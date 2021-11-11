Астрономы объяснили, что означала яркая вспышка над Санкт-Петербургом

Жители Петербурга и Карелии заметили яркую вспышку в небе — в комментариях они начали шутить о прибытии разумных рептилий. Специалисты объясняют: яркий неопознанный объект — яркий метеор, болид. При подлете к Земле он, как и полагается, сгорел.

Жители Санкт-Петербурга и Карелии вечером четверга, 11 ноября, заметили необычное явление — что-то пролетело в небе.

На видео, которые стали распространяться в соцсетях, можно заметить, как ночное небо заливает светом, как при молнии, и виден след летящего неопознанного объекта. На некоторых видеозаписях в небе видно большой яркий шар.

По просьбе «Петербургского дневника» записи прокомментировал научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории Евгений Соков. Он считает, что этим объектом был метеор, вернее болид — очень яркий метеор.

«Да, похоже это был болид самый настоящий. Хронология совпадает, видео много, чтобы сомневаться в правдоподобности подобного явления», — заметил специалист.

По его словам, болиды могут падать «с любых направлений и входить в атмосферу Земли под разным углом».

Соков заметил, что в конце полета объект взорвался. «Когда метеоры (болиды) падают, они нагреваются до огромных температур. Они могут внутри себя содержать воду или какие-то другие минералы, которые при нагреве (самый простой пример — закипающая вода), начинают расширяться и тем самым разрывают метеорит изнутри», — сказал он изданию, подчеркнув, что взрыв сопровождается вспышкой.

Оценку точного размера предполагаемого болида по видео сделать он не смог. «К сожалению, сложно оценить размеры такого объекта только по этим видео. Но, как мне кажется, 2-5 метров до входа в атмосферу он точно был», — считает специалист.

В том, что это был болид, не сомневается и научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» Стас Короткий. «Выглядит, как стандартный болид, это 100% он. Скорость тела довольно высокая — на глаз от 20 до 40 километров в секунду. На высотах от 100 до 40 километров видно горение», — сказал он «Фонтанке».

По мнению Короткого, до входа в атмосферу объект был небольшой — «не более метра, может, длина достигала десятков сантиметров».

Читатели издания в комментариях рассказали, в какой обстановке заметили это необычное явление: «Мы с сыном были на берегу Колонистского пруда в Пушкине. Видели (и даже сфотографировали последний отсвет случайно)».

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Многие комментаторы иронизировали над удивлением других. «Ну наконец-то дождались — рептилоиды прилетели», — написал kot-obormot под заметкой на «Фонтанке». «Братья по разуму прилетели нас спасать», — поддержала его ice girl.

«То-то я думаю, чего все тупят — и 9 баллов пробки…» — заметил еще один читатель издания.