Иммунолог усомнился в эффективности якутских БАДов против COVID-19

В Роспотребнадзоре одобрили применение БАДа, который разработали в Якутии. По заявлению производителей, препарат облегчает течение коронавируса и улучшает постковидное состояние. В состав входят вещества, полученные из коры березы и лишайника ягеля, которые имеют противовоспалительное и иммуномодулирующее действие. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты оценили его свойства и перспективы на российском рынке.

Роспотребнадзор сертифицировал, разработанную в Якутии биологически активную добавку на основе березы и ягеля, для профилактики, облегчения и ускорения реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом, сообщили в пресс-центре администрации Республики Якутия.

Препарат получил название «Бетукладин». В его состав входят вещество бетулин, получаемое из коры березы, лишайниковые β-олигосахариды, избавляющие организм от токсинов и обладающие антикоагулянтным и иммуномодулирующим действием.

Также β-олигосахариды повышают усвоение бетулина и других активных веществ комплекса. Кроме того, в добавке есть вещества из лишайников, которые обладают мягким антимикробным действием.

Как сообщил вице-президент Академии наук Якутии Борис Кершенгольц, новый препарат сокращает длительность и облегчает протекание болезни, не дает развиваться длительной усталости и депрессии.

БАДы не используются ни для лечения, ни для профилактики заболеваний, а являются источником пищевых веществ и используются в качестве дополнительного питания, напомнил гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов «КЭГ», иммунолог Николай Крючков.

«Практика следующая, сперва регистрируются БАДы, проходят до регистрации в Роспотребнадзоре стадии тестирования, безопасности и качества, включая полный количественный состав компонентов. После этого подаются документы в Роспотребнадзор и после рассмотрения выдается регистрационное удостоверение.

В рамках этой процедуры не предусмотрено никаких проверок для оценки эффективности препарата», — сказал он «Газете.Ru».

С ним согласен замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский. «Если речь идет о пищевой добавке, то понятно, что никаких клинических исследований проведено не было, потому что она бы могла уже претендовать на лекарственный препарат. Как правило, каждый регион делает всякие целебные настойки на том материале, который у них есть», — сказал он «Газете.Ru».

При этом в БАДы добавляются только те компоненты, которые одобрены законодательством. Не могут использоваться наркотические и психотропные вещества, а также некоторые растительные добавки.

«В данном случае лишайник ягель скорее всего связан с витаминами и их компонентами, кора березы тоже не запрещена и вполне используется в БАДах — она является мягким иммуномодулятором. При этом количество этих компонентов должно быть небольшим, в отличие от лекарств», — уточнил Крючков.

Среди доказанных свойств ягеля выделяют антимикробный, кровоостанавливающий, противовоспалительный и обволакивающий эффект (оказывает защитное действие на поврежденную кожу и ЖКТ). Кроме того, отмечается и седативное воздействие.

Кора березы в свою очередь очищает организм от токсинов, улучшает пищеварение, обладает жаропонижающим свойством.

«Ягеля в Якутии много, поэтому и добавок на его основе тоже будет много. В ягеле довольно высокая концентрация витаминов, поэтому такая добавка не будет бесполезной. Но проверить эффективность все же нужно», — добавил Покровский.

После регистрации сами производители могут организовать углубленные клинические испытания либо подробный анализ каждого компонента, чтобы доказать эффективность препарата.

«Если эффект доказывается, то вносится изменение в досье. Отмечу, что те заявления, которые сделали разработчики, крайне тяжело доказать», — заявил гендиректор компании «КЭГ».

Прежде чем покупать биологически активные добавки, россиянам стоит обратить внимание на этикетку, подчеркнул Крючков. «Если дополнительных надписей о проведенных экспертизах нет, то говорить о его эффективности нельзя ни при какой терапии: ковида или постковидных осложнений», — сказал он.

«Много людей используют или создают БАДы, не все они, конечно, сертифицированы, но существуют целые магазины, где их продают, и люди активно пользуются. Но стоит подчеркнуть, что БАДы — это не лекарства, а пищевые добавки. И на счет их пользы и вреда очень много споров», — отметил Покровский.

При этом перспективы на российском рынке у этой добавки есть, если лицензия на БАД будет продана крупной фармацевтической компании.

«Шанс есть, если будет организована система маркетинга, поскольку на российском рынке есть несколько крупных игроков, которые захватили большую его часть. Если они продадут лицензию кому-то из этих игроков, то у них есть будущее», — заключил Крючков.