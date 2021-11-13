Стали известны подробности дела заподозренного в педофилии мужчины из Ленинградской области

44-летний директор в двух областных телеком-компаниях считался примерным семьянином и филантропом. В его семье воспитывались сразу девять детей, в том числе пять приемных. Как стало известно, мужчина мог совершать развратные действия в отношении дочерей – родной и приемной. О домогательствах со стороны отца они рассказали матери, сообщившей обо всем в полицию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту совершения «развратных действий в отношении несовершеннолетнего». Об этом в субботу, 13 ноября, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Следственными органами 12.11.2021 возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет»). Подозреваемый задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ. Ход расследования уголовного дела взят под личный контроль Сланцевского городского прокурора», — рассказали в ведомстве.

Кого заподозрили в педофилии

Telegram-канал «Mash на Мойке» раскрыл подробности дела. По его данным, речь идет о многодетном отце из Сланцев. Утверждается, что он мог совершать развратные действия в отношении дочерей – родной и приемной.

Известно, что одна из пострадавших девочек родилась в 2004 году, вторая – в 2014-м. На домогательства со стороны отца пожаловалась матери старшая, родная дочь. Ее младшая приемная сестра также рассказала о надругательствах.

Остальные дети сообщили, что «папа играл с ними в странные игры в куклы».

Всего в семье воспитывали девять детей, в том числе пять приемных. Мужчина недавно ушел из семьи – по одной из версий, его жена узнала об изменах с молодыми девушками.

«Сергей, 44-летний директор в двух областных телеком-компаниях, считался примерным семьянином и филантропом», — пишет «Mash на Мойке».

После признаний дочерей мать написала заявления в полицию – и ее супруга задержали, отправив в изолятор временного содержания.

«11 ноября в 11:50 в отделение полиции обратилась женщина 1983 года рождения с заявлением о том, что в неустановленный период времени до октября 2021 года ее муж совершал действия сексуального характера в отношении их общей 17-летней дочери. Также с неустановленного времени до 09.11.2021 он совершал аналогичные действия в отношении приемной дочери 2014 года рождения, воспитанницы детского сада», — приводит kp.ru данные источника в правоохранительных органах.

Что известно о семье

В свою очередь, телеканал РЕН ТВ выяснил, что между супругами в последние годы часто стали происходить ссоры. Сама семья считалась благополучной и никогда прежде не попадала в поле зрения полиции.

Сообщается также, что старшая дочка учится в местном колледже. Не выдержав приставаний отца, она рассказала обо всем матери и перестала с ним общаться. Некоторое время мужчина все же оставался в семье, после чего ушел из дома, оставив супругу с девятью детьми. Женщина отметила, что она не живет с мужем с начала ноября.

Материалы дела переданы в Следственный комитет, на данный момент отцу грозит до трех лет лишения свободы. Однако в случае, если следствие докажет эпизоды в отношении младшей из девочек, статья может быть переквалифицирована на более тяжкую, наказание по которой может достигать 12 лет тюрьмы.

Городская прокуратура и органы опеки организуют дополнительные проверки. Помимо уголовной ответственности, отцу также грозит и лишение родительских прав. «Надо лишать его прав, естественно, если будет доказано совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» юрист Дарья Ахтырко.