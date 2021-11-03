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Появились первые фото разбившегося под Иркутском самолета Ан-12

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Телеграм-канал «Baza»

Появились первые фото разбившегося под Иркутском самолета Ан-12. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112».

ТАСС со ссылкой на МЧС сообщает, что, по последним данным, на борту воздушного судна находились восемь человек. Самолет принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно».

Предполагается, что самолет упал при заходе на посадку, когда ушел на второй круг.

В настоящее время на месте происшествия работают 46 человек и 17 единиц техники. МЧС России наращивает силы и средства. По данным министерства, площадь возгорания на месте падения самолета составляет 300 кв. метров.

Самолет, следовавший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 19.45 по местному времени, заходя на второй круг. В дальнейшем стало известно, что он потерпел крушение в районе села Пивовариха и загорелся.

По данным Telergam-канала Baza, на борту Ан-12 находились только члены экипажа.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что пять человек выжили при крушении самолета Ан-12 под Иркутском.

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