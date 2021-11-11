Как в мире применяют QR-коды в рамках борьбы с пандемией коронавируса

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Китай

— в апреле введены обязательные QR-коды для посещения отелей, ресторанов, магазинов, метро и жилых комплексов. Для этого компании Alibaba и Tencent разработали специальные приложения, которые позволяют оценить риск заражения каждого пользователя и в зависимости от этого присвоить ему QR-код одного из трех цветовых типов. Зеленый код дает человеку свободу перемещений; желтый — предписывает ему недельную самоизоляцию; красный — означает, что человек должен находиться в карантине 14 дней. При этом если человек с зеленым QR-кодом посетил, например, торговый центр, где было выявлено заражение ковидом, код может быть изменен на желтый.

Электронные сертификаты содержат:

- персональные данные: имя, пол, национальность, тип и номер удостоверения личности, район регистрации домашнего хозяйства, домашний адрес, контактный телефон, основная история болезни и другая информация;

- личную информацию о состоянии здоровья: температура тела, текущие симптомы, информация, касающаяся проживания и пребывания в зонах повышенного риска, контактов с людьми из зон повышенного риска, время объявления о состоянии здоровья и другая информация;

- историю путешествий: местоположение, где человек недавно жил и оставался в течение определенного периода времени, включая текущее местоположение и информацию о путешествиях;

- информацию о сертификации здоровья: результат оценки текущего состояния здоровья, вакцинация, результаты медицинских тестов и др.