Ъ: около трети медиков из «красной зоны» задумываются об увольнении

Исследование показало, что 27-32% российских медработников из коронавирусных больниц задумываются об уходе из профессии. Причина — эмоциональное выгорание за два года пандемии. Более двух третей врачей регулярно сталкиваются с равнодушием руководителей, не получают от них ни эмоциональной, ни финансовой поддержки.

Российские медработники в связи с пандемией COVID-19 все чаще сталкиваются с психологическим выгоранием, мыслями об увольнении и равнодушием со стороны руководителей и общества. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного командой популярного у медиков приложения «Справочник врача», сообщает «Коммерсант».

«Справочник врача» объединяет более 915 тыс. пользователей. В исследовании настроений приняли участие 2822 респондента, 90% из которых именно врачи, то есть квалифицированные специалисты. 611 из них на момент опроса работали непосредственно в «красных зонах» ковидных госпиталей.

Только 12,6% из тех, кто работает в коронавирусных отделениях и больницах, сообщили, что они полны сил и с интересом ходят на работу. 58,1% рассказали, что работа все еще их интересует, но в целом они устали, 29,3% заявили, что нет ни сил, ни интереса. Медики из «зеленых зон» (то есть не работающие непосредственно с пациентами с COVID-19) дали практически такие же ответы.

В обеих группах медиков — и среди тех, кто работает в штатном режиме, и среди тех, кто трудится в «красных зонах» — 37% признались в эмоциональном истощении, из-за которого начались проблемы со здоровьем. 27,7% «ковидных» врачей и 31,9% медсестер заявили, что часто думают об увольнении или близки к нему. Среди работников «зеленых зон» таких чуть меньше — 25,2% и 17,2% соответственно.

Обе категории медработников рассказали, что не чувствуют ни эмоциональной, ни финансовой поддержки со стороны руководства.

Более 68% врачей из «красных» и «зеленых зон» часто слышат от руководителей фразу: «Не нравится — увольняйся». Более 90% респондентов уверены, что их общая усталость и апатия либо уже сказались на пациентах, либо скажутся в ближайшем будущем. 7-8% опрошенных перестали сопереживать больным. Пятая часть медиков признались, что стали более черствыми.

В то же время врачи предложили наиболее действенные, по их мнению, методы снизить профессиональное выгорание и повысить работоспособность. Наиболее популярной мерой медики назвали повышение комфорта на рабочих местах — удобные ординаторские, где можно спокойно поесть или отдохнуть во время перерывов (за это высказались 68% и 74,5% работников из «зеленых» и «красных» зон соответственно).

Вторая по востребованности мера — снижение нагрузок. Третья — повышение статуса профессии, в том числе за счет публикаций и сюжетов в СМИ. Собеседница «Коммерсанта», приехавшая работать в московский коронавирусный госпиталь из провинции, рассказала, что в начале пандемии к врачам относились иначе.

«В начале пандемии нас благодарили, называли героями, присылали еду из ресторанов, мы чувствовали себя нужными. Сейчас такого ощущения уже нет», — рассказала она. Женщина призналась, что сильнее всего расстраивает не объем работы или оплата труда, а равнодушие со стороны начальства.

Основатель мобильного приложения «Справочник врача» врач-терапевт Константин Хоманов в беседе с газетой отметил, что, если власти не признают факт профессионального и эмоционального выгорания медиков в период пандемии, эффективность медпомощи сохранить будет невозможно. Чтобы этого избежать, нужно создавать комплекс мер по снижению напряженности при работе в больницах.

Опрошенные изданием лидеры профсоюзных врачебных организаций согласились, что медики работают на пределе возможностей, а пандемия в целом усугубила ранее известные проблемы отрасли: небольшие зарплаты, невысокий престиж профессии, безразличие со стороны пациентов и руководства. Однако, по мнению профсоюзов, медработники чувствуют и поддержку государства (в том числе материальную, выплаты за работу с коронавирусными больными), и помощь волонтеров и студентов медицинских вузов и колледжей.