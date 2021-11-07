Суд арестовал всех участников избиения мужчины с ребенком в Новых Ватутинках

Суд арестовал всех четырех фигурантов дела о драке в Новых Ватутинках — до 5 января 2022 года. Они признают участие в драке и готовы понести наказание за хулиганство, но не согласны с обвинением в покушении на убийство. Инцидент произошел 4 ноября в Новой Москве: после конфликта в магазине четверо молодых людей напали на мужчину с ребенком.

Всех четырех задержанных по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве арестовали на два месяца — до 5 января 2022 года. Такое решение принял Щербинский районный суд.

Первым арестовали 19-летнего Фарамаза Гасанова. Следствие считает, что именно он во время драки достал нож. Вторым решение суда услышал 17-летний участник конфликта. По версии правоохранителей, он ударил ребенка по лицу. Третьим арестовали 21-летнего фигуранта дела. Четвертым арестовали 18-летнего мужчину. Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Мужчины заявили, что признают свое участие в драке и вину, но в хулиганстве, а не в покушении на убийство, в чем их сейчас обвиняют.

Драка в Новых Ватутинках произошла 4 ноября. На следующих день в соцсетях появились видеозаписи, на которых видно, как группа мужчин набрасывается на мужчину с ребенком. Кадрами заинтересовались в полиции — в течение суток нападавших удалось найти.

Следствие провело очные ставки и обыски в квартирах задержанных. Изначально против них возбудили уголовное дело о хулиганстве. Позже дело было переквалифицировано на более тяжкую статью — «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего».

Как сообщили в полиции, были задержаны трое граждан России «2000, 2002 и 2003 года рождения и один мужчина 2002 года рождения, уроженец ближнего зарубежья». Трое из них — братья, они приехали из Оренбургской области.

Позже в МВД уточнили, что все четверо зачинщиков конфликта родились в одном из государств Закавказья. Как пишут СМИ, все четверо — уроженцы Азербайджана.

Как рассказал «Газете.Ru» глава РОО «Азербайджанская община Москвы» Шамиль Тагиев, акцента на национальности преступников делать не стоит.

«Ребята являются гражданами РФ и никакого отношения к Азербайджану не имеют. Это российские граждане. Говорить о том, что это азербайджанцы, только понаехали, здесь совершают только преступления и никакой пользы от них нет, ни к чему хорошему не приведет», — сказал он.

Вместе с тем Тагиев отметил, что в случае совершения преступления наказанию должны подвергаться все, вне зависимости от национальности. «Никто не может оправдать преступление или правонарушение», — подчеркнул он.

Мнение сторон о конфликте

Конфликт начался в магазине, но потом перешел на улицу. «Шли мимо магазина и решили купить водички, ребенок попросил сок. Мы купили воды, вышли из магазина. Я не заходил туда, заходил товарищ», — рассказал Александр, который был с ребенком, телеканалу РЕН ТВ.

По его словам, драка началась с того, что нападавшие «на ровном месте» задели его товарища, а потом и ребенка. «Как-то так получилось, что они его [ребенка] просто задели, причем специально задели, ударили по щеке», — вспоминает пострадавший в видео МВД.

Он отметил, что пытался защитить сына. «Слово за слово, кто-то кого-то толкнул. И словесная перепалка перетекла в драку. Через несколько минут один из них достал нож, стал угрожать», — рассказал он.

После того, как он попытался заслонить ребенка, на него напали. «Просто без разговоров начали бить меня», — рассказал Александр.

Его товарищ стал защищаться и побежал за нападавшими, которые попытались скрыться. В это время, по словам Александра, он взял ребенка и пошел домой. Знакомый потерпевшего рассказал, что попытался привлечь внимание прохожих, так как понимал, что «не справится один с четырьмя». «Я больше всего боялся из-за ножей, потому что в первой перепалке он раза три промахнулся просто», — признался участник конфликта.

Адвокат одного из обвиняемых в нападении рассказал, что конфликт, по версии его подзащитного, начался с того, что якобы потерпевшие первые начали оскорблять компанию. Якобы друг потерпевшего сидел на лавочке и распивал спиртные напитки, приставая к прохожим, пишет Telegram-канал Baza. У одного из арестованных он попросил 10 рублей, на что тот ответил отказом.

Тогда приятель Александра послал молодого человека в грубой форме, что ему не понравилось. Юноша позвал своего брата, после чего вспыхнула словесная перепалка. Он утверждает, что товарищ мужчины с ребенком метнул в него бутылкой из-под пива и попал в телефон, который разбился.

Задержанные признают вину в хулиганстве, но отрицают обвинение в покушении на убийство. Кроме того, они отрицают наличие ножа во время драки и пощечину ребенку.

Очевидцы произошедшего рассказали агентству РИА «Новости», что у нападавших были ножи. Так, сотрудница магазина, где начался конфликт сообщила агентству, что минимум у двоих из нападавших они были. Также она подтвердила, что перепалка началась в магазине. Мужчины о чем-то спорили.

Местные жители пожаловались РИА «Новости», что в районе небезопасно. Отмечается, что в Новых Ватутинках нет своего отделения полиции, ближайшее — в 20 минутах езды.