В Минздраве ответили пожилым людям, опасающимся вакцинации от COVID-19

В ряде субъектов России, в частности в Санкт-Петербурге, Иркутской области и Краснодарском крае, ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров. «Газета.Ru» поговорила с пожилыми людьми, не желающими прививаться, и попросила медиков ответить на их аргументы.

66-летняя Елена из Санкт-Петербурга, где ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, на протяжении 20 лет проработала в Институте проектирования в должности инженера-конструктора. Новость о принудительной прививке она восприняла с недовольством.

«Мы с мужем 1 июля сделали прививку «Спутником», а 5 июля муж заболел ковидом и попал в больницу (устойчивый иммунитет к коронавирусу появляется только примерно через три недели после второй инъекции, которая делается на 21-й день после первой — «Газета.Ru»), а он инвалид первой группы после перенесенного инсульта. Я оказалась на изоляции и второй укол не делала.

Сейчас я, конечно, боюсь делать прививку, потому что не доверяю. К тому же очень много слухов, что заболевают и привитые», — рассказала она «Газете.Ru».

После инцидента с супругом Елена стала беспокоиться, что после прививки могут усугубиться возрастные хронические заболевания.

Того же мнения придерживается и 75-летний москвич Андрей, который более 30 лет работал водителем при посольстве. По его словам, он недавно оправился после рака и находится на поддерживающей терапии — прививка, считает собеседник «Газеты.Ru», может спровоцировать опухоль.

«Рак — это страшно, но я с ним справился и терять этот шанс из-за вакцины, которая не до конца изучена, я не хочу. Понимаю, что и коронавирус это тяжелое заболевание, но я самоизолировался на даче и лучше пережду», — добавил пенсионер.

26-летний внук 83-летней Оксаны из Тверской области, имеющей звание ветерана труда, рассказал, что семья решила не прививать пенсионерку из опасений, что вакцинация может усугубить течение деменции.

«Мы столкнулись с этим заболеванием буквально полгода назад, когда бабушка внезапно стала странно себя вести. Мы отвезли к врачу, которая сказала, что это деменция. Болезнь медленно развивалась, но после операции под наркозом, которую она перенесла, дала резкий скачок. То же самое и с прививкой — мало ли что может случиться?» — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

Все беспокойства пенсионеров связаны с недостаточной информированностью, сообщила «Газете.Ru» главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

«Причины, которые назвали пожилые люди, свидетельствуют о недостаточной информированности пациентов. Хронические заболевания не обострятся от прививки. Люди с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, находятся в группе особого риска, поэтому мы не просто не боимся их прививать, а должны делать это в первую очередь. Это связано с тем, что они наиболее вероятно будут болеть тяжело при заражении коронавирусной инфекцией», — пояснила она.

С ней согласен заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган. По его словам, пожилые люди с наибольшей вероятностью будут переносить COVID-19 в тяжелой форме — на эту группу пациентов приходится порядка 80% всех смертей.

«Тот опыт, который сейчас накоплен в мире, показывает, что пожилые люди в целом очень хорошо отреагировали на вакцины, побочные реакции у них встречаются значительно реже, чем у молодых людей, а защиту вакцины обеспечивают хорошую. Даже в том случае, когда пожилой человек настолько ослаблен, что есть все основания полагать, что его иммунная система плохо функционирует, он все равно в какой-то степени ответит на вакцину», — добавил медик.

Что касается деменции, то она не является противопоказанием к вакцинации, подчеркнула Ткачева.

«В пожилом возрасте коронавирус протекает таким образом, что очень негативно влияет на когнитивные функции и ускоряет развитие деменции, причем как и в острой фазе, так и в качестве постковидных осложнений», — уточнила Ткачева.

Онкологические заболевания также не являются противопоказанием для вакцинации, пояснил Каган. Прививаться можно и больным сахарным диабетом 1 и 2 типов и другими более редкими вариантами, кроме гестационного, с соблюдением противопоказаний и правил осторожности, добавил он.

Абсолютными противопоказания к вакцинации считается гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, осложнения после введения I компонента вакцины: судорожный синдром, анафилактический шок, аллергические реакции, температура выше 40 градусов, напомнил руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов.

«К сожалению, вакцина не защищает на 100% от самого факта заражения, но защищает от тяжелого течения болезни. После вакцинации, если вы заболеете тем же вирусом, то у организма уже будет армия антител, которые защитят вас от осложнений», — пояснил он.