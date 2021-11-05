Врачи дали советы по лечению COVID-19 в домашних условиях

Основная масса пациентов, которые заболели коронавирусом, лечатся дома, сообщили «Газете.Ru» врачи. Однако часто россияне бесконтрольно применяют препараты, которые могут даже навредить здоровью. В частности, речь идет об антибиотиках, которые никак не влияют на COVID-19.

В сложившейся эпидемиологической обстановке в России многие пациенты с легкой или средней формой коронавируса лечатся дома. Однако зачастую россияне принимают препараты, которые не помогают при COVID-19, заявил «Газете.Ru» заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган.

«COVID-19 начинается как банальное острое респираторное заболевание и 80% пациентов в госпитализации не нуждаются и наблюдаются до выздоровления на амбулаторном этапе. В настоящее время лечение ковида наиболее разработано на стационарном этапе, когда развиваются такие осложнения, как дыхательная недостаточность и цитокиновый шторм», — пояснил медик.

Однако, когда россияне лечатся дома, они применяют набор препаратов, которые либо не доказали свою эффективность, либо должны применяться только под наблюдением врача.

«Например, от качества препаратов с заявленным противовирусным действием оставляет желать лучшего. В этом плане можно упомянуть фавипиравир и его дженерики, арбидол, гриппферон, ингавирин и так далее, все эти препараты малоэффективны и применять их не следует», — отметил Каган.

С ним согласен и руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт Сергей Панов. По его словам, помимо этой группы лекарств, амбулаторные пациенты часто принимают антибиотики.

«При первых признаках болезни люди сразу же бегут в аптеки и покупают себе антибиотики. К сожалению, это породило мировую проблему — антибиотикорезистентность. То есть антибиотики не смогут помочь вам даже при самых простейших бактериальных инфекциях. Эти препараты могут быть добавлены к лечению только в том случае, если есть подтверждающие признаки присоединения бактериальной инфекции», — пояснил он.

Также не дали убедительных результатов и исследования эффективности различных витаминов и минеральных добавок в лечении острых респираторных вирусных заболеваний вообще и COVID-19 в частности, добавил заслуженный врач.

«При коронавирусной инфекции действительно допускается прием витаминов С, D и цинка. Также оправданным является прием поливитаминов и мультивитаминных комплексов. Но важно помнить, что витамины — это тоже лекарственный препарат, именно поэтому их назначением занимается доктор», — уточнил Панов.

В связи с чем, перед тем, как определить, каких витаминов не хватает в организме, нужно сдать анализы, чтобы рассчитать дозировку. «При самоназначении можно в лучшем случае не получить никакого эффекта, поскольку некоторые витамины нивелируют друг от друга), либо, в худшем случае, получить аллергическую реакцию», — рассказал терапевт.

Еще одними препаратами, которыми активно злоупотребляют россияне, стали глюкокортикостероиды — они назначаются при средней и тяжелой степени течения болезни для госпитализированных пациентов.

«Назначаются они только врачом, так как это гормональные препараты и они влияют на функционирование эндокринной системы: надпочечники и другие железы внутренней секреции», — пояснил Панов.

Медики советуют, при любых признаках ОРВИ или гриппа следует обратиться к врачу.

«Не занимайтесь экстренным самолечением, вы можете просто не заметить симптомов, а тем более их сочетаемости, и начать лечиться не от той болезни. Если насморк, кашель и боль в горле сопровождаются одышкой, повышением температуры, то обязательно вызывайте врача на дом, он сделает мазок для ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Определить COVID-19 у вас или нет может только врач», — предупредил терапевт.

«Самостоятельно в домашних условиях может использоваться симптоматическая терапия, которая одинакова при всех острых респираторных инфекциях и направлена, прежде всего, на снижение лихорадки, болей в мышцах и головной боли», — заключил Каган.