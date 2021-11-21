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Общество

Задушил мать, сжег дом, пытался убить подругу. Что известно о стрельбе в Подмосковье

Росгвардейцы в Солнечногорске застрелили мужчину после погони и перестрелки

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СК России/iz.ru
В Подмосковье росгвардейцы застрелили мужчину, задушившего свою мать и устроившего в Солнечногорске пальбу из охотничьего ружья. Владислав Шарков также пытался убить свою сожительницу и ее детей – им чудом удалось убежать и спрятаться у соседей, вызвавших полицию. Мотивы Шаркова устанавливают следователи. По словам соседей, он был скандалистом. Расправиться с матерью он мог, забирая из дома ружье для другого убийства.

Погоня со стрельбой произошла в подмосковном Солнечногорске. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, полицейские вместе с росгвардейцами преследовали мужчину, открывшего огонь из ружья посреди улицы. Он также начал стрелять в силовиков и пытался скрыться от них на автомобиле.

Вскоре правоохранители заблокировали машину нарушителя. Он стрелял в полицейских даже после требования прекратить огонь.

«Гражданин продолжал стрелять в стражей порядка. В соответствии с действующим законодательством после предупредительных выстрелов ответным огнем злоумышленник был нейтрализован», — сказал Грибакин.

Возбуждено уголовное дело в связи с посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Однако погоне предшествовала череда трагических событий.

Как сообщает Telegram-канал «112», все началось с убийства 77-летней пенсионерки и пожара.

Поздним вечером 20 ноября 53-летний Владислав Шарков убил свою мать. Сломав пожилой женщине ногу, он задушил ее, натянув на голову полиэтиленовый мешок. После этого злоумышленник поджег дом, где жил с родительницей. Как уточняет газета «Московский комсомолец», перед этим соседи Шаркова услышали два хлопка, похожих на выстрелы.

Уже после полуночи Шарков вышел из коттеджа, сел в машину – кроссовер Ford Eco Sport — и уехал. Из-за пожара людям из окрестных домов пришлось вызывать пожарных. Потушив огонь, сотрудники МЧС обнаружили тело задушенной.

Между тем, вооруженный охотничьим ружьем Шарков поехал к своей сожительнице и ее детям. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал стрелять по их дому, затем попытался залезть в квартиру через окно на первом этаже.

Напуганные дети и женщина смогли сбежать к соседям, которые вызвали полицию.

Шарков, заметив наряд Росгвардии, снова сел в машину и начал отстреливаться от прибывших правоохранителей. Те погнались за ним, сумели заблокировать автомобиль возле памятника героям обороны Москвы 1941 года.

Выйдя из салона авто, мужчина открыл огонь – теперь уже по росгвардейцам. По данным СМИ, Шарков отстреливался от полиции из дробовика МР-153. Разрешение на оружие у него было в порядке, действовало до 2024 года.

Один из них ответным огнем ранил Шаркова, который скончался на месте.

Любил стравливать и ссориться

По словам соседей Шаркова, мужчина всегда был скандалистом и любил выпить. Он постоянно ругался с жильцами окрестных участков, доходило до рукоприкладства.

Кроме того, Шарков и его мать подали иск против соседей, обвинив их в захламлении участка и натравливании собак. Суд они при этом выиграли.

Будущий убийца также регулярно ругался со своей матерью. Впрочем, сойдясь около полутора лет назад с женщиной, живущей на соседней улице, Шарков перестал ругаться с соседями.

Однако начались конфликты между его матерью и сожительницей, передает mk.ru, и две женщины часто вызывали полицию – жить они стали в доме матери Шаркова. Соседи не исключили, что Владислав мог стравливать их между собой.

Около недели назад мать Шаркова выгнала его сожительницу, и та вернулась к себе домой. Вечером 20 ноября

Шарков поругался со своей подругой, вернулся домой за ружьем, чтобы ее убить или припугнуть, там поругался в очередной раз с матерью и убил пенсионерку.

Пожар он решил устроить, чтобы скрыть следы преступления. Однако это попало на камеры видеонаблюдения.

По результатам драматичного инцидента назначен ряд экспертиз – судебно-медицинская, баллистическая и пожарно-техническая. Следователи точно установят причину смерти матери Шаркова и дадут правовую оценку его действиям.

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