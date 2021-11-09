Погибшего в Петербурге бойца СОБР представят к награде посмертно

В Санкт-Петербурге утром 9 ноября проходила операция по задержанию телефонных мошенников. Один из них сбежал на микроавтобусе и сбил насмерть подполковника СОБР Евгения Захарова — известного в Росгвардии ветерана боевых действий, имеющего госнаграды. Преступника задержали, против него возбудили уголовное дело. Погибшего собираются представить к госнаграде посмертно. У него остались жена и трое детей.

Утром 9 ноября в Санкт-Петербурге проводилась спецоперация по задержанию телефонных мошенников, во время которой под колесами автомобиля погиб сотрудник Росгвардии. Первой об этом сообщила «Фонтанка.ру».

Около 8 утра бойцы СОБР помогали полиции задержать преступников, которые под предлогом помощи родственникам, попавшим в беду, вымогали по телефону у граждан деньги. Однако во время спецоперации у дома жертвы мошенников на Пулковском шоссе один из злоумышленников попытался сбежать на микроавтобусе Fiat Ducato. Он сбил сотрудника СОБР, а затем переехал его. Боец спецподразделения скончался на месте от полученных травм.

Источник в правоохранительных органах рассказал Lenta.ru, что спецоперации предшествовала долгая работа оперативников: им удалось выйти на след группы мошенников, которые специализировались на автоподставах. 9 ноября задержания подозреваемых проходили по разным адресам в Петербурге, в том числе на Пулковском шоссе.

Часть сотрудников органов направилась в квартиру одного из преступников, другие остались прикрывать на улице. В это время во дворе дома в машине сидел один из главных подозреваемых в этом расследовании. «Когда он увидел росгвардейцев, стал прорываться и сбил сотрудника СОБР, а затем скрылся», — сообщил собеседник издания.

Силовики объявили в городе план «Перехват». Спустя примерно час машину преступника обнаружили на заправке на кольцевой автодороге в районе Мурино. Находившегося за рулем 38-летнего мужчину задержали и доставили в к следователям. Сейчас он на допросе, решается вопрос о ходатайстве в суд об избрании ему меры пресечения. Как пишет SHOT, сбивший росгвардейца водитель после задержания заявил, что принял бойца за бандита, поскольку тот перегородил ему дорогу.

Позже пресс-служба Росгвардии раскрыла имя погибшего. Им оказался 48-летний подполковник Евгений Захаров — известный среди бойцов СОБР сотрудник, ветеран боевых действий, старший оперуполномоченный отряда «Гранит». Захаров служил в правоохранительных органах с 2003 года, он участник контртеррористической операции, имеет госнаграды: медаль Суворова, медаль «За отличие в охране общественного порядка».

«У погибшего сотрудника Росгвардии остались жена и трое детей. Он был заботливым мужем и отцом, надежным товарищем, готовым в любой момент прийти на помощь, с полной самоотдачей относился к службе и неоднократно проявлял решительность, стойкость и высокий профессионализм в боевых ситуациях», — говорится в сообщении ведомства.

В службе отметили, что семье Захарова окажут всю необходимую поддержку, а самого погибшего, скорее всего, представят к награде за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи посмертно. Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).