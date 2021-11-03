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В Кремле ответили на публикацию Financial Times о смертности в России от коронавируса

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал руководствоваться данными Росстата и оперштаба, касающимися смертности в РФ от коронавируса, а не газетными публикациями. Об этом он сообщил в ходе брифинга с журналистами, его слова приводит РИА «Новости».

«Непонятно, на основе каких критериев считала Financial Times, поэтому я не склонен использовать эту информацию в качестве первоисточника. Первоисточником является наш Росстат и те цифры, которые ранее назывались вице-премьером (Татьяной) Голиковой, которая неоднократно тему избыточной смертности комментировала и приводила соответствующие цифры», — сказал представитель Кремля.

В статье Financial Times говорится о том, что избыточная смертность в РФ с начала эпидемии коронавируса уже превысила 750 тыс. человек.

Оперштаб при этом приводит другие цифры: в общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 8 633 643 случая заражения коронавирусом. За весь период умерли 242 060 человек, выздоровели 7 445 438.

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