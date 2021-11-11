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Общество

Борьба с коронавирусом: как QR-коды уже помогают против COVID-19 в различных странах мира

Как в мире применяют QR-коды в рамках борьбы с пандемией коронавируса

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Приложение «NYC Covid Safe»

Приложение «NYC Covid Safe»

Скриншот
Эксперты сходятся во мнении, что ключом к победе над коронавирусом является вакцинация населения. В то же время в различных странах мира внедрение и использование QR-кодов уже сейчас помогает в значительной мере вернуться к повседневной жизни, не допуская при этом вспышек заболевания. «Газета.Ru» рассматривает несколько практик применения QR-кодов в целом ряде государств, где они стали неотъемлемой составляющей борьбы с COVID-19.
1
Китай

— в апреле введены обязательные QR-коды для посещения отелей, ресторанов, магазинов, метро и жилых комплексов. Для этого компании Alibaba и Tencent разработали специальные приложения, которые позволяют оценить риск заражения каждого пользователя и в зависимости от этого присвоить ему QR-код одного из трех цветовых типов. Зеленый код дает человеку свободу перемещений; желтый — предписывает ему недельную самоизоляцию; красный — означает, что человек должен находиться в карантине 14 дней. При этом если человек с зеленым QR-кодом посетил, например, торговый центр, где было выявлено заражение ковидом, код может быть изменен на желтый.

Электронные сертификаты содержат:

- персональные данные: имя, пол, национальность, тип и номер удостоверения личности, район регистрации домашнего хозяйства, домашний адрес, контактный телефон, основная история болезни и другая информация;

- личную информацию о состоянии здоровья: температура тела, текущие симптомы, информация, касающаяся проживания и пребывания в зонах повышенного риска, контактов с людьми из зон повышенного риска, время объявления о состоянии здоровья и другая информация;

- историю путешествий: местоположение, где человек недавно жил и оставался в течение определенного периода времени, включая текущее местоположение и информацию о путешествиях;

- информацию о сертификации здоровья: результат оценки текущего состояния здоровья, вакцинация, результаты медицинских тестов и др.

2
США

— власти ряда штатов — в их числе Калифорния, Колорадо, Гавайи, Иллинойс, Луизиана, Мичиган, Миннесота, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния — ввели ковид-паспорта.

Нью-Йорк

— власти штата Нью-Йорк по мере снятия коронавирусных ограничений (после локдауна) начали применять программу паспортов вакцинации, известную как «Ключ к Нью-Йорку» («Key to NYC»);

— от жителей старше 12 лет требуется подтверждения о вакцинации хотя бы одним компонентом вакцины, если они хотят принимать пищу в помещениях общепита, заниматься фитнесом в закрытом пространстве и участвовать в развлекательных мероприятиях в помещении, включая кинотеатры, концертные площадки, музеи, спортивные арены и др. Предприятия теперь также обязаны проверять статус вакцинации всех сотрудников и клиентов от 12 лет и старше;

— жители могут предъявить доказательства вакцинации в виде карты вакцинации CDC (центры по контролю и профилактике заболеваний США), записи о вакцинации в Нью-Йорке, приложения «NYC Covid Safe», приложения «CLEAR Health Pass», а также пропуска «New York state Excelsior».

— приложения «NYC Covid Safe» и «NYS Excelsior Pass Wallet» предполагают, что вакцинированному или получившему отрицательный результат теста жителю штата выдается QR-код, по которому он может проходить в необходимые места.

3
Канада

— с 30 октября 2021 года граждане Канады обязаны предъявлять подтверждение прохождения вакцинации от COVID-19 (в виде QR-кода) во время путешествий по стране самолетом, железнодорожным транспортом или круизным лайнером;

— на сайте канадского правительства отмечается, что решением региональных властей доказательство вакцинации также может быть затребовано для доступа к т.н. «несущественным услугам»;

— под «несущественными услугами» канадское правительство подразумевает, например, общепит или спортивные события.

— при этом регионы могут уточнять ограничения в зависимости от ситуации на своей территории. Так, в Британской Колумбии требуется подтверждение полной вакцинации для доступа к заведениям, услугам и мероприятиям, проходящим внутри помещений: спортивным ивентам численностью более 50 человек; концертам, театральным постановкам; ресторанам, кафе, барам; тренажерным залам и пр. Требование действует до 31 января 2022 года и может быть продлено;

— необходимость использования сертификата не распространяется на местный общественный транспорт продуктовые магазины, аптеки, банки, магазины одежды, библиотеки, музеи и галереи, общепит навынос, богослужения и др.

4
Великобритания

1. Англия

— в настоящее время не введены ковид-паспорта;

— паспорта о вакцинации могут быть введены правительством в соответствии с «Планом Б», если количество заболевших резко вырастет.

2. Уэльс

— с 15 ноября людям старше 18 лет нужно будет предъявить свой антиковидный пропуск от Национальной службы здравоохранения, чтобы попасть в кинотеатры, театры и концертные залы;

— пропуск можно получить в цифровом виде, если зарегистрировать аккаунт на сайте Национальной системы здравоохранения при условии вакцинации или наличия отрицательного теста на коронавирус.

3. Шотландия

— ковидный пропуск необходим для того, чтобы посещать ночные клубы, развлекательные заведения для взрослых, а также другие мероприятия с массовым скоплением людей: мероприятия в помещении с участием более 500 человек, мероприятия на открытом воздухе с участием более 4000 человек и любое мероприятие с участием более 10 000 человек;

— QR-коды не требуется показывать лицам, которым не исполнилось 18 лет; людям, принимающим участие в испытаниях вакцины, и тем, кто не может быть вакцинирован по медицинским причинам.

— доказать вакцинированный статус можно, используя приложение «NHS Scotland Covid Status» для создания QR-кода;

— прибывающие в Шотландию из других частей Великобритании, могут показать свой статус вакцинации с помощью приложения национальной службы здравоохранения, а также через приложение «COVIDCert NI» (для жителей Северной Ирландии).

4. Северная Ирландия

— система обязательных ковид-паспортов в настоящее время не действует;

— жители могут добровольно скачать приложение «Cert Check NI», чтобы поощрить использование QR-кодов о вакцинации среди населения.

5
Нидерланды

— с 25 сентября 2021 года в Нидерландах введены обязательные пропуска с QR-кодами для посещения общественных мест для лиц старше 13 лет;

— по состоянию на 2 ноября 2021 года код понадобится для посещения: внутренних помещений заведений, где подают еду и напитки (не распространяется на заведения, работающие навынос); казино; фестивалей и концертов; коммерческих мероприятий, таких как торговые выставки; профессиональных спортивных матчей (для зрителей); учреждений культуры, таких как кинотеатры, театры и концертные залы;

— QR-код не требуется при посещении: открытых веранд ресторанов и баров (но нельзя заходить в помещение заведения даже в туалет); похорон; рынков и магазинов; мероприятий, организуемых в библиотеках или общественных центрах (в случае отсутствия питания и напитков); музеев; парков развлечений; зоопарков или природных парков; любительских спортивных матчей в качестве зрителя; учебных заведений. Также код не нужен для участия в культурных мероприятиях или исполнительском искусстве; участия в спортивных мероприятиях; для посещения работы;

— помимо этого, предъявитель QR-кода должен быть обязан иметь при себе удостоверение личности;

— система предоставления и контроля QR-кодов работает при помощи приложения для мобильных устройств Coronacheck.

6
Франция

— с 21 июля 2021 года были введены специальные «санитарные пропуска» (или «пропуска здоровья»), содержащие QR-коды, для входа в места досуга и культуры с количеством посетителей более 50 человек;

— для получения необходимо быть вакцинированным, или переболевшим, или иметь результаты тестирования;

— с 9 августа «санитарные пропуска» требуются для входа во все заведения (даже с количеством посетителей менее 50 человек), включая бары, рестораны, кафе и торговые центры, больницы, дома престарелых, медико-социальные учреждения, а также на мероприятия с массовым скоплением людей;

— «санитарный пропуск» необходим при путешествиях на поездах и самолетах, но на городской общественный транспорт требование не распространяется.

— с 30 сентября 2021 года «санитарный пропуск» также является обязательным для несовершеннолетних в возрасте от 12 и двух месяцев до 17 лет.

7
Израиль

— еще в феврале этого года введена система т.н. «зелёных паспортов (пропусков)», которые содержат QR-коды, их могут получить на разные сроки: привитые всеми предусмотренными компонентами вакцины (на 6 мес.); выздоровевшие от коронавируса (на 6 мес.); получившие положительный результат серологического анализа (до 31 марта 2022 года); получившие отрицательный результат ПЦР-теста (на 3 суток для взрослых и 7 суток для детей); получившие отрицательный результат экспресс-теста (на 1 сутки);

— «зелёный паспорт» позволяет гражданам Израиля посещать культурные и спортивные мероприятия и учреждения, общепит, вузы, уличные события для более 100 человек, молитвенные дома более чем на 50 человек и пр.

— перечень мероприятий и мест, которые возможно посещать с «зелёным пропуском», регулярно уточняется, и согласно последним изменениям от 28 октября 2021 года «зелёный пропуск» позволяет посещать марафоны и мероприятия на открытом воздухе с любым количеством участников.

8
Италия

— в сентябре этого года итальянское правительство издало декрет-закон № 127/2021, обязывающий всех сотрудников предъявлять т.н. Green Pass (цифровой QR-код или бумажный сертификат.) для входа на рабочие места;

— Green Pass можно получить после вакцинации, отрицательного результата теста или выздоровления от SARS-COV-2 в определенные сроки;

— проверки Green Pass должны будут проводить работодатели, а в случае неисполнение декрета на работодателя накладывается административный штраф в размере от 400 до 1000 евро, при этом в случае повторного нарушения положения административная санкция будет удвоена.

— на работников, допущенных к рабочему месту без Green Pass, также могут быть наложены административные штрафы в размере от 600 до 1500 евро;

— работники без Green Pass отстраняются от работы без сохранения зарплаты;

— еще с августа 2021 года лица старше 12 лет должны предъявлять Green Pass, чтобы получить доступ к определенным услугам или заведениям, и среди них: рестораны, бары и кафе для приема пищи за столом в помещении; представления, открытые для публики, спортивные мероприятия, как на открытом воздухе, так и в помещении; музеи и места культуры, шоу; бассейны и тренажерные залы, частные вечеринки, такие как свадебные приемы; фестивали и ярмарки; съезды и собрания, СПА и фитнес-центры; игровые залы и пункты приема ставок, залы для бинго и казино;

— с сентября Green Pass также требуется для посадки на внутренние и международные рейсы, междугородные и высокоскоростные поезда, автобусы дальнего следования, проходящие через более чем два региона, чартерные автобусы, а также межрегиональные корабли и паромы;

— Green Pass не требуется для проезда в автобусах, трамваях и метро в местных сетях общественного транспорта или в региональных поездах.

9
Южная Корея

— система QR-кодов была введена еще в начале пандемии — в июне 2020 года;

— действует для посещения ресторанов, баров, кафе, ночных клубов и спортивных учреждений;

— на входе в заведения граждане должны регистрироваться с помощью QR-кодов на своих смартфонах;

— муниципальные власти могут самостоятельно распространять систему QR-кодов на посещение библиотек, больниц, церквей;

— данные о гражданах, полученные с помощью кодов, вносятся в централизованную базу на четыре недели;

— в настоящее время данная система продолжает работать, а зоны действия QR-кодов расширяются в зависимости от количества заболевших коронавирусом

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