось, неизвестно, так как материалы до сих пор засекречены.

Один из представителей ГИПХ отметил в комментарии изданию, что комплекс не действует более 30 лет. Тем не менее он до сих пор числится в списке объектов особого назначения, так как теоретически может быть небольшое радиационное загрязнение. При этом издание подчеркивает, что «никаких «бочек с радиацией», никаких забытых или оставленных изотопов там нет совершенно точно».

По информации издания, режим повышенной готовности вводился властями для того, чтобы контролировать процесс перехода ГИПХ и комплекса из частных рук (институтом владело ранее акционерное общество) в ведение Российской Федерации. Подчеркивается, что режим предполагает именно контрольные меры, по-прежнему открыто свободное передвижение для жителей. «По сути, дело ограничивается лишь более частым дозиметрическим контролем», — пишет kp.ru.

Тем временем специалисты измерили радиационный фон в самом Санкт-Петербурге. По данным пресс-службы городского управления Роспотребнадзора, в городе не выявлены радиационные загрязнения.

«Радиационный фон и показатели радиационной безопасности всех контролируемых факторов среды обитания соответствуют средним многолетним значениям фоновых показателей, характерных для Петербурга. Анализ показателей радиационной безопасности осуществляется в штатном режиме и не фиксирует рисков радиационного загрязнения», — уточнили в Роспотребнадзоре.