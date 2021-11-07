По факту инцидента со стрельбой в Балашихе возбуждено уголовное дело

В Балашихе недовольный шумом работ жилец обстрелял из травматического пистолета ремонтников, чинивших лифт. По словам жителей дома, рабочие хамят в ответ на любые вопросы, а шумные работы почему-то ведут по ночам. Как рассказала «Газете.Ru» местная жительница, грузовые лифты в 20-этажном доме не работают уже несколько месяцев, люди ходят домой пешком — пассажирские лифты тоже периодически ломаются.

В многоквартирном доме №30 по Чистопольской улице в подмосковной Балашихе недовольные шумом жильцы напали на рабочих, занимавшихся заменой лифтов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

«Установлено, что инцидент произошел между работниками, проводившими ремонт лифтового оборудования, и жильцами дома. В ходе конфликта одним из участников был произведен выстрел предположительно из травматического пистолета», — отметили в полиции.

В местной группе «Балашиха рулит!» жители 20-этажного дома пишут, что ни один из шести лифтов не работает с июля.

При этом рабочие занимаются ремонтом лифтов круглые сутки — даже ночью.

Местная жительница Светлана рассказала «Газете.Ru», что дом сдали в 2014 году: «Сначала это был рай, а не ЖК: рядом лес, машины в паркинге, двор без машин, на въезде шлагбаум». По ее словам, проблемы начались после смены управляющей компании в 2020 году. Одновременно поменялась компания, обслуживающая лифты. Их признали изношенными и решили заменить сразу в трех домах — лифты «экстренно отключили 12 июля 2021 года».

«С конца августа началась работа по замене сначала грузовых лифтов во всех трех подъездах. Были ужасные ночи, когда работали то ли дрелью, то ли перфоратором, молотками. Грохот был неимоверный. В конце сентября я только из роддома вернулась с новорожденным, он аж вздрагивал при этих звуках, другие маленькие дети пугались и плакали. Да и я только чуть вздремну ночью, как начинают шуметь», — говорит Светлана.

По ее словам, рабочие на просьбы не заниматься ремонтом ночью отвечали, что у них есть разрешение, и предлагали вызывать полицию.

«Второй лифт в подъезде каждый день ломается, чинить его уже не спешат, часто так и ходим пешком с 18-го этажа с детьми, колясками, сумками», — добавила жительница дома.

По ее словам, установкой занимаются «люди южных кровей».

«Не очень понятно, почему они стараются выходить поздно вечером и ночью на эти работы. Бывает вижу их и днем, но это нешумовые работы. Скоро будут менять второй лифт, пассажирский. Опять это начнется», — заключила она.

Жильцы дома также заявили изданию «Подъем», что ремонтники ведут себя необычно.

«Рабочие реагируют на все вопросы странно, хамят. Они не говорят, из какой они компании. Когда жители подходят, вопросы задают, вообще неадекватная реакция идет. Люди нервничают, потому что лифтеры работают не днем, а по ночам. <…> Это уже не первая такая перепалка», — передает издание слова местных жителей.

По их словам, полиция на вызовы не приезжала. Кроме того, обеспокоены балашихинцы и соседом, пустившим в ход травматический пистолет.

«Мои дети могли пройти мимо. Пускай полиция с ним [соседом] разбирается. Все друг друга ненавидят... Из-за чего? Стоит ли чья-то жизнь этого?» — вопрошает один из жильцов.

В обсуждении инцидента со стрельбой в соцсетях выложили также видеозапись, на которой один из ремонтников, предположительно, чинивших лифт в доме №30, переругивается с местной жительницей. Она в грубой форме грозится, что вызовет полицию — по-видимому, из-за шумных работ. Рабочий отвечает в той же форме.

Пешком на 18-й этаж

Жильцы дома №30 по Чистопольской улице еще с середины лета жалуются на неработающие лифты. «Отключили... одновременно 6 лифтов, ссылаясь на то что они вышли из строя. Мы почти месяц ходим пешком на 18-й этаж, сил больше нет терпеть этот ад», — говорится в одном из постов в паблике «Балашиха рулит!».

Аккаунт городской администрации Балашихи 30 июля оставил комментарий под этой публикацией.

«В данном [доме] установлено оборудование итальянского производителя «Monitor», который прекратил свое существование в 2015 году, в связи с чем поставка запчастей невозможна.

Остановка лифтов является вынужденной мерой, для предотвращения ситуации угрозы жизни граждан.

Управляющей организацией <...> ведется поиск аналогов для замены изношенного механизма. В Администрации г. о. Балашиха данный вопрос находится на контроле. Дополнительно сообщаем, что в настоящий момент прорабатывается вопрос полной замены лифтового оборудования в многоквартирном доме», — говорится в посте.

Как рассказала «Газете.Ru» жительница дома, до смены управляющей компании лифты «отлично обслуживали и чинили, закупая запчасти у проверенных продавцов». Она считает, что новая компания по обслуживанию лифтов не имела опыта, поэтому «за год они их совсем угробили».