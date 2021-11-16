В Казани 13 студентов увезли на скорой из-за отравления метанолом

Количество госпитализированных при отравлении метанолом в Казани увеличилось до 13. Одна из пострадавших находится в критическом состоянии — врачи не берутся делать прогнозы о ее выздоровлении. Остальные поступили в больницу с нарушением зрения (у них отек зрительного нерва), а также с тошнотой, рвотой, болями в животе.

В Казани отравились 13 молодых людей, предположительно, метанолом. Ранее сообщалось об 11 госпитализированных.

«На данный момент 13 человек поступили, трое из них в тяжелом состоянии. 10 пациентов находятся в отделении в средней степени тяжести. У всех подозрение на отравление метанолом», — рассказала журналистам главный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина.

По ее словам, самая первая госпитализированная девушка находится в крайне тяжелом состоянии. В больницу ее привезли во вторник в 5.40. Специалист отметила, что в случае этой пациентки очень сложно делать прогнозы. «Первые критические часы, это 48-72 часа, если стабилизация состояния происходит, то мы можем говорить о благоприятном исходе», — уточнила Насибуллина.

Токсиколог рассказала, что у всех поступивших медики нашли в крови метиловый спирт в разных концентрациях. «Которые тяжелые, в реанимации, у них у всех нарушение зрения, осмотрены офтальмологами. Есть отек зрительного нерва, что вызывает метиловый спирт, когда попадает в организм. У остальных пациентов просто превышение метилового спирта в организме — слабость, тошнота, рвота и боли в животе», — приводит РЕН ТВ ее слова.

По словам Насибуллиной, молодые люди употребляли некачественный алкоголь на дне рождения друга 15 ноября вечером. Она отметила со ссылкой на слова пострадавших, что они пили из пятилитровой бутылки водку зеленого цвета со вкусом ириски. Токсиколог отметила, что на мероприятии было всего 19 человек. Госпитализированные 1999-2003 годов рождения.

Telegram-канал Mash Iptash также сообщает, что компания молодых людей купила спиртное для празднования дня рождения. Они приобрели пятилитровую канистру суррогатного алкоголя у некоего Рината Ханнанова за 1,5 тыс. рублей. При этом они уже брали у него напитки ранее.

В ночь на вторник выпивавшим стало плохо. Медиков вызвали только под утро. 20-летняя Настя Прокудина, как пишет канал, не могла говорить, ее тошнило, у девушки защемило руку. Отмечается, что пострадавшая в коме, ее друзья связывают это с тем, что у нее одна почка, сообщает Mash Iptash.

По данным Татарстан 24, дом в Салмачи, где произошло массовое отравление студентов, проверяют сотрудники полиции, следователи и работники Роспотребнадзора республики Татарстан. Mash Iptash писал, что часть отравившихся из башкирского города Стерлитамак.

Утверждается, что правоохранители уже нашли бутылку, в которой был некачественный алкоголь.

По факту отравления спиртным уже возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»), сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

По данным следствия, молодые люди употребили алкоголь, купленный у неустановленного лица. Расследование продолжается.