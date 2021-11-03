Песков: первоисточником данных о смертности является Росстат

Financial Times подсчитала, что избыточная смертность за все время пандемии в России к сентябрю превысила 750 тыс. случаев. В Кремле посоветовали доверять не подсчетам СМИ, а официальным данным Росстата, оперативного штаба и оценкам вице-премьера Татьяны Голиковой. В прошлом году избыточная смертность составила 323 тыс., и главная ее причина — COVID-19.

Говорить о коронавирусной статистике в России нужно, основываясь на официальных данных Росстата и оперативного штаба, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал статью британской Financial Times, заявившей о 753 тыс. избыточных смертей в стране с начала пандемии.

«Непонятно, на основе каких критериев считала Financial Times, поэтому я не склонен использовать эту информацию в качестве первоисточника. Первоисточником является наш Росстат и те цифры, которые ранее назывались вице-премьером Голиковой, которая неоднократно тему избыточной смертности комментировала и приводила соответствующие цифры», — сообщил Песков.

2 ноября у FT вышла публикация, в которой говорится, что избыточная смертность в России с начала распространения COVID-19 составила 753 тыс. человек.

Избыточная смертность — это временное увеличение количества умерших людей в популяции по сравнению с прогнозами. Как правило, этот показатель используется во время воздействия каких-либо внешних факторов: войн, голода, стихийных бедствий, экстремальной погоды, эпидемий и пандемий.

FT насчитала 753 тыс. избыточных смертей на основе ежемесячных отчетов Росстата: журналисты брали реальную смертность в России за каждый месяц и вычитали из нее ожидаемую смертность. Подсчеты охватывали период с начала распространения коронавируса в марте 2020 года по конец сентября 2021 года. По этому показателю, по данным издания, Россия заняла второе место в мире после США в абсолютных цифрах и третье (после Перу и Болгарии) в расчете на душу населения.

Издание отметило, что избыточная смертность в России отличается в большую сторону от официальных данных оперштаба и Росстата по смертности от коронавируса. Оперативный штаб в конце сентября отчитывался о 203,5 тыс. смертях от COVID-19, а Росстат заявлял, что умерших от вируса с начала пандемии к тому моменту было 462 тыс. Столь существенная разница в оценках двух ведомств связана с разными методологиями подсчета.

Оперативный штаб фиксирует летальные исходы, когда коронавирусная инфекция стала непосредственной причиной смерти, записанной во врачебном заключении. Росстат же включает в свои сводки случаи, когда коронавирус обнаруживают уже после смерти, а также случаи, когда люди умирали от других заболеваний, обострившихся на фоне COVID-19.

Как писал РБК, по последним данным Росстата с января по сентябрь 2021 года смертность среди заболевших COVID-19 составила 299 тыс. человек. В 246 тыс. случаях из них коронавирус являлся основной или наиболее вероятной причиной летального исхода. Для сравнения, за весь 2020 год Росстат насчитал 163,3 тыс. и 144,7 тыс. смертей по этим показателям соответственно.

С января по сентябрь 2021-го в России умерли 1,7 млн человек (совокупный показатель, включающий смерти по всем причинам), в тот же период прошлого года умерли 1,45 млн. То есть количество смертей в стране в абсолютных цифрах возросло на 250 тыс. (17,2%). В конце октября вице-премьер Татьяна Голикова объясняла, что смертность в сентябре этого года на 18,3% превысила смертность сентября прошлого года (201,9 тыс. и 170,7 тыс. летальных исходов соответственно). По ее словам, разница в 30 тыс. случаев связана именно со смертностью от коронавируса (в сентябре скончались 44,2 тыс. заболевших, у 34,4 тыс. из них COVID-19 записан как непосредственная причина смерти).

Избыточная смертность в России по итогам 2020 года составляла 323,8 тыс. человек.

Если брать показатели сентября и общий рост смертности по стране в 17,2%, то можно предположить, что суммарная избыточная смертность за весь период пандемии по итогам 2021 года превысит отметку в 700 тыс., что примерно совпадает с оценками FT.

Рост избыточной смертности по всему миру эксперты связывают с новыми мутациями коронавируса. В 2020 году летальность оригинального «уханьского» штамма оценивали приблизительно в 2-2,2%. Вариант «дельта», зафиксированный впервые в Индии и доминирующий сейчас, по этому показателю приближается к 4%.