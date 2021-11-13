Разработчики «Арепливира» обещают, что дефицита препарата в России не будет

Помимо таблеток от коронавируса «Арепливир», в России в скором времени появятся противовирусные инъекции того же препарата. Предполагается, что использование этого лекарства значительно повысит эффективность лечения заболевших COVID-19.

Российский препарат от коронавируса для внутривенного применения «Арепливир» поступит в продажу уже в декабре этого года. Об этом сообщил председатель совета директоров компании «Промомед» Петр Белый.

По его словам, компания сможет обеспечить всю страну этим инъекционным препаратом.

«По мере того как органы здравоохранения страны будут присылать заявки, мы считаем, что сможем произвести достаточно, чтобы не было дефицита и очереди на препарат», — приводит слова Белого РИА «Новости».

Белый заметил, что сначала препаратом обеспечат всю Россию и только потом начнут экспортировать. Производитель надеется, что инъекциями проявят интерес зарубежные партнеры так же, как и «Арепливиром» в таблетках (международное непатентованное наименование «Фавипиравир»). Его применение Минздрав России одобрил еще в июне 2020 года.

Инъекции под тем же названием получили регистрационное удостоверение 12 ноября. Как отметили в пресс-службе компании-разработчика ГК «Промомед», это «первый отечественный внутривенный противовирусный [антикоронавирусный] препарат прямого действия».

«Своей разработкой ГК «Промомед» ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что субстанция — это нерастворимый порошок.

Предполагается, что инъекционная форма «Арепливира» войдет в рекомендации Минздрава как более эффективная для лечения пациентов, которые попали в больницу. Этот препарат в таблетках уже включен в рекомендации по лечению больных с подтвержденным коронавирусом как дома, так и в стационарах.

Окончательное решение — за Минздравом. Оно будет принято во время очередного пересмотра временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев отметил, как пишет ТАСС, что до регистрации отечественного препарата в России укол от коронавируса можно было сделать только иностранным средством — малодоступным и дорогим.

«Появление эффективного отечественного противовирусного лекарственного средства для парентерального введения, при этом широкодоступного, способно переломить ход борьбы с пандемией», — считает специалист.

Он подчеркнул, что препарат, вводимый с помощью инъекции, обладает 100%-ной биодоступностью, более интенсивно проникает и распределяется в клетках. Кроме того, у него наблюдается более длительная терапевтическая концентрация в тканях. «Это должно значительно повысить эффективность проводимого лечения на госпитальном этапе», — отметил Авдеев.

В «Промомеде» тем временем рассказали, что в скором времени будут опубликованы клинические исследования препарата. «У нас в команде исследований два академика Российской Академии наук, руководит исследованиями снова академик Дмитрий Пушкарь. Исследования выполняются в строгом соответствии с правилами GCP (надлежащая дистрибьюторская практика)», — рассказал РИА «Новости» председатель совета директоров компании-производителя «Промомед» Петр Белый.

Вместе с тем он заметил, что исследование инъекционного препарата на порядок сложнее, чем исследования лекарства в таблеточной форме.

«Тем не менее, они идут по плану», — подчеркнул спикер.

Но компания не намерена останавливаться только на двух формах препарата. «Промомед» задумывается о разработке ингаляционной формы.

«Поскольку, не будем забывать, феномен этой коронавирусной инфекции состоит в том, что вирус впервые за всю историю коронавирусов поселяется не в верхних дыхательных путях, а именно в легких. И в этом смысле местная доставка лекарственных объектов, не только противовирусных, но и коктейля препаратов, видится очень перспективным направлением для лечения коронавируса и для профилактики тяжелых легочных последствий», — пояснил Белый.