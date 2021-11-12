В Самаре учительницу физкультуры подозревают в растлении трех девочек

24-летней учительнице физкультуры и ОБЖ, работавшей в школе №140 Самары, грозит до шести лет тюрьмы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью на срок до 10 лет. О ее первой жертве было известно в октябре, но теперь речь идет уже о трех ученицах. По версии следствия, педагог приглашала девочек на «свидания к себе домой», где вступала с ними в интимную связь.

В деле самарской учительницы, подозреваемой в развращении учениц школы, появились новые эпизоды. 24-летнего педагога оставили под домашним арестом – 11 ноября Куйбышевский районный суд продлил срок меры пресечения.

Как сообщает «КП-Самара» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, теперь в числе потерпевших фигурируют три несовершеннолетние девочки. В октябре стало известно о первой жертве учительницы физкультуры и ОБЖ с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

По имеющимся данным, еще в ноябре прошлого года женщина приглашала ученицу к себе домой, где вступала с ней в интимную связь. Когда в органах правопорядка узнали об этом, было возбуждено уголовное дело.

Новые эпизоды

Известно, что учительница по имени Юлия преподавала в школе №140. В настоящее время ее отстранили от работы. На этой неделе появилась информация, что у педагога была интимная связь еще с двумя девочками. Следователи возбудили второе уголовное дело.

Местная газета «Pro Город» пишет, что первые две «встречи» Юлия проводила со школьницами во время каникул, а третий эпизод датируется периодом с 13 по 17 января 2021 года.

«Сейчас женщину заподозрили в интимной связи еще с двумя девочками. Они неоднократно встречались в квартире педагога. Следствие полагает, что во время некоторых свиданий учительница даже применяла насилие», — рассказал собеседник издания.

Расследование уголовных дел продолжается.

Что грозит учительнице

Педагога намерены привлечь к ответственности по статье о мужеложстве и лесбиянстве с лицами, не достигшими 16 лет. Максимальное наказание, предусмотренное частью 2 ст. 134 УК РФ – шесть лет лишения свободы. Полностью возможная санкция, которую могут применить в отношении учительницы, выглядит следующим образом.

«Такие деяния наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового», — говорится в Уголовном кодексе.

Напомним, ранее Следственный комитет России поддержал законопроект о назначении пожизненного заключения для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.

Отмечается, что в 2021 году в общем массиве преступлений против половой неприкосновенности в суды направлены уголовные дела, в том числе те, по которым 114 фигурантам предъявлены обвинения в педофилии.