«Ъ» рассказал детали смерти сотрудника посольства РФ в Германии

35-летний российский дипломат погиб в столице ФРГ. Инцидент произошел еще 19 октября, но известно о случившемся стало лишь теперь. По предварительной информации, мужчина выпал из окна одного из зданий, расположенных на Беренштрассе, где находится посольство РФ. В дипмиссии отказались сообщать какие-либо подробности по этическим соображениям. МИД России не дал согласие на вскрытие тела — его уже увезли на родину.

В Берлине погиб сотрудник российского посольства. Об этом в пятницу, 5 ноября, пишет издание Der Spiegel со ссылкой на немецкие службы безопасности и полицию.

Тело дипломата обнаружили еще утром 19 октября, но информация об инциденте попала в СМИ только сейчас. Труп нашли на тротуаре прямо под окнами дипмиссии. На место сразу вызвали медиков, однако попытки реанимировать россиянина не привели к успеху.

По предварительной информации, мужчина выпал из окна комплекса зданий, расположенных на Беренштрассе, где расположено российское посольство. Известно также, что МИД России не дал согласие на вскрытие тела — его уже увезли в РФ.

В немецкой службе безопасности указали, что обстоятельства смерти им неизвестны. Из-за дипломатического статуса погибшего прокуратура Берлина не смогла расследовать гибель россиянина.

В российском посольстве инцидент назвали «трагической случайностью» и отказались давать какие-либо подробности по этическим соображениям.

На брифинге в МИД Германии сообщили, что им известно об инциденте. «Но деталей я приводить не буду», — цитирует ТАСС представителя ведомства Кристофера Бургера.

«Прошу о понимании, что по причинам защиты личных данных скончавшегося и близких я не могу привести другие подробности», — добавил он.

По предварительным данным, погибшему было 35 лет. Der Spiegel, ссылаясь на немецкие службы безопасности, сообщает, что мужчина был связан со второй службой ФСБ (официально она называется службой по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, неофициально «двойка» — «Газета.Ru»). Службу считают преемницей пятого управления КГБ, которое занималось контрразведывательной деятельностью по линии «борьбы с противниками государственной идеологии».

Как утверждает «Коммерсант» со ссылкой на данные Bellingcat и The Insider (обе организации признаны иноагентами), погибший был сыном начальника управления ФСБ по защите конституционного строя, генерал-лейтенанта Алексея Жало — сообщается, что в посольстве Кирилл Жало якобы числился вторым секретарем.

«Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными», - отметили в российском диппредставительстве.

«Трагический несчастный случай с российским дипломатом произошел 19 октября 2021 года. Все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в соответствии с действующей практикой», — пояснили в посольстве РФ.

Следственные действия в связи с гибелью дипломата продолжаются.