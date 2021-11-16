Живущая в 16-метровой квартире с мужем и тремя детьми москвичка поделилась своим опытом

Москвичи, живущие в квартирах-малометражках, рассказали «Газете.Ru», как им удалось с комфортом обустроить миниатюрные студии. Жительница столицы, шесть лет копившая на квартиру, с мужем, тремя детьми и собакой умещается в 16 кв. м, а заводчики шиншилл смогли обустроить 15-метровое пространство для себя и грызунов.

«В микроквартире даже при ссоре с женой далеко друг от друга не уйдешь»

Татьяна Миронова очень давно мечтала о собственном жилье и шесть лет копила деньги. К 35-ти годам она смогла купить квартиру-студию, в которой теперь помещаются она, муж, трое детей – двух, трех и девяти лет — и той-терьер по имени Ночка.

«Купить свое жилье в Москве, даже в ипотеку, довольно сложно. Накопив нужную сумму, поняла, что лучше их вложить в недвижимость, пусть и небольшой площади. Нашла студию в 16 кв. м в живописном районе в Новой Москве в 2020 году. Вложила накопленные деньги, материнский капитал, плюс взяла небольшую ипотеку, которую выплатила за полгода», – рассказала женщина.

close 100% 16-метровая квартира-студия Татьяны Мироновой, куплена в 2020 году Фото из личного архива

Квартиру она покупала на вторичном рынке и о выборе ни разу не пожалела. По ее словам, хозяин оставил всю необходимую мебель, был сделан современный ремонт: заходи да живи.

«Выходные мы проводим именно в нашем гнездышке, живем все лето, здесь легко насладиться чистым воздухом и живописной природой. Ни одна съемная квартира не заменит домашнего тепла и уюта в собственности. Соседи диву даются, мол, как муж с женой, детьми и собакой умещаются на 16-ти квадратах», – поделилась Татьяна.

Предметы обихода пришлось покупать соответствующие габаритам жилья: для уборки купили ручку-пылесос, микроволновку – именно микро. Телевизор висит ровно под кондиционером. Большая семья с юмором относится к таким условиям.

«Мы замечательно умещаемся – мирно и почти свободно. У детей есть свой уголок на большом диване, где они и спят. Наша с мужем резиденция – в кухонном отсеке. Раньше мы спали на полу на надувном матрасе, потом подобрали новый по форме мебели и наслаждаемся мягкой роскошью», – уточнила собеседница «Газеты.Ru».

Ее муж на тему микроквартиры шутит: «А мне здесь нравится, потому что в микроквартире даже при ссоре далеко друг от друга не уйдешь. И здесь волей не волей с женой часто соприкасаешься, невольно столкнувшись на этой маленькой, но дорогой сердцу площади».

close 100% Санузел в квартире-студии Татьяны Мироновой Фото из личного архива

«Даже недавно когда покупали ложку для обуви – тоже выбрали небольшую. Я еще пошутила: большая нам в квартиру может не влезть. В нашей квартире все маленькое, зато любовь большая, и жилье свое», – резюмировала Миронова.

При этом семья живет то в новоприобретенном жилье, то в двухкомнатной квартире мужа, так как там пока прописаны дети и прикреплены к детским садам и школе.

«В большом жилье я бы стал терять нужные вещи»

Еще одному обладателю малогабаритной квартиры она досталось в наследство от родителей в 2019 году. Заехав в студию на Рогожском валу, 44-летний Михаил Чайкин занялся ремонтом 20-метровой квартиры полтора года назад, и сегодня продолжает улучшать пространство. Он – профессиональный сервис-инженер, занимается обслуживанием и ремонтом домашних компьютеров, работает с несколькими частными фирмами.

close 100% Михаил Чайкин превратил обустройство 20-метровой малогабаритной квартиры в хобби и источник вдохновения Фото из личного архива

«Мне повезло с высокими потолками, поэтому поместился и малошумный холодильник, и стереосистема. Мне комфортно живется в таком небольшом пространстве, потому что мой стиль жизни подразумевает, чтобы большое количество предметов было под рукой, вплоть до блендера. В большом жилье я бы стал терять нужные вещи, а так они размещены эффективно, красиво и удобно», – объяснил Чайкин.

Вскоре он понял, что в комнате придется разместить компьютерный стул, большую кровать и минимум два монитора, а также холодильник, который не помещается на слишком маленькой кухне. Еще предстояло привести в порядок балкон и чугунную ванную – на нее ушел целый месяц из-за множества технических нюансов. Ее технарь-энтузиаст покрыл эмалью нежно-сиреневого цвета и уже год получает удовольствие от результата своего труда.

close 100% Интерьер квартиры Михаила Чайкина Фото из личного архива

«В плане хобби люблю реализовать творческие идеи, чему очень способствует наличие старой мебели в доме времен СССР, которую можно переделать во что захочется. Из последнего – покрыл старую ванну эмалью, которую замесил сам, и начал переделывать кухню», – поделился мужчина.

Вскоре он оборудовал стеллаж от пола до потолка, где хранятся инструменты – фрезер для обработки досок, краски, и даже циркулярная пила. Под потолком висит инвентарь для занятий спортом.

«Мне повезло, что помимо комнаты и микросанузла есть большая лоджия. Туда я перевесил большие люстры, оставшиеся от родителей, а у входа разместил сделанные под старину светильники, купил лампочки с эффектом пламени, получилось как в замке, особенно вечером», – рассказал Чайкин.

close 100% Интерьер квартиры Михаила Чайкина Фото из личного архива

На лоджию он планирует к лету 2022 года добавить мягкие пуфы и подвесное кресло. По словам Чайкина, ему нравится, когда в квартире много белого цвета, поэтому стены и потолок окрашены в светлый тон, а ламинат — в пепельно-белый.

«Белый дает ощущение свежести, легкости. Я добавляю туда разные цветные элементы. Мне показалось, что оформить белый холодильник голубовато-синей диодной подсветкой – она дает фон на стены и потолок, а вдоль белых стен у окон повесить голубые шторы», – поделился собеседник «Газеты.Ru».

close 100% Квартира Михаила Чайкина Фото из личного архива

«Шиншиллы грызут все»

Еще в одной малометражке на Рогожском Валу живет семья Григорьевых – Сергей и Анна. Они смогли обустроить 15 кв. м так, чтобы было красиво, уютно и функционально. В доме есть две клетки с шиншиллами: их, как и планировку квартиры, Григорьев проектировал сам, так как грызунам нужно регулярно гулять, а провода и мелкие предметы, растения и фантики составляют для них смертельную опасность.

«Если вы не видите шиншиллу, это значит, что она пытается жевать кусок обоев за шторами или за диваном. Важно было спрятать все провода в короба или под плинтусы. Силовые кабели могут быть испорчены вместе с самой шиншиллой – вплоть до летального исхода», – пояснил заводчик.

Зверьки прыгают на высоту метра, поэтому дизайн пришлось создавать с учетом этого фактора. Все пространства под мебелью — шкафами, диванами — пришлось закрыть, чтобы шиншиллы туда не залезли, а также регулярно следить за чистотой на полу, потому что от пыли зверь может заболеть.

«Отдельный момент — расположение цветов. Их пришлось поднять на недосягаемою для шиншилл высоту. Также пришлось спроектировать шкаф, в который мы прячем все бумажные и картонные предметы, так как их грызуны тоже очень любят, но им категорически нельзя», – сказал Григорьев.

Чтобы визуально увеличить пространство, они отгородили кровать от остальной жилой зоны стойкой с цветами, встроили между коридором и спальной зоной дверь-гармошку.

Основными цветами в дизайне выбрали зеленый и черно-белую полоску. «Мы шутим что счастье – не в метрах, а в том, чтобы танцевать во время готовки на микро-кухне, передавая друг другу предметы», — заключил Сергей.

Как обустроить малогабаритную квартиру: советы от дизайнера

Дизайнер интерьера Александра Кострова дала советы о том, как разграничить пространство с помощью визуального и технического зонирования.

«Если нужно визуально увеличить помещение, лучше выбрать светлые обои или два вида контрастных цветов, подойдут горизонтальные полоски, орнаменты, полки с растениями. Чтобы отграничить рабочую зону в маленькой студии и визуально поднять потолки, больше подойдет вертикальная полоска и сдержанные классические цвета – они настроят на рабочий и учебный лад, даже если рядом кухонная зона», – сообщила она «Газете.Ru».

В однокомнатной квартире, по ее мнению, лучше применять оттенки, зрительно увеличивающие пространство, так как и без того маленькая площадь перегружена мебелью, аксессуарами и техникой, детскими игрушками.

«Чтобы придать такой квартире простор, стены лучше красить с помощью краскопульта в светло-голубые, серо-голубые, серо-зеленые тона. Для детских игрушек стоит купить специальные подвесные сетки от потолка до пола. Из мебели подойдет кровать-трансформер, которая легко собирается в нишу в стене после сна: так на весь день будет больше свободного места», – рассказала дизайнер.

Также она порекомендовала совместить окрашенную часть стен с оклеенной обоями, и напомнила, что бумажные обои всегда стоят дешевле, но их сложнее ровно приклеить и нельзя помыть.

«Такой вариант лучше всего подойдет для детской зоны. Проще будет ухаживать за флизелиновыми или виниловыми обоями: рельефными, подходящими под покраску и скрывающими неровности. Цвета желательны яркие, но не давящие на психику ребенка», — пояснила Кострова.

Отделить спальную зону от рабочей или кухонной она посоветовала с помощью отодвигаемых складных перегородок, напольных торшеров и контрастных кресел.

Отличным вариантом будет световое зонирование с помощью вышеназванных торшеров и встраиваемых ламп, лент с подсветкой зоны для готовки на кухне.

close 100% В 13-метровой квартире семьи Григорьевых помещаются двое взрослых и шиншиллы Фото из личного архива

«Однажды мне заказали переделку подоконника под рабочую зону. Был случай, когда именно у окна нужна была высокая кровать. Я ее встроила на место подоконника, приделав спинку-барьер. При оформлении спального места, можно вынести на подиум хороший матрас – буквально отгородив от компьютерного стола и стула полуаркой, рельефом и несколькими диодными лампочками на потолке. Решающую роль играют простота и функционал», – пояснила эксперт.

По ее словам, для большего количества горизонтальных линий, увеличивающих визуально и функционально пространство одной комнаты, которая служит и кухней, и спальней, можно сделать полки, параллельные полу. При этом в маленькой квартире не место широким подоконникам, хотя в практике дизайнера подоконник в малогабаритке становился столом для компьютера и местом для сна.

«Даже если у вас квартира-студия, и ее можно превратить в более-менее стильное жилище. Оформление можно сделать в стиле лофт или поп-арт. Яркая абстракция на стене, перегородка из пробки, яркая картина – все это может вписаться в минималистичный интерьер маленькой квартиры», — заключила Кострова.