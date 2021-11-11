В центре им. Гамалеи рассказали, как бороться с врачами-антипрививочниками

Инициатива властей ввести QR-коды на междугороднем и международном транспорте, в кафе и магазинах поможет затормозить распространение коронавируса, заявили вирусологи. Однако есть и минусы: привитые россияне часто пренебрегают мерами защиты, при этом некоторые из них могут быть распространителями вируса. Эксперты рассказали «Газете.Ru» о том, станет ли COVID-19 сезонным заболеванием, как бороться с врачами-антипрививочниками, стоит ли принудительно вакцинировать граждан и есть ли прорывы в лечении инфекции.

— Вакцину от коронавируса COVID-19 хотят включить в Национальный календарь профилактических прививок по аналогии с вакцинацией от гриппа. При этом в Госдуме исключили принудительную вакцинацию. Как вы думаете, можно ли добиться коллективного иммунитета без жестких мер?

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альштейн: без жестких мер мы не сможем добиться коллективного иммунитета. Настроение среди граждан очень легкомысленное и невежественное. Поэтому программу вакцинации мы не выполним, если это будет, как сейчас. Конечно, нужны более жесткие меры.

То, что власти сейчас пытаются сделать с QR-кодами, свое влияние окажет — задача заключается не в том, чтобы человека схватить и под дулом пистолета вакцинировать, а просто жизнь людей, которые не привиты, должна стать более неудобной.

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Замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН, инфекционист Вадим Покровский: у нас нет закона о принудительной вакцинации, если и говорить об этом, то сперва следует изменить законодательство. Включать в Национальный календарь профилактических прививок пока еще рано, потому что досконально мы все свойства вакцин не знаем. К тому же она действует всего полгода — это очевидно. Предстоит большая работа, чтобы найти место для вакцины от коронавируса. Другое дело, что по эпидемическим показателям стоит провести максимально возможную вакцинацию.

— Власти планируют внести законопроекты об обязательных QR-кодах на междугороднем и международном транспорте, в кафе и магазинах. Как вы оцениваете такую инициативу?

Альштейн: я подобную инициативу оцениваю сугубо положительно, только важно, чтобы не было перегибов, потому что на внутригородском транспорте такое вводить нельзя — это парализует город. На международном и междугороднем уровне такие меры безусловно необходимы.

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По моему мнению, нужно продолжать вакцинацию, и я бы гораздо строже относился к ношению масок — в первую волну у нас были более строгие меры, и мы эту вспышку удачно и быстро купировали.

— В медсообществе много антипрививочников — врачи разубеждают россиян вакцинироваться, а кто-то даже продает поддельные сертификаты. Почему медики так поступают? Как бороться с этой проблемой?

Альштейн: врачи-антипрививочники появляются из-за недостатка медицинского образования. В этом отношении стоит улучшить подготовку медиков. А причину, когда они выражают свое недовольство словами, то это еще ладно, но если они подбивают людей не вакцинироваться, то, мне кажется, что врачей нужно за это наказывать.

С теми, кто продает поддельные сертификаты о вакцинации, нужно бороться очень категорично — это, конечно, нелегкое дело, но нужно потратить на это дополнительные усилия. Надо выявлять людей, которые продают сертификаты, и наказывать публично и жестко — это уголовщина.

Покровский: те, кто продают и подделывают сертификаты — нарушители закона. Некоторые медики-антипрививочники могут быть людьми убежденными, со своими принципами, но если у них коммерческий интерес, то их нужно наказывать. Но в случае с мнением — их нужно переубеждать. Весь вопрос в цели — зачем они это делают.

— Скоро пойдет третий год борьбы с коронавирусом. По какому сценарию будет развиваться пандемия — появятся ли более агрессивные штаммы, или заболевание все же станет сезонным?

Альштейн: важно понять, когда пандемия как широкое понятие закончится. Я думаю, с помощью вакцин нам удастся в течении следующего года сильно занизить эпидемию и она станет сезонной. Но вообще вирус с нами останется навсегда. Штаммы могут появиться, но, скорее всего, они будут менее патогенными и не сильно отличаться от «дельты». Во всяком случае, нам нужно быть готовыми, чтобы совершенствовать наши вакцины — изменения можно быстро подстроить.

Покровский: опасность проникновения новых штаммов есть — это мы видели по новому британскому штамму, который похож на «дельту», но обладает несколько иными свойствами. Но, вероятно, в скором времени мы сможем победить пандемию.

— В Великобритании одобрили к применению препарат «Молнупиравир» в таблетках, который будут прописывать наиболее уязвимым пациентам с COVID-19. Клинические испытания показали, что он примерно наполовину снижает риск госпитализации и смерти. Помогут ли подобные препараты приблизить конец пандемии?

Альштейн: таблетки годятся для лечения коронавируса, но не профилактики заболевания или его последствий. Сейчас американской компанией Pfizer разрабатывается препарат PF-0321332, который показал в двойном слепом исследовании хорошие результаты. Многие фармкомпании этим занимаются, но на данный момент нет ни одного лекарства, которое могло бы дать специфический противовирусный эффект.

Покровский: несомненно такие препараты рано или поздно появятся. А британским ученым, если действительно лекарство эффективно, можно только поаплодировать. Чем больше их создадут, тем лучше. Другой вопрос, как быстро их можно будет начать применять?

— А есть ли перспективы у российского препарата «Мир-19»?

Альштейн: разработка таких препаратов — очень сложное дело, нужны систематические исследования. У меня нет уверенности, что у нас сделают такого рода препарат, чтобы он был достаточно хороший.