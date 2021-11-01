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Общество

Продержались три дня: почему Севастополь снимает блокпосты

В Севастополе прекращают работу блокпосты на въезд и выезд

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Сотрудники правоохранительных органов и дружинники проверяют наличие QR-кодов у граждан на блокпосту на въезде в Севастополь, 30 октября 2021 года

Сотрудники правоохранительных органов и дружинники проверяют наличие QR-кодов у граждан на блокпосту на въезде в Севастополь, 30 октября 2021 года

Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что три дня работы блокпостов на въездах и выездах из города дали свои результаты — туристов стало меньше. Поэтому контроль можно снять. На блокпостах правоохранители проверяли QR-коды о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании, а также измеряли температуру.

Власти Севастополя решили убрать блокпосты с въезда в город на третий день их работы. Изначально планировалось, что они простоят все нерабочие дни, то есть вплоть до 7 ноября. Посты уберут в ночь на 2 ноября.

«Полноценно отработали посты, достигнут тот эффект, который был необходим — снижение туристического потока. Сейчас в большей степени они приносят сложности севастопольцам, которые защищены прививкой и которым нужно выехать и въехать в город. Я предлагаю <…> сегодня работу блокпостов завершить», — сказал глава города Михаил Развожаев.

Он выразил уверенность в том, что туристы уже изменили свои планы, а те, что хотели приехать в регион — уже приехали.

«Работа принесла результаты, мы сейчас уже видим, что роста [заболеваемости] нет, наступила стабилизация. Ситуация пока тяжелая, но есть косвенные данные, которые говорят, что после окончания нерабочих мы дней мы эту ситуацию сможем переломить», — сказал глава города.

Что касается других антикоронавирусных мер, решение по ним будет принято позже. В конце недели власти проведут очередную встречу по этому вопросу. На ней будут подведены итоги принятых мер, рассмотрены предложения главного санврача по Республике Крым и Севастополю. Кроме того, оперативный штаб примет решение о дальнейших антиковидных мерах с 8 ноября.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября. В последние дни суточные показатели заболеваемости перевалили за 300. Растет и число жертв болезни.

29 октября Развозжаев заявил, что эпидемиологическая ситуация в городе «крайне тяжелая». «Самая тяжелая за все два года борьбы с пандемией… Вирус распространяется достаточно быстрыми темпами. Система здравоохранения работает на пределе своих возможностей. С такой ситуацией Севастополь за последние два года не сталкивался», — заявил глава города.

Всего в Севастополе с начала пандемии коронавирусом заразился 39 391 человек, выздоровели — 33 073, умерли — 1 365.

С 30 октября по 7 ноября — в нерабочие дни, объявленные президентов России Владимиром Путиным — в Севастополе закрыты все магазины. Исключение составляют только продуктовые магазины и те, что торгуют товарами первой необходимости. Не работают предприятия сферы услуг и досуга, общепит может работать только навынос. Ранее были запрещены очные занятия организаций дополнительного образования и спортивных секций, школьники находятся на каникулах с середины октября.

На это фоне с 30 октября на въездах в город и железнодорожном вокзале действовали блокпосты. На них проверяли QR-коды о вакцинации или наличии антител, а также измеряли температуру. Такие правила действовали не только для туристов, но и для жителей Севастополя, которые выехали за его пределы и решили вернуться.

В первый день работы блокпостов в город не попали более 200 автомобилей. «За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов: сертификата (медицинской справки) или QR-кода о вакцинации, сертификата (медицинской справки) или QR-кода о перенесенном заболевании», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Севастополя.

Во второй день власти не пустили в город 124 частных автомобиля и два экскурсионных автобуса. «При этом на блокпостах отмечают снижение транспортного потока по сравнению с предыдущим днем», — отметили в пресс-службе.

Что касается прибывающих на железнодорожный вокзал, то 31 октября не пустили четырех человек.

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