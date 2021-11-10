Трагедия А300 в США: из-за чего произошла одна из крупнейших в мире авиакатастроф

Ровно 20 лет назад Airbus А300 компании American Airlines рухнул на жилой район Нью-Йорка, едва успев взлететь. Авиакатастрофа унесла жизни 265 человек. Расследование, длившееся три года, показало, что причиной крушения стало попадание самолета в турбулентный след от взлетевшего перед ним лайнера — произошел отрыв вертикального хвостового стабилизатора, пилоты потеряли управление. «Газета.Ru» восстанавливает хронологию событий 12 ноября 2001 года.

Самолет A300-600R вылетел из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в 9.14, взяв курс на Доминикану. Командиром воздушного судна был 42-летний Эдвард Стейтс, опытный пилот, проработавший в авиакомпании более 16 лет. У него было 1723 часа налета на Airbus A300 в качестве капитана. Вторым пилотом был 34-летний Стен Молин, имевший более 10 лет стажа.

Через 1 минуту и 46 секунд после взлета американский самолет попал в спутный след от взлетавшего перед ним самолета японской авиакомпании. Второй пилот на максимальной тяге на высоте 700 метров пытался выровнять самолет и пять раз перекладывал руль, но лайнер затрясло.

Через две минуты жители района Рокэвей в округе Куинс заметили самолет, от которого в небе отвалились двигатели, после чего он начал стремительно падать на землю.

close 100% Кадр из анимированной реконструкции аварии NTSB

«То, что испытывали в последние секунды пассажиры в салоне самолета, – это ужасная тряска перед тем, как он разбился и разлетелся на куски», – говорят авторы документального фильма, который выйдет позже на National Geographic.

В 9.17 лайнер рухнул в 8 км от аэропорта — на жилой квартал в районе Куинс. Местные перед падением самолета слышали взрыв и видели яркую вспышку у правого борта А300. Некоторые из них выпрыгивали из окна.

«Я был на кухне и видел, как самолет врезался в дом за моим домом… Потом были огромные огненные шары, и я выпрыгнул из окна своего дома. Это было похоже на взрыв бомбы», – передавал телеканал CNN рассказ очевидца.

Некоторым едва удалось выжить. Так, в момент крушения Кевин и Эйлин МакКеон сидели за чашкой кофе на кухне, их маленькая дочь была с ними.

«Мы почувствовали, как комната задрожала и просто взорвалась. Моя дочь вылетела через дверь внутреннего дворика. Мою жену выбило в гостиную, а я вылетел через дверь внутреннего дворика за моей дочерью», – рассказывал глава семьи.

МакКеонам чудом удалось избежать травм: один из двигателей Airbus врезался в их подъездную дорожку, раздавив лодку. Часть их дома загорелась.

В 9.25 президенту США Джорджу Бушу, находившемуся в тот момент на заседании Совета национальной безопасности, сообщили о катастрофе. Через полчаса Мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани распорядился закрыть все нью-йоркские аэропорты, тоннели и мосты. В городе была объявлена тревога, готовилась эвакуация правительства и жителей.

В первые часы после крушения самолета в Куинсе власти США и многие американцы подозревали, что это – теракт, так как прошло всего два месяца с трагедии 11 сентября 2001 года, когда вследствие действий боевиков были разрушены башни-близнецы Всемирного торгового центра и часть здания Пентагона.

В 12.15 началась эвакуация штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, а также небоскреба Empire State Building, который после уничтожения башен-близнецов снова считался самым высоким зданием. «Это мера предосторожности», – пояснял Джулиани каналу CNN. В 13.00 мэр Нью-Йорка провел пресс-конференцию, на которой сообщил о гибели всех, кто находился на борту самолета. Авиакатастрофа забрала жизни 265 человек: 251 пассажира, девяти членов экипажа и пяти жителей Куинса.

close 100% Место крушения самолета Wikimedia Commons

К месту крушения самолета прибыли 44 пожарные машины и 200 сотрудников спасательной службы Нью-Йорка. Спустя три часа пожар на месте падения самолета был потушен, спасательные работы продолжались, бортовые самописцы были обнаружены и отправлены в Вашингтон.

Вскоре Национальное управление по контролю за безопасностью на транспорте сообщило руководству страны и города о том, что теракт не мог быть причиной авиакатастрофы.

По результатам расшифровки черных ящиков и полного расследования американские специалисты пришли к выводу, что причиной крушения рейса 587 было попадание в турбулентность, вызванную следом авиалайнера японского самолета: именно она срезала хвост Airbus A-300.

close 100% Найденная часть вертикального хвостового стабилизатора рейса 587 NTSB/Wikimedia Commons

Анализ радиолокационных данных и характеристик ветра показал, что реактивный самолет пересек след за предыдущим самолетом, хотя траектория пролетевшего ранее японского Боинга 747 была на 240 метров выше, чем у рейса 587.

Записи черных ящиков вместе со звуком дребезжания самолета на диктофоне кабины, а также отчет двух пилотов о турбулентности в следе, данные самописца полетных данных указывали на то, что хвостовой киль оторвался первым, а двигатели продолжали работать.

«Мы не нашли никаких других доказательств какого-либо столкновения с каким-либо посторонним предметом. Похоже, что это какой-то аэродинамический эффект», – цитировало издание слова представителя национального совета по безопасности на транспорте Джорджа Блэка.

Следователи также проанализировали записи о техническом обслуживании А-300, авиакомпания проводила проверку безопасности своего парка Airbus. Выяснилось, что хвостовое оперение А-300 не имело следов коррозии и других повреждений.

Официальные лица компании American Airlines утверждали, что напряжение из-за турбулентности в спутном следе в сочетании с действиями опытного летного экипажа могло превысить нагрузку, на которую рассчитан хвостовой стабилизатор.

И вертикальное оперение, и руль направления оторвались перед аварией, но неизвестно, вызвал ли этот сбой аварию или произошел из-за перекоса самолета при падении, писала 27 ноября 2001 года The New York Times.

«Когда самолет ударился о землю, к фюзеляжу все еще были прикреплены обрывки композитного материала, причем некоторые части заканчивались волокнами, уходящими вверх, как щетина. Как и все конструкции самолета, хвостовая часть была спроектирована так, чтобы функционировать, даже если она подвергалась воздействию на 50% большей силы, чем самая высокая нагрузка, которую он ожидал увидеть за весь срок службы.

А300 мог иметь огромную конструктивную ошибку, или плавник на этом самолете мог иметь необнаруженный недостаток, который сделал его слабее, чем ожидалось», – сообщало издание.

В окончательном отчете комиссии по расследованию авиакатастрофы от 24 октября 2004 года сказано, что ее причиной стало попадание A300 в спутный след от взлетающего перед ним самолета японской авиакомпании и высокая чувствительность руля направления к управляющим действиям педалями. Это и привело к отрыву вертикального хвостового стабилизатора и потере управления.

close 100% У мемориала памяти жертва авиакатастрофы в Рокавей-парке, Нью-Йорк, 2020 год Mark Lennihan/AP

Впоследствии в Куинсе был создан мемориал в память о погибших.