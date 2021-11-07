После массовой драки со стрельбой в подмосковном Домодедово возбуждено дело

По факту драки в подмосковном городе Домодедово возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство», хотя в полицию никто не обращался. Кто-то из участников драки стрелял из пневматики, кто именно — будут разбираться правоохранители. По словам одного из участников, стреляли в воздух, чтобы припугнуть оппонентов. Семь человек уже задержаны.

Полиция задержала нескольких участников массовой драки в подмосковном городе Домодедово. По версии правоохранительных органов, они активнее прочих участвовали в конфликте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД Московской области.

«В настоящее время сотрудники полиции доставили в УМВД семерых молодых людей, активно принимавших участие в конфликте. По предварительным данным, конфликт между группой граждан произошел на бытовой почве из-за словесной перепалки», — говорится в сообщении ведомства.

В полицию никто из участников драки не обращался. Однако на следующий день дознавателем УМВД России по Домодедово было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

О том, что драка в Домодедово произошла не из-за конфликта на национальной почве, заявил также один из участников потасовки. Его слова передает Telegram-канал Mash.

«Конфликт не был на межнациональной почве. Чтобы ты понимал, с нами, за нас еще были русские, два-три мальчика было, которые дрались там», — сообщил собеседник издания.

Причиной драки, по его словам, стало «скопление людей» в привычных местах отдыха местной молодежи.

«Мы подошли: «Зачем вы скопились тут? Давайте мирно решим». Один из них начал выпендриваться на моего друга», — добавил он.

Началось все с драки «два на два», после которой противоборствующие стороны позвали «старших», которых «было немало». После этого один из дерущихся выхватил пневматический пистолет и несколько раз выстрелил — по словам источника Mash — в воздух, чтобы осадить противников.

«И там один из них начал выпендриваться на моего друга, за которого влетел второй друг с бутылкой пива. Я у него отнял эту бутылку пива, завязалась драка два на два. И после этого они подтянули своих старших людей, которых было также немало», — сказал также собеседник Mash. Он также заявил, что драться приехали «люди из других районов, в кофтах, а не куртках, явно настроенные подраться».

В это же время в соцсетях некоторые местные жители заявляют, используя пейоративные этнофолизмы, что «около 50 нерусских приезжих» избили порядка 15 местных русских подростков. Кроме того, высказывалась версия, что нападавшие «приехали на приорах» и водитель одной из машин даже якобы стал давить местных. Подтверждений этим заявлениям нет.

Кто-то, напротив, называет причиной конфликта «затянувшиеся выходные», исключая фактор межэтнического противостояния.

Свидетелями массовой драки также стали дети — их испуганные голоса слышны на одной из видеозаписей с места событий.

Драка в Домодедово стала уже третьим столкновением в Московском регионе за последнюю неделю, привлекшим внимание СМИ и правоохранителей. Ранее четверо молодых россиян, уроженцев Азербайджана, были задержаны и арестованы по подозрению в избиении отца с ребенком в Новой Москве. Кроме того, в конце октября житель Лыткарино был избит толпой неизвестных — жена пострадавшего называла их «выходцами с Кавказа», нападавших ищут.