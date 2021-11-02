Жители Новой Москвы пожаловались на запах гари и дым в воздухе

Опустившийся на столичный регион густой туман нарушил работу московских аэропортов: из-за минимальной видимости задержаны или отменены более 200 рейсов. Ожидается, что туман рассеется в Москве и Подмосковье к 14-15 часам. Экстренные и метеорологические службы обращают внимание, что это естественное метеорологическое явление, которое не имеет отношения к запаху гари и дыму в некоторых населенных пунктах.

В Москве и Подмосковье жители продолжают наблюдать густой туман, который опустился на регионы вечером 1 ноября. В МЧС со ссылкой на прогнозы синоптиков сообщали, что ограничение видимости до 200-700 метров сохранится ориентировочно до 10.00 2 ноября, однако к этому времени туман не рассеялся.

По обновленной информации, в первой половине сегодняшнего дня москвичей ждет облачная погода. В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ считают, что в Москве туман продержится примерно до 14.00 по местному времени, а в Подмосковье — до 15.00. Ранее предполагалось, что туман рассеется ближе к полудню.

С вечера вчерашнего дня в столичном регионе действует «желтый» уровень природной опасности — этот код означает, что погода потенциально опасна.

На фоне сильного тумана наземные и воздушные службы столкнулись с трудностями. Из сервисов «Яндекс.Расписание» следует, что непогода нарушила работу московских аэропортов. По состоянию на 10.45 мск, во Внуково задержаны 63 рейса и 6 отменены; в Домодедово — 55 и 13 соответственно; в Шереметьево — 50 и 15.

Таким образом, корректировку работы потерпели более 200 рейсов. Двумя часами ранее их было чуть более ста.

В Росавиации констатировали, что за минувшую ночь более 30 самолетов, прибывающих в Москву, были вынуждены уйти на посадку на запасные аэродромы, больше всего — из Внуково. Один самолет улетел в Ригу, некоторые другие в Нижний Новгород и Санкт-Петербург, при этом большая часть последовала на посадку в другие столичные аэропорты. Их вылет ожидается после улучшения метеоусловий.

В ведомстве говорят, что все московские аэропорты продолжают работать в штатном режиме. Несмотря на это, последний борт в Шереметьево приземлился больше двух часов назад, а во Внуково за последние три часа посадили лишь один рейс.

О существенных происшествиях на дорогах, к которым привел туман, к настоящему моменту не сообщается. Однако столичная ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте. Если же такая необходимость существует, то водителю следует держать увеличенную дистанцию, соблюдать пониженную скорость, следить за боковым интервалом и использовать противотуманные фары, говорится в сообщении ГИБДД в Telegram. Пешеходам при этом рекомендуется носить яркую одежду со светоотражающими элементами, поскольку на дорогах минимальная видимость.

Предположительно, туман образовался из-за понижения температуры. Однако на этот счет появились сомнения. Вчера Telegram-каналы распространили информацию о том, что одним из источников плохой видимости может быть вовсе не туман, а смог. Это объяснялось тем, что в некоторых регионах жители жалуются на густой дым серого цвета с едким запахом. Говорилось, что причиной этому является якобы выброс в промзоне в Новой Москве.

Специалисты эту версию не подтверждают. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что окутавший регионы туман — естественное метеорологическое явление, которое не связано с проявлением внешних факторов.

Он отметил, что такие явления предсказуемы, и накануне метеорологические службы выпустили соответствующее предупреждение.

«Это совершенно естественное природное явление. Оно называется радиационное выхолаживание — это не имеет никакого отношения к радиоактивности <...> Тут нет никаких внешних факторов, чисто метеорологическое явление. Оно связано с резким охлаждением. <...> При резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман», — приводит слова Вильфанда газета «Известия».

Экстренные службы вместе с этим объяснили и появившийся запах гари и дым. Их представитель пояснил РИА «Новости», что такие обращения со стороны граждан действительно поступают, но причиной этого, по предварительной версии, стало сжигание мусора и порубочных остатков, усугубившееся погодными условиями в виде повышенной влажности и отсутствия ветра. На территории Подмосковья, по его словами, за прошедшие 24 часа зарегистрировано около 30 термических точек.