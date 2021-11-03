Тюменцам придется терпеть запах сожженной курицы еще две недели

Горение на полигоне Боровской птицефабрики, где проводится утилизация поголовья кур из-за гриппа, должно полностью прекратиться к 15 ноября. Жители Тюмени жалуются на запах сожженной резины и курицы уже две недели. Еще столько же им остается его терпеть — другого варианта у властей не было.

Альтернативы сжиганию поголовья кур, у которых на птицефабрике «Боровская» выявили высокопатогенный «птичий грипп», не было. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов, комментируя ситуацию с запахом сожженной резины и курицы, на который жители регионального центра жаловались на протяжении двух последних недель.

Он пояснил, что для предотвращения распространения вируса и подавления вспышки власти должны были «молниеносно быстро сжечь птицу до несгораемого остатка».

«К сожалению, у нас не было другого выхода в данной ситуации. Это не только опасный, но и активный вирус. Чем дольше зараженная птица остается в очаге, тем выше вероятность дальнейшего распространения этого вируса», — приводит слова Чейметова портал 72.ru.

Перевозить зараженных птиц запрещено по ветеринарным правилам, транспортировка могла только расширить очаг эпидемии, добавил он.

«В дороге может случиться все, что угодно — упало перо, капнула капля крови, и вся область осталась без яйца и мяса птицы, а эпидемия продолжит дальше шагать по стране. Именно поэтому, согласно правилам, уничтожение зараженной птицы должно производиться как можно ближе к очагу заражения. Кроме того, зараженную птицу нельзя просто взять и сжечь в чистом поле — эту работу полагается проводить на подготовленном полигоне», — уточнил чиновник.

Специальные устройства для сжигания птиц в регионе есть, но в сжатые сроки они не смогли бы справиться с большими объемами. Чейметов проинформировал, что

активная фаза горения на полигоне птицефабрики завершена.

Постановление о введении карантина по высокопатогенному гриппу птиц на территории птицефабрики «Боровская» губернатор Тюменской области Александр Моор подписал 13 октября. Тогда решено было уничтожить все поголовье — около 4,5 млн птиц. Спустя несколько дней сотрудники Роспотребнадзора обнаружили превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе на Войновке.

1 ноября местные cледователи организовали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В свою очередь, местные жители в соцсетях описывают ситуацию, в которой они оказались в последние недели:

«Вот уже больше недели наша семья сидит в карантине по ковиду. В семье есть заболевшие. Никуда не выходим. Нормальное желание открыть окно и проверить комнату превращается в несбыточную мечту. Мы не можем выходить на улицу по болезни. И в то же время не можем даже открыть окно, чтобы сделать глоток воздуха! У заболевших наблюдается усиление головной боли. Мне, как человеку просто контактному и не болеющему, невыносимо: я чувствую этот - даже не запах, а смрад! Смрад, от которого просыпаюсь даже ночью, если вдруг окно чуть-чуть приоткрыто. У меня вопрос:

что конкретно я, моя семья и все жители Тюмени сделали тем людям, которые принимают решение травить тут всех, как в газовой камере?

У скольких тюменцев на этом фоне болит голова? Сколько вредных частиц осели в воздухе? И кто потом нам компенсирует тот урон здоровью, который нанесен безответственными действиями безответственных людей?» — пишет один из пользователей паблика «Тюмень» во «ВКонтакте».

По последней информации, распространенной оперативным штабом города 3 ноября,

горение на полигоне птицефабрики, по расчетам специалистов, должно полностью прекратиться к 15 ноября.

«К этому времени вся подлежащая утилизации птица сгорит до зольного остатка, как и предписано ветеринарными правилами. Кроме того, 18 ноября будет проведено сжигание яичного порошка, но этот процесс займет всего одну ночь», — говорится в сообщении.