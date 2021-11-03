СК возбудил уголовное дело после авиакатастрофы в Иркутской области

В Иркутской области потерпел крушение грузовой самолет Ан-12, перевозивший продукты на Чукотку. Борт разбился недалеко от аэродрома во время посадки при попытке зайти на второй круг в условиях сильного мокрого снега, затрудняющего видимость. СК возбудил уголовное дело, ответственным лицам грозит до семи лет лишения свободы.

Грузовой самолет Ан-12 разбился в среду, 3 ноября, под Иркутском. Авиакатастрофа произошла в 7 км от областного центра, в районе села Пивовариха. Борт следовал по маршруту Кепервеем (Чукотский автономный округ) — Якутск — Иркутск.

Как сообщили в Сибирском авиационно-поисковом спасательном центре, борт потерпел крушение в лесу недалеко от аэродрома.

«Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров», — передает ТАСС.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что погибли все, кто находился на борту.

«Мы видим только одно, что, к сожалению, все погибли. Фрагменты тел имеются. По некоторым данным, от пяти до семи человек. По полетным спискам сейчас уточняется», — цитирует его «Интерфакс».

В Минтрансе Белоруссии позднее уточнили, что в экипаж входили двое граждан РФ, двое Украины и трое Белоруссии.

Найдены тела шести погибших и фрагменты тела седьмого, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

По их информации, самолет был охвачен пламенем, рядом с ним горела трава, пожар пока не потушен. Площадь возгорания составляет 300 кв. м.

close Сотрудники МЧС РФ тушат пожар на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области, 3 ноября 2021 года На месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области, 3 ноября 2021 года На месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области, 3 ноября На месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области, 3 ноября 2021 года Машины экстренных служб у места авиакатастрофы самолета Ан-12 в Иркутской области, 3 ноября Полную галерею можно посмореть

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«По уточненным данным, происходит загорание самолета на площади 10 кв. метров и загорание разлившегося топлива на площади 300 кв. м. На месте работают 46 человек и 17 единиц техники. МЧС России наращивает силы и средства», — рассказали в ведомстве.

Открытое горение удалось ликвидировать к 15:51 мск.

Бортовой самописец Ан-12 найден на месте авиакатастрофы, сообщили в экстренных службах. Продолжаются поиски второго черного ящика.

Известно, что борт принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно». Как сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы, Ан-12 эксплуатировался с 1968 года.

«Он был изготовлен на Ташкентском механическом заводе. Самолет был в составе ВВС СССР, из российских ВВС был передан в Air Armenia, затем в Asia Airways и уже оттуда в «Гродно», — рассказал собеседник агентства.

Руководство перевозчика сообщило, что разбирается с информацией по поводу потерпевшего крушение самолета Ан-12. «Идет совещание у руководства, разбираются с поступившей информацией», — отметили в авиакомпании.

Ожидается, что для расследования обстоятельств белорусские авиационные власти создадут специальную комиссию.

Ан-12 выполнял грузовой рейс. «Самолет осуществлял перевозку продуктов и продукции народного потребления в Чукотский АО и возвращался в аэропорт базирования», — сообщили в Росавиации. Как отметили в ведомстве, при заходе на посадку в Иркутске

экипаж самолета доложил о необходимости уйти на второй круг.

Во время посадки самолета шел сильный мокрый снег, который ограничивал видимость, сообщил пресс-секретарь международного аэропорта Иркутск Клим Куликов.

«Были плохие условия, снег идет, это очень сильно затрудняет посадку. Очень сильный, плотный мокрый снег. Вполне возможно, что он стал причиной захода на второй круг, но это комиссия будет разбираться», — сказал он.

По факту крушения следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Максимальное наказание по этой части статьи — семь лет лишения свободы.

«Следственная группа выехала на место происшествия. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в релизе ведомства.

В последние несколько лет катастрофы с участием Ан-12 участились – не только в России, но и в других странах. Так, 4 октября 2019 года транспортный самолет Ан-12 авиакомпании «Украина-Аэроальянс», выполнявший рейс по маршруту Виго (Испания) - Львов, совершил аварийную посадку близ села Сокольники Львовской области Украины, не долетев до пункта назначения 1,5 км. На борту находились восемь человек (семь членов экипажа и сопровождающий). Пятеро из них погибли, трое получили ранения. В числе версий причин ЧП - нехватка горючего или ошибка пилотов.

2 января 2020 года военно-транспортный Ан-12, следовавший внутренним рейсом в Хартум, разбился через пять минут после вылета из аэропорта Эль-Генейны, административного центра региона Западный Дарфур. В Дарфур он привез медикаменты и продовольствие и совершал обратный рейс в суданскую столицу. На борту находились 18 человек: семь членов экипажа из числа военных, также восемь гражданских лиц, включая четверых детей, и трое судей. Все они погибли. Этим же бортом должны были лететь министр юстиции и генеральный прокурор страны, но в последний момент они отказались от полета по рабочим обстоятельствам.