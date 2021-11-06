Планировавшие уволиться врачи из ЕАО забрали заявления

Подавшие заявления об увольнении медики из Еврейской автономной области поменяли свое первоначальное решение. До этого 25 сотрудников скорой помощи отказались прививаться от коронавируса и заявили о готовности уйти с работы. Теперь же большая часть отозвала заявления, поскольку после разговора с местными властями им разрешили сдать анализы на антитела к COVID-19. Специалисты при этом настаивают, что не являются «антиваксерами», а выступают лишь против принудительной иммунизации от коронавируса.

В Еврейской автономной области (ЕАО) ранее написавшие заявления об увольнении сотрудники единственной станции скорой помощи в Облучье отзывают их. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу правительства региона.

Собеседник агентства, в частности, заметил, что речь идет о «подавляющем большинстве» сотрудников.

Информацию о том, что коллектив поменял мнение относительно увольнения, подтверждает интернет-газета «Набат». Сотрудник скорой, депутат Облученского районного Собрания от КПРФ Иван Краснослободцев пояснил изданию, что целью массового увольнения был не «саботаж», а желание привлечь внимание к этой проблеме. Если бы ситуация не изменилась, то, с его слов, медики бы действительно ушли с работы.

«Своей цели мы добились – нас услышали. Заявления забрали все, кроме двоих работников. Но они увольняются по другим причинам», — сообщил Краснослободцев.

Удалось разрешить инцидент после беседы трудового коллектива с региональными властями — зампредом правительства ЕАО Валерием Жуковым, начальником департамента здравоохранения области Андреем Лебедевым. Взбунтовавшиеся медики, напомним, утверждали, что у них уже давно выработался иммунитет к COVID-19, и необходимости вакцинироваться нет.

По итогам встречи 6 ноября всем медицинским работникам было предложено пройти обследования на антитела к коронавирусу, на основании чего человек будет принимать решение, делать прививку или нет.

«Я хочу, чтобы все понимали: никакие мы не «антиваксеры». Лично я регулярно ставлю прививки от клещевого энцефалита, так как часто бываю в тайге. Все прививки, которые нам положено иметь, у нас есть. Иначе бы нас не допустили до работы на скорой», — подчеркнул Краснослободцев, добавив, что выступает против лишь «принудительного испытания на людях препарата, который до конца не прошел все испытания».

События вокруг отказавшегося от «принуждения» к иммунизации медперсонала в Облучье стали развиваться 3 ноября. Изначально было известно, что заявления об увольнении написали 15 сотрудников. Предполагалось, что они должны доработать до 15 ноября. Впоследствии к ним присоединились еще 12 человек. В общей сложности заявления подали 27 сотрудников двух филиалов скорой помощи из города Облучье и села Пашково. Они выражали готовность продолжать работу, но без прививок, а также требовали разъяснить законность требования об обязательной вакцинации. Краснослободцев, в частности, обратился с таким запросом в прокуратуру региона.

Реакция местных властей также оказалась неоднозначной и подверглась критике со стороны местных жителей. В Депздраве заверили граждан, что на территории Облученского района, где проживают порядка 25 тыс. человек, задействованы пять бригад скорой помощи, часть которых базируется в ближайших селах. Этого количества сотрудников, как говорилось в заявлении департамента здравоохранения, хватит для обеспечения людей медицинской помощью.

Причем релиз, опубликованный в Instagram ведомства, поставили под сомнение: в нем цитата приписывалась главврачу областной станции скорой помощи Владиславу Когану, который незадолго до этого, напротив, сетовал, что не знает, «как выйти из ситуации» и что «скорая останется неприкрытой», если люди уволятся. Местное население в социальных сетях, ко всему прочему, выражало недоумение по поводу тезиса о том, что врачей хватает, и приводило противоположные этому примеры.

На основании постановления главного санитарного врача ЕАО Павла Копылова, с 15 ноября необходимо привить от коронавируса не менее 80% коллективов. В случае немотивированного отказа сотрудников необходимо отстранять от работы. Минздрав со своей стороны, реагируя на новости о нехватке бригад скорой помощи в Облучье, пообещал привлечь дополнительных специалистов и сформировать новые бригады.