В Госдуме призвали СМИ указывать не национальность, а гражданство правонарушителей

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминать в СМИ национальность и религиозную принадлежность преступников. В Союзе армян и Союзе таджикистанцев России инициативу поддержали — там полагают, что такая реформа позволит снизить градус межнациональных и межконфессиональных конфликтов. В Совете по правам человека между тем ее назвали «избыточной» — в СПЧ считают, что инициатива поставит журналистов в «рискованное и лицемерное положение.

В парламенте Чечни сообщили, что предложение ввести ограничения для СМИ обусловлено «необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России». Тот факт, что в СМИ упоминается национальность преступников, авторы законопроекта расценивают как «оскорбление национальных и религиозных чувств добропорядочных людей, которые не имеют отношения к незаконной деятельности».

В Союзе таджикистанцев России инициативу поддержали. «Мы десятилетиями говорим о том, что упоминания в СМИ национальностей преступников формирует мнение общества о нации. Поэтому я за то, чтобы в такой многонациональной и многоконфессиональной стране, как Россия, не озвучивали принадлежность преступников. Это выглядит так же, как если в республиках будут говорить: русский зарезал местного», — сообщил «Газете.Ru» глава организации Абдулло Давлатов.

При этом он усомнился в том, что законопроект будет одобрен. «Вряд ли его примут. Но было бы хорошо.

Новый законопроект похож на закон об оскорблении чувств верующих: на Западе его плохо восприняли, а в России он прижился и дает результат: меньше стало конфликтов на религиозной почве. Также может быть и с национальными», — пояснил Давлатов.

Инициативу поддержал и президент Союза армян России Арам Абрамян.

«Внесенное предложение – это продолжение ранее принятого решения о том, чтобы не упоминать национальность подозреваемых в совершении преступления до вынесения решения суда. Надо исходить из того, что преступление совершает конкретный человек, и национальность в данном случае имеет не первоочередное значение», — сказал он «Газете.Ru».

Он заметил, что с точки зрения презумпции невиновности было бы правильно не называть национальность преступника как минимум до вынесения судебного приговора.

«Формулировка в пояснительной записке к законопроекту только на первый взгляд кажется странной. Равнять преступников, относящихся к национальным меньшинствам, под одну гребенку со всеми представителями той или иной нации, — значит формировать в обществе искаженное представление о целой нации», — подчеркнул Абрамян.

В Совете по правам человека при президенте РФ предложение чеченского парламента не поддержали.

«В случае принятия, инициатива поставит в рискованное и лицемерное положение журналистское сообщество, является избыточной относительно действующего законодательства и приведет к искажению информации, распространение которой является не только правом, но и долгом СМИ», — говорится в заявлении СПЧ.

Хотя в Совете разделяют озабоченность, связанную с активизацией националистических процессов в России, там убеждены, что данная проблема уже отрегулирована в статье 282 УК «О возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства».

Против ограничений для СМИ ранее выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Мы против того, чтобы запрещать СМИ указывать национальность преступников. Всем хочется что-то запретить, так мы и закон о СМИ целиком рано или поздно отменим.

Тем более, когда указывают, что преступник из Вологды, скажем, это никого не возмущает. Протесты звучат только когда из национальных регионов нарушитель.

Решение простое — давайте национальные границы внутри страны уберем и тогда указание региона ни у кого раздражение вызывать не будет», — заявил он в ходе заседании Госдумы 9 ноября.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя заявления выступивших против предложенного чеченским парламентом законопроекта, предложил в качестве альтернативы озвучивать национальность виновников любого преступления.

«Если все дружно считают, что называть национальность необходимо, давайте честно, без оправданий или отговорок называть КАЖДОГО ПРЕСТУПНИКА. Покажите в этом случае вашу пресловутую свободу слова... С завтрашнего дня называйте всех — русский, башкир, казак, татарин, еврей, удмурт, бурят, якут... — ВСЕХ без исключения! Заодно узнаем, кто больше всех преступает закон», — написал он в своем Telegram-канале.

В Госдуме между тем призвали к компромиссу. Глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил журналистам вместо национальности преступников указывать их гражданство.

«В любой нации есть негодяи. Когда становится известно о преступлении, совершенном на территории РФ человеком нерусской национальности, происходит особенный резонанс. Но СМИ не делают акцент на национальности, когда преступления совершает русский. Думаю, для читателей важнее не национальность лица, совершившего правонарушение, а то, гражданином какой страны он является», – заявил депутат «Газете.Ru».

Он также призвал совершенствовать миграционное законодательство и усиливать контроль со стороны диаспор и землячеств – организаций, объединяющих людей по национальному признаку или территории происхождения.

«Задача руководства землячеств и диаспор – оберегать народный имидж, не допускать спекуляций и жестко реагировать на провокаторов-правонарушителей, которые способствуют розжигу межнациональных конфликтов», – пояснил Нилов.