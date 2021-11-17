Коллеги приморского депутата Самсонова рассказали подробности дела о растлении ребенка

Во Владивостоке задержали депутата регионального заксобрания Артема Самсонова — ему вменяют насильственные действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему. По версии СК, мужчина демонстрировал 11-летнему ребенку предмет интимного характера и рассказал о его предназначении. Тем временем коллеги депутата этим обвинениям не верят — они убеждены, что Самсонова подставила его знакомая.

В среду возбуждено уголовное дело против депутата заксобрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»)», — сказано в сообщении Следственному управлению Следственного комитета (СУ СК) по Приморскому краю.

По версии следствия, Самсонов, находясь на территории базы отдыха во Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении».

Источник местного издания PrimaMedia утверждает, что следствие уже провело допрос свидетелей на «детекторе лжи». «Специалисты не выявили обмана в их утверждениях. Все трое допрошенных дали обвинительные показания. Самсонов от прохождения полиграфа отказался. Потерпевший отправлен на психолого-лингвистическую экспертизу», — говорится в публикации.

На задержанного во Владивостоке депутата регионального заксобрания Артема Самсонова на протяжении трех лет писала доносы бывшая приятельница, рассказала «Газете.Ru» его помощница Наталья Кочугова.

«Вся эта история началась в 2018 году — у Артема Самсонова произошел конфликт на пляже с его знакомой Ириной Сафоновой. С тех пор она постоянно пишет одни и те же кляузы на него в Заксобрание, губернатору, президенту, в Госдуму, полицию, СК и так далее. Она все эти годы писала, все смеялись, никто не реагировал.

Самсонов после обыска сам сказал, что эта ситуация политическая — он активно проводил расследования нарушений в крае. Графоманство этой женщины было использовано, чтобы очернить Самсонова. Но дело скорее всего развалится», — сообщила она.

Одно из заявлений Сафроновой во «ВКонтакте» в августе 2021 года опубликовал сам депутат. В нем женщина обвиняла его в активной критике политики властей, ее преследовании, избиении ее 26-летнего сына и непотребном поведении на пляже в 2018 году.

«На территории общественного пляжа Самсонов и вся его «компания» веселились в абсолютно обнаженном виде. Самсонова не останавливало ни присутствие малолетних детей, ни просьбы одеться», — пишет Сафронова.

Также она приложила к заявлению фото депутата, где он в полуобнаженном виде пристегнут к полицейскому. «Здесь отражено, как голый депутат Самсонов А.А. В наручниках ожидает транспортировки в полицейский участок за избиение 26-летнего [мужчины]. В его руках предмет из интимного магазина, для сексуального удовлетворения — «strapon», с которым он не расстался даже при задержании», — добавила женщина.

close 100% Наш ВЛАДИВОСТОК/Вконтакте

Самсонов в ответ заявил, что историю женщина придумала, а фото, которое она демонстрирует, было сделано в 2012 году, и никак не связано с описываемыми ею событиями.

Коллеги также не верят показаниям бывшей знакомой.

«Я знаю Артема Анатольевича 11 лет — у него есть семья, жена, сын. У людей, которые с ним знакомы, вся эта ситуация вызывает смех, настолько абсурдны обвинения. Он нормальный, гетеросексуальный мужчина, который нормально реагирует только на женщин. Он идейный, умный, упертый и целеустремленный», — заявила Кочугова.

Ее слова поддержал первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев.

«Я могу охарактеризовать его как принципиального человека, которого я знаю давно по совместной работе. Он всегда отстаивает свое мнение. То, что сейчас происходит, для меня это является шоком. Не могу даже представить, чтобы он так себя вел, — я не верю. На самом деле у депутатов есть такие «фанаты», которые, если зацепятся, то уже не отпустят. Придумывают разные обвинения и начинают это выдавать за действительность», — подчеркнул он в беседе с «Газетой.Ru».

Делом депутата Самсонова занимаются юристы КПРФ, сообщил «Газете.Ru» руководитель пресс-службы ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

«Нет пока никаких комментариев. Нужно сначала фактуру узнать. Будем выяснять. У нас там занимается юридическая служба: что, чего и как, на основании каких обвинений и какие материалы есть», — сказал он.