Эйнштейн и СуперБуся: пенсионеры рассказали, как они добились успеха в TikTok

В TikTok появилось много аккаунтов пенсионеров — они поют песни, танцуют, делятся жизненным опытом и попадают в рекомендации, набирая миллионы просмотров. «Газета.Ru» пообщалась с некоторыми пожилыми блогерами — они рассказали о том, как пришли на молодежную платформу, какие чувства испытывают из-за популярности и удается ли им зарабатывать на контенте.

«Я как будто молодею во время съемок и прямых эфиров»

Екатерине Горбуневой из Ейска, более известной как Супербуся, 77 лет. До осени прошлого года она была обычной пенсионеркой, теперь же у нее 1,4 млн подписчиков в TikTok. В своем блоге она стремится показать, что жизнь на пенсии может быть очень веселой.

«Я даже смартфоном пользоваться не умела. TikTok-блог для меня создала внучка Алена Петрова. Она записывала видео, когда приезжала на праздники, публиковала у себя, и ее друзьям, даже иностранцам, так понравилось, что предложили завести мне отдельный аккаунт», — поделилась она.

16 октября 2020 года внучка создала аккаунт «Супербуся», добавила несколько видео — за сутки они собрали больше 20 тыс. просмотров.

close 100% @superbus_ya/instagram.com

«Уже в ноябре у нас случилась первая рекламная интеграция, за которую заплатили 5 тыс. рублей. В декабре мы выложили видео «Я — Супербуся, спасу от снюса!», обыгрывая популярный мем. К концу 2020 года из обычной кубанской пенсионерки превратилась в бабушку-мем. Стало некогда думать о болячках. Я как будто молодею во время съемок и прямых эфиров», — призналась Горбунева.

Поначалу в маленьком городе, где все друг друга знают, называли ее поведение «клоунадой», но вскоре все привыкли.

«Творческий процесс увлек, жизнь стала кипучей. Подписчикам нравится, они хохочут. И приятно, когда узнают на улицах, просят сфотографироваться. Чувствую себя Леонидом Якубовичем», — сказала пенсионерка.

В ее гостевой дом у моря в этом году стали приезжать с презентами.

«Из Рязани подписчики привезли «грибы с глазами», из Тулы — пряники и пастилу, из Нарьян-Мара — оленью колбасу, из Астрахани — арбузы. Были даже гости из Египта, которые мне подарили арабский парфюм. Очень приятно и удивительно», — отметила Горбунева.

В трендах и в вопросах заработка на платформах она теперь разбирается не хуже молодежи.

«TikTok денег не приносит вообще, это же не Instagram! Рекламодатели идут неохотно, потому что нельзя в статистике узнать, кто посмотрел ролик, нет разбивки по возрасту и городам. 30 июня 2021 года набрала один миллион подписчиков и стало неинтересно в TikTok. А в Instagram формат Reels в конце июня появился, я теперь там больше времени провожу, так как есть и реклама, и обратная связь, и текст»,

— пояснила пенсионерка.

Секрет своего успеха Горбунева видит в том, что процесс создания контента стал семейным и осмысленным делом: бабушка — лицо проекта Супербуся, дочь Елена Петрова — художник-постановщик, внучка Алена Петрова – режиссер, оператор и продюсер. А внук, Ярослав Олимпиев, стал сценаристом: он придумывает идеи, сюжет, подбирает популярные треки и часто снимается вместе с бабушкой.

close 100% @superbus_ya/instagram.com

«Супербуся – контент не только развлекательный, а скорее антропологический: отражает своеобразные выражения, наш южный ейский колорит, черты характера, предрассудки, шутки. Супергеройские ролики – это постирония и попытка обратить внимание на важные социальные проблемы в шуточной форме», – резюмировала собеседница «Газеты.Ru».

«Эйнштейн» не берет рекламу

Еще один популярный в TikTok пенсионер – 70-летний преподаватель физики и математики, кандидат наук Николай Милованов, в прошлом – предприниматель. Он прославился благодаря коротким роликам, в которых простыми словами объясняет сложные вещи. Например, в стихотворной форме рассказывает про энергию фотонов. За юмор, доступность знаний и внешнюю схожесть с Эйнштейном его полюбили 160 тыс. подписчиков.

«В TikTok меня привела любовь к учебе и иностранным языкам. Я уже много лет преподаю физику для разных уровней, специализируюсь на подготовке россиян для поступления в зарубежные вузы. Соцсетей всегда чурался. Но в марте 2020 года на курсах по продвижению для преподавателей меня убедили создать блог в Instagram и TikTok», – рассказал пенсионер.

close 100% @nickmilovanov/tiktok.com

Он давно искал возможность вести занятия только удаленно, чтобы жить где захочется и чаще видеться с маленьким внуком, который живет со старшей дочерью в Бостоне.

«Купил тренинг по TikTok и по продвижению в Instagram примерно за 10 тыс. рублей, начал разбираться в стратегиях. Потом собрал технику – планшеты, iPhone, свет – подошел с технической и контентной точки зрения обстоятельно. 7 марта 2020 года выложил первый ролик, 8 марта проснулся знаменитым», – пояснил он.

Дети Милованова с поддержкой и радостью восприняли популярность, хотя сам он поначалу задавался вопросом: «Палыч, ты же серьезный человек, чем ты занимаешься?».

Видео для TikTok стал записывать в рабочем кабинете, где раньше вел оффлайн- и онлайн-уроки. Соседство с «крутящими попами» коллегами по платформе с розовыми волосами его только вдохновляет.

«Реакция подписчиков привела не только новых клиентов, но и рекламодателей – с ними я не стал сотрудничать. Для меня очень ценна личная свобода и время. Мне 71 год и хочется заниматься тем, что интересно, а именно – инвестировать свое время и деньги в создание курса по физике. Его планирую продавать за 35 тыс. рублей с помощью инструментов Instagram, а интеграции за 5-15 тыс. мне не очень интересны», – поделился пенсионер.

«Я в тот день почувствовала себя настоящей принцессой»

90-летняя пенсионерка Евгения Семенова из Башкирии стала блогером благодаря 51-летней дочери Наталье — полтора года назад та наткнулась на конкурс «ТОП-блог» от проекта «Россия – Страна возможностей». Участники должны были впервые завести аккаунт в соцсетях и набрать подписчиков. Автору самого интересного блога пообещали поездку в Севастополь.

«Проект молодежный, но дочь сказала: «Попробуй», 28-летняя внучка и 33-летний внук поддержали, стали помогать разбираться, что такое пост, что такое сториз. Весной завела аккаунт в Instagram, стала рассказывать о своей жизни: о детстве в детдоме – мама умерла рано, отец сидел в тюрьме. О трудовом пути тоже, как жили раньше. Стала петь песни и частушки. Вскоре набралось 10 тыс. подписчиков. Конкурс я выиграла в феврале 2021 года и в сентябре увидела Севастополь, где мечтала побывать», – рассказала Семенова.

Ее пригласили выступить на молодежном форуме «Таврида» – поделиться опытом успешного блогерства. Дети и студенты подходили, чтобы сфотографироваться с «бабушкой Женей» — так она назвалась в Instagram.

«Свое 90-летие встретила в Севастополе, а на следующий день юноши с синими волосами и девушки с выбритыми висками с «Тавриды» устроили мне королевский праздник: обнимали, расспрашивали, дарили подарки. У меня никогда столько не было! Я в тот день почувствовала себя настоящей принцессой, как золушка на балу – попала в сказку.

Теперь у меня внуков – полстраны. Когда все это закончилось, улетела домой на Алтай: эмоции зашкаливали, подскочило давление. Это нужно пережить», – призналась пенсионерка.

Останавливаться на достигнутом она не собирается — продолжает вести блог, в частности для участия в других конкурсах на путешествия. Так она уже выиграла новую поездку, во Владивосток.